Происшествия

Вести.RuВести.RuВзрыв в жилом доме в Ярославле: эвакуированы 314 человек

Вечером 30 ноября в жилом доме в Ярославле произошел взрыв газа. Пострадал один человек, он госпитализирован с ожогами второй степени.
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Почти все жители дома в Ярославле, где произошел взрыв газа, вернулись в квартиры

ТАСС21:02

Бытовой газ взорвался в пятиэтажном доме в Ярославле

Интерфакс15:20

В Ярославле эвакуированные после хлопка газа жильцы вернулись домой

РИА Новости20:32

Взрыв газа в доме в Ярославле: спасатели рассказали, когда жильцы смогут вернуться в квартиры

Новости Ярославля 76.ru18:27

Взрыв газа в жилом доме в Ярославле: что известно к этому часу

Городской телеканал17:36

Эвакуированных после взрыва газа жильцов разместили в школе

Ярновости17:49

Из жилого дома в Ярославле, где взорвался газ, эвакуировано 314 человек

ЯрNews16:53
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Происшествия

В США при крушении самолета погибли девять человек

РБК 23:03
Происшествия

Судно с россиянами на борту задержано в Британии

Судно под флагом Нигерии перегонялось в Сенегал, на борту находятся российские моряки, в том числе девять человек из Крыма.
Lenta.ru вчера в 17:38
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Задержанного за пьяную езду пензенского депутата исключили из ЕР

Депутата законодательного собрания Пензенской области Владимира Вдонина, задержанного за вождение в пьяном виде, исключили из "Единой России" и вывели из фракции в региональном парламенте, сообщается на сайте областного отделения партии.
РИА Новости 14:31
Хоккей

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«Монреаль» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ в овертайме проиграл «Филадельфии» — 3:4