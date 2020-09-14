ByteDance отклонила предложение Microsoft о покупке TikTok
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Китайская компания ByteDance, которая владеет социальной сетью TikTok, направила уведомление Microsoft, что не намерена продавать ей свой бизнес в Соединенных Штатах, сообщается на сайте Microsoft.В источнике
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