Китайская компания ByteDance, которая владеет социальной сетью TikTok, направила уведомление Microsoft, что не намерена продавать ей свой бизнес в Соединенных Штатах, сообщается на сайте Microsoft.

С чего всё началось Ранее основным претендентом на покупку TikTok была Microsoft, однако корпорация подтвердила в заявлении , опубликованном на сайте, что ByteDance ответила корпорации отказом. РБК 02:00