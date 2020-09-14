Внезапная болезнь россиянки в Турции обошлась в три миллиона рублей

В результате, как отметили в ERV, в сумме им пришлось потратить почти 40 тысяч долларов (около трех миллионов рублей), включая 26,7 тысячи долларов на перевозку туристки спецбортом и 13,2 тысячи долларов — на лечение.