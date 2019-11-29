Происшествия

ИнтерфаксИнтерфаксБытовой газ взорвался в пятиэтажном доме в Ярославле

В пятиэтажке в Ярославле взорвался бытовой газ, сообщил "Интерфаксу" информированный источник. "Взрыв газовоздушной смеси произошел на третьем этаже пятиэтажного дома на улице Панина", - сказал источник.
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По факту взрыва газа в доме на улице Панина началась доследственная проверка

Первый Ярославский02:00

СК начал проверку из-за хлопка газа в Ярославле, где пострадал мужчина

РИА Новости02:40

Взрыв газа в Ярославле: следователи проводят проверку

КП - Ярославль03:13

Прокуратура проверит, как использовалось газовое оборудование в доме, где прогремел взрыв

Новости Ярославля 76.ru03:46

Один человек пострадал в результате взрыва газа в жилом доме в Ярославле

ТАССвчера в 17:20

Бытовой газ взорвался в пятиэтажном доме в Ярославле

Интерфаксвчера в 15:20

«Дом весь содрогнулся»: жители рассказали о взрыве газа в ярославской пятиэтажке

ЯрNewsвчера в 16:19
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Армия и оружие

На Украине заявили о превосходстве российских военных катеров

РБК 00:06
Происшествия

В Забайкалье после падения автобуса с моста погибли 15 человек

В аварии погибли 15 человек, еще 18 пострадали, сообщает ТАСС со ссылкой на медиков. Автобус KIA Granbird направлялся из Сретенска в Читу.
Коммерсантъ 03:05
Шоу-бизнес

Анна Семенович призналась в уменьшении груди

Российская певица Анна Семенович в эфире шоу на НТВ рассказала, что страдает от редкой патологии — гигантомастии.
Известия вчера в 23:08
Экономика

Кабмин поддержал законопроект об увеличении страховой суммы вкладов

В официальном отзыве отмечается, что перед принятием законопроекта необходимо просчитать его влияние на достаточность средств фонда обязательного страхования вкладов и продумать, возникнет ли необходимость в увеличении размера ставки страховых взносов, уплачиваемых банками - участниками системы страхования вкладов в данный фонд.
Российская газета 02:14
Политика

В Госдепе США обеспокоены российским законом об иноагентах

Государственный департамент США обеспокоен принятым в России законом о СМИ-иностранных агентах.
Газета.Ru вчера в 13:55
Общество

Врач предупредила о вреде красной икры

Врач-диетолог Елена Соломатина заявила, что красная икра вредна людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями, пишет «Вечерняя Москва».
МИР 24 вчера в 11:58
Футбол

Леонид Слуцкий объявил об уходе из «Витесса»

ODDS.ru вчера в 00:13
Наука

Ученые назвали «утренний» напиток, предотвращающий смертельные болезни

Зарубежные ученые пришли к выводу, что начинать утро с кофе - хорошая привычка.
РЕН ТВ 01:40
Происшествия

Дети нашли вмерзшее в лед тело младенца под Саратовом

Тело младенца было обнаружено 30 ноября игравшими неподалеку от реки детьми. Они заметили вмерзший в лед предмет и обратились к взрослым.
Газета.Ru вчера в 13:10
Общество

Синоптики сообщили о влиянии гребня антициклона на погоду в Москве

В первый день календарной зимы в столичном регионе будет облачно с прояснениями, без существенных осадков, сообщил РБК ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
РБК 03:42
Экономика

Жители Ямала смогут сэкономить на абонплате за связь и домашний интернет

Жители Ямала смогут сэкономить на абонентской плате за связь и домашний интернет.
N24.RU 28 ноября в 06:54
Единоборства

Александр Емельяненко нокаутировал Михаила Кокляева

Бой, изначально рассчитанный на четыре раунда по три минуты в каждом, завершился на исходе первого: Емельяненко нокаутировал соперника.
Интерфакс-Спорт 29 ноября в 17:10
Общество

В России три лекарственных препарата приравняли к наркотикам

Согласно обновлённому перечню, с первого числа три лекарственных препарата приравняли к наркотикам.
RT на русском вчера в 18:30
Хоккей

