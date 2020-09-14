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РИА Новости
РИА Новости

ByteDance отклонила предложение Microsoft о покупке TikTok

Китайская компания ByteDance, которая владеет социальной сетью TikTok, направила уведомление Microsoft, что не намерена продавать ей свой бизнес в Соединенных Штатах, сообщается на сайте Microsoft.В источнике
С чего всё началось
Ранее основным претендентом на покупку TikTok была Microsoft, однако корпорация подтвердила в заявлении
, опубликованном на сайте, что ByteDance ответила корпорации отказом.
РБК02:00
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РБК

Oracle, AstraZeneca, NVIDIA, Gilead: за какими котировками следить

РБК02:00
Газета.Ru

TikTok отклонил предложение Microsoft о покупке

Газета.Ru19:25
ТАСС

СМИ: ByteDance не продаст американский сегмент TikTok компаниям Microsoft или Oracle

ТАСС02:36
REGNUM

Владелец TikTok отказался продать приложение Microsoft

REGNUM03:06
РИА Новости

ByteDance отклонила предложение Microsoft о покупке TikTok

РИА Новости21:49
Известия

ByteDance отклонила предложение Microsoft о покупке TikTok

Известия20:56
Вести.Ru

СМИ: партнером TikTok в США станет Oracle

Вести.Ru01:53

Лавров заявил о желании Евросоюза «наказать Россию»

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что возможные новые ограничительные меры Запада против Российской Федерации в связи с делом Алексея Навального не останутся без ответа со стороны Москвы.
Лавров заявил о желании Евросоюза «наказать Россию»
REGNUMвчера в 09:57
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В Германии рассказали о результатах повторного анализа проб Навального

Специальные лаборатории Франции и Швеции провели повторные исследования проб российского блогера Алексея Навального и подтвердили отравление веществом группы "Новичок", сообщило правительство ФРГ.
РИА Новости04:44
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«Яндекс» поможет голосовому помощнику Huawei выучить русский

На минувшей неделе Huawei провела ежегодную конференцию для разработчиков, где не только объявила о готовящейся адаптации собственной операционной системы Harmony OS к смартфонам, но и пообещала "научить" голосовой помощник Celia новым языкам — итальянскому, немецкому, русскому и японскому.
Вести.Ru02:31

Помацанник: Тесть Гелы Кардавы лишился титула

В споре за наследие Гули сошлись его ближайший титулованный сотоварищ, 36-летний Махаре Гварамия, более известный в криминальных кругах как Маци, и старейшина и основоположник «мингрельского» ответвления воровской семьи Деда Хасана, в основном составлявшего окружение Гули, включая Маци, 63-летний вор «в законе» Мераб Мзарелуа, он же Дуяке, тесть небезызвестного Гелы Кардавы.
Прайм Краймвчера в 03:50