ByteDance отклонила предложение Microsoft о покупке TikTok
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Китайская компания ByteDance, которая владеет социальной сетью TikTok, направила уведомление Microsoft, что не намерена продавать ей свой бизнес в Соединенных Штатах, сообщается на сайте Microsoft.В источнике
С чего всё началось
«Сегодня ByteDance уведомила нас о том, что не будет продавать Microsoft американский сегмент TikTok», — заявили в Microsoft
, выразив уверенность, что сделка «устроила бы пользователей TikTok», и одновременно под защитой оказались бы интересы США в сфере безопасности.
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