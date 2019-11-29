В пятиэтажке в Ярославле взорвался бытовой газ, сообщил "Интерфаксу" информированный источник. "Взрыв газовоздушной смеси произошел на третьем этаже пятиэтажного дома на улице Панина", - сказал источник.

Бытовой газ взорвался в пятиэтажном доме в Ярославле

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