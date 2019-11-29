Происшествия
ИнтерфаксБытовой газ взорвался в пятиэтажном доме в Ярославле
В пятиэтажке в Ярославле взорвался бытовой газ, сообщил "Интерфаксу" информированный источник. "Взрыв газовоздушной смеси произошел на третьем этаже пятиэтажного дома на улице Панина", - сказал источник.
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Прокуратура проверит, как использовалось газовое оборудование в доме, где прогремел взрыв
Новости Ярославля 76.ru03:46
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Происшествия
В Забайкалье после падения автобуса с моста погибли 15 человек
В аварии погибли 15 человек, еще 18 пострадали, сообщает ТАСС со ссылкой на медиков. Автобус KIA Granbird направлялся из Сретенска в Читу.
Шоу-бизнес
Анна Семенович призналась в уменьшении груди
Российская певица Анна Семенович в эфире шоу на НТВ рассказала, что страдает от редкой патологии — гигантомастии.
Экономика
Кабмин поддержал законопроект об увеличении страховой суммы вкладов
В официальном отзыве отмечается, что перед принятием законопроекта необходимо просчитать его влияние на достаточность средств фонда обязательного страхования вкладов и продумать, возникнет ли необходимость в увеличении размера ставки страховых взносов, уплачиваемых банками - участниками системы страхования вкладов в данный фонд.
Политика
В Госдепе США обеспокоены российским законом об иноагентах
Государственный департамент США обеспокоен принятым в России законом о СМИ-иностранных агентах.
Общество
Врач предупредила о вреде красной икры
Врач-диетолог Елена Соломатина заявила, что красная икра вредна людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями, пишет «Вечерняя Москва».
Футбол
Леонид Слуцкий объявил об уходе из «Витесса»
Наука
Ученые назвали «утренний» напиток, предотвращающий смертельные болезни
Зарубежные ученые пришли к выводу, что начинать утро с кофе - хорошая привычка.
Происшествия
Дети нашли вмерзшее в лед тело младенца под Саратовом
Тело младенца было обнаружено 30 ноября игравшими неподалеку от реки детьми. Они заметили вмерзший в лед предмет и обратились к взрослым.
Общество
Синоптики сообщили о влиянии гребня антициклона на погоду в Москве
В первый день календарной зимы в столичном регионе будет облачно с прояснениями, без существенных осадков, сообщил РБК ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
Экономика
Жители Ямала смогут сэкономить на абонплате за связь и домашний интернет
Жители Ямала смогут сэкономить на абонентской плате за связь и домашний интернет.
Единоборства
Александр Емельяненко нокаутировал Михаила Кокляева
Бой, изначально рассчитанный на четыре раунда по три минуты в каждом, завершился на исходе первого: Емельяненко нокаутировал соперника.
Общество
В России три лекарственных препарата приравняли к наркотикам
Согласно обновлённому перечню, с первого числа три лекарственных препарата приравняли к наркотикам.
Хоккей
«Вашингтон» обыграл «Детройт» с хет-триком Овечкина
Хоккейный клуб "Вашингтон Кэпиталз" обыграл команду "Детройт Ред Уингз" в матче регулярного чемпионата североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Игра проходила на льду "Литтл Сизарс-арены" в Детройте и закончилась в пользу гостей со счетом 5:2.
Наука
Ученые выяснили, какая пища может вызывать рак у мужчин
Ученые из Университета Макгилла нашли прямую связь между питанием и развитием рака простаты, сообщает РИА Новости.
Происшествия
Мошенники придумали новый способ кражи денег с банковских карт
Мошенники в России открыли новый способ хищения средств с банковских карт с использованием социальной инженерии.
Футбол
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Армия и оружие
Один из лидеров талибов убит в Афганистане
Один из командующих движением «Талибан» (запрещенная в РФ террористическая организация) Мавлави Нуриддин был убит в ходе столкновений с правительственными войсками в Афганистане.
Общество
Власти Украины вдвое увеличат финансирование фонда жены Порошенко
Финансирование Украинского культурного фонда (УКФ), наблюдательный совет которого до сих пор возглавляет супруга бывшего президента страны Петра Порошенко, будет увеличено вдвое с 2020 года, рассказал Бородянский в интервью изданию "Зеркало недели".
Происшествия
Летевший в Сочи самолет сел в Ростове-на-Дону из-за болезни пассажира
Самолет "Аэрофлота", летевший из Москвы в Сочи, совершил вынужденную посадку в Ростове-на-Дону из-за болезни пассажира.
Футбол
Португалия, Франция и Германия сыграют в группе F Евро-2020
Стал известен состав группы F чемпионата Европы-2020.
Политика
Sohu: запрет на продажу России «Мистралей» обернулся поражением США
Китайское издание Sohu выразило уверенность в том, что США оказались в проигрыше, запретив Франции продавать РФ вертолетоносцы «Мистраль».
Происшествия
Капитан «Амура» Кондратьев попал в больницу в результате нападения
Капитан "Амура" Максим Кондратьев попал в больницу в результате нападения рецидивиста, сообщается на сайте хабаровского хоккейного клуба.
Общество
Дело о крушении Boeing MH17 частично передали в суд в Гааге
Издание Deutsche Welle со ссылкой на представителя суда сообщает о получении судьями окружного суда Гааги части обвинительного заключения Международной следственной группы по делу о крушении самолета Malaysia Airlines, которое случилось в Донбассе в 2014 году.
Шоу-бизнес
Внезапно пошла на поправку Анастасия Заворотнюк после операции
Борющаяся с раком российская актриса Анастасия Заворотнюк пошла на поправку после проеденной операции, сообщают многие СМИ.
Кино
Netflix показал видео о создании «Ирландца» Мартина Скорсезе
Netflix опубликовал на своем YouTube-канале ролик о создании фильма Мартина Скорсезе "Ирландец".
Происшествия
Девять человек погибли при крушении самолета в США
В результате крушения погибли девять человек, в том числе двое детей и пилот, еще трое получили ранения.
Происшествия
На Украине задержали подозреваемых в подрыве отделения Ощадбанка
«Несколько часов назад полиция задержала лиц, подозреваемых в ограблении и подрыве минувшей ночью отделения Ощадбанка», — написал он на своей странице в Facebook.
Гаджеты
Цена на 5G-смартфоны Honor упадет до 140 долларов
В обозримом будущем 5G-смартфоны Honor появятся в ценовых диапазонах до 285, до 215 и даже до 140 долларов.