«Вашингтон» обыграл «Детройт» с хет-триком Овечкина

Хоккейный клуб "Вашингтон Кэпиталз" обыграл команду "Детройт Ред Уингз" в матче регулярного чемпионата североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Игра проходила на льду "Литтл Сизарс-арены" в Детройте и закончилась в пользу гостей со счетом 5:2.
REGNUM вчера в 23:15
Наука

Ученые выяснили, какая пища может вызывать рак у мужчин

Ученые из Университета Макгилла нашли прямую связь между питанием и развитием рака простаты, сообщает РИА Новости.
Известия Мордовии вчера в 18:35
Происшествия

Мошенники придумали новый способ кражи денег с банковских карт

Мошенники в России открыли новый способ хищения средств с банковских карт с использованием социальной инженерии.
Газета.Ru 28 ноября в 18:42
Футбол

Экспресс на футбол от 29.11.2019

Предлагаем Вашему вниманию экспресс ставку на футбол из двух событий по линии букмекерской конторы 1хСтавка.
Все про Спорт ру 28 ноября в 14:17
Армия и оружие

Один из лидеров талибов убит в Афганистане

Один из командующих движением «Талибан» (запрещенная в РФ террористическая организация) Мавлави Нуриддин был убит в ходе столкновений с правительственными войсками в Афганистане.
Фонтанка.Ру 02:25
Общество

Власти Украины вдвое увеличат финансирование фонда жены Порошенко

Финансирование Украинского культурного фонда (УКФ), наблюдательный совет которого до сих пор возглавляет супруга бывшего президента страны Петра Порошенко, будет увеличено вдвое с 2020 года, рассказал Бородянский в интервью изданию "Зеркало недели".
Экономика сегодня 01:13
Происшествия

Летевший в Сочи самолет сел в Ростове-на-Дону из-за болезни пассажира

Самолет "Аэрофлота", летевший из Москвы в Сочи, совершил вынужденную посадку в Ростове-на-Дону из-за болезни пассажира.
Интерфакс 01:47
Футбол

Португалия, Франция и Германия сыграют в группе F Евро-2020

Стал известен состав группы F чемпионата Европы-2020.
Спорт-Экспресс вчера в 12:52
Политика

Sohu: запрет на продажу России «Мистралей» обернулся поражением США

Китайское издание Sohu выразило уверенность в том, что США оказались в проигрыше, запретив Франции продавать РФ вертолетоносцы «Мистраль».
Военное дело 03:20
Происшествия

Капитан «Амура» Кондратьев попал в больницу в результате нападения

Капитан "Амура" Максим Кондратьев попал в больницу в результате нападения рецидивиста, сообщается на сайте хабаровского хоккейного клуба.
РИА Новости 02:49
Происшествия

Замглавы свердловского СК задержали по подозрению во взятке

РБК вчера в 05:08
Общество

Дело о крушении Boeing MH17 частично передали в суд в Гааге

Издание Deutsche Welle со ссылкой на представителя суда сообщает о получении судьями окружного суда Гааги части обвинительного заключения Международной следственной группы по делу о крушении самолета Malaysia Airlines, которое случилось в Донбассе в 2014 году.
Военное дело вчера в 01:52
Шоу-бизнес

Внезапно пошла на поправку Анастасия Заворотнюк после операции

Борющаяся с раком российская актриса Анастасия Заворотнюк пошла на поправку после проеденной операции, сообщают многие СМИ.
Ugpressa.ru 00:14
Кино

Netflix показал видео о создании «Ирландца» Мартина Скорсезе

Netflix опубликовал на своем YouTube-канале ролик о создании фильма Мартина Скорсезе "Ирландец".
Piter.tv 29 ноября в 01:48
Происшествия

Девять человек погибли при крушении самолета в США

В результате крушения погибли девять человек, в том числе двое детей и пилот, еще трое получили ранения.
Коммерсантъ вчера в 23:37
Происшествия

На Украине задержали подозреваемых в подрыве отделения Ощадбанка

«Несколько часов назад полиция задержала лиц, подозреваемых в ограблении и подрыве минувшей ночью отделения Ощадбанка», — написал он на своей странице в Facebook.
RT на русском 03:23
Гаджеты

Цена на 5G-смартфоны Honor упадет до 140 долларов

В обозримом будущем 5G-смартфоны Honor появятся в ценовых диапазонах до 285, до 215 и даже до 140 долларов.
iXBT.com 29 ноября в 04:28
Как работают Яндекс.Новости?
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