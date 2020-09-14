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Piter.tv
Piter.tv

Microsoft сообщила об отказе ByteDance продать бизнес TikTok в США

Власти КНР установили ограничение на продажу кода. Microsoft сообщила об отказе ByteDance продать бизнес TikTok в США. Об этом сообщает The New York Times.В источнике
С чего всё началось
Ранее основным претендентом на покупку TikTok была Microsoft, однако корпорация подтвердила в заявлении
, опубликованном на сайте, что ByteDance ответила корпорации отказом.
РБКвчера в 02:00
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Газета.Ru

ByteDance отклонила предложение Microsoft о покупке TikTok

Газета.Ruвчера в 05:12
РИА Новости

ByteDance отклонила предложение Microsoft о покупке TikTok

РИА Новостивчера в 21:49
ТАСС

СМИ: ByteDance не продаст американский сегмент TikTok компаниям Microsoft или Oracle

ТАССвчера в 02:36
Коммерсантъ

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Коммерсантъвчера в 00:09
РБК

Oracle, AstraZeneca, NVIDIA, Gilead: за какими котировками следить

РБКвчера в 02:00
Lenta.ru

Определен покупатель американского сегмента TikTok

Lenta.ruвчера в 20:59
Интерфакс

WSJ назвала Oracle Corp. покупателем американского бизнеса TikTok

Интерфаксвчера в 21:26

Минск не исключает силового варианта реагирования на военные угрозы

Минск не исключает силовой вариант реагирования на прямые военные угрозы в рамках договоренностей по линии Союзного государства и ОДКБ в случае открытой военной агрессии в отношении Республики Беларусь.
Военное дело04:07

Правительство ФРГ сообщило о начале анализа ОЗХО проб Навального

Как заявило федеральное правительство, специальные лаборатории во Франции и Швеции провели повторные исследования проб Навального и подтвердили отравление веществом, принадлежащем к группе "Новичок".
РИА Новостивчера в 10:00
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Глава СВР России Сергей Нарышкин утверждает, что все запасы «Новичка» на территории РФ были уничтожены

Глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин утверждает, что все запасы "Новичка" на территории России были уничтожены в соответствии с протоколами Организации по запрещению химического оружия.
Эхо Москвы04:03

Внезапная болезнь россиянки в Турции обошлась в три миллиона рублей

В результате, как отметили в ERV, в сумме им пришлось потратить почти 40 тысяч долларов (около трех миллионов рублей), включая 26,7 тысячи долларов на перевозку туристки спецбортом и 13,2 тысячи долларов — на лечение.
Lenta.ru02:57
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На Украине разгерметизировался газопровод с российским газом

Газовый трубопровод, поставляющий российский газ в Европу, разгерметизировался в районе поселка городского типа Чабаны в Киевской области, сообщил исполнительный комитет Чабанского поселкового совета.
Ведомости02:36
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В России предложили ввести минимальную почасовую оплату труда

При подготовке Генерального соглашения между общероссийскими объединениями профсоюзов, работодателей и правительством на 2021-2023 годы планируется обсудить введение понятия минимального размера часовой ставки оплаты труда, пишут "Известия" со ссылкой на текст документа.
РИА Новости23:23
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Сильный пожар вспыхнул в центре Бейрута

На минувшей неделе в полуразрушенном порту Бейрута вспыхнул масштабный пожар на складе масла и покрышек, который заставил горожан вспомнить о трагедии пятинедельной давности: тогда мощнейший взрыв на складе с аммиачной селитрой унес жизни 190 человек, еще 20 до сих пор числятся пропавшими без вести.
Вести.Ru03:20

Су-27 и Су-30 перехватили три бомбардировщика США над Черным морем

В ведомстве отметили, что экипажи российских истребителей идентифицировали воздушные цели как три стратегических бомбардировщика В-52Н ВВС США и сопроводили их над акваторией Черного моря.
РИА Новостивчера в 13:35

«Динамо» просит РФС проверить судью Лапочкина на полиграфе

Московское "Динамо" обратилось в экспертно-судейскую комиссию при президенте Российского футбольного союза (ЭСК РФС) с просьбой инициировать в отношении арбитра Сергея Лапочкина проверку на полиграфе по итогам матча седьмого тура чемпионата России с казанским "Рубином", сообщается на сайте РФС.
РИА Новости03:30