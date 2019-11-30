Вечером 30 ноября в жилом доме в Ярославле произошел взрыв газа. Пострадал один человек, он госпитализирован с ожогами второй степени.

Взрыв в жилом доме в Ярославле: эвакуированы 314 человек

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