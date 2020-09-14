Microsoft сообщила об отказе ByteDance продать бизнес TikTok в США
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Власти КНР установили ограничение на продажу кода. Microsoft сообщила об отказе ByteDance продать бизнес TikTok в США. Об этом сообщает The New York Times.В источнике
С чего всё началось
Ранее основным претендентом на покупку TikTok была Microsoft, однако корпорация подтвердила в заявлении
, опубликованном на сайте, что ByteDance ответила корпорации отказом.
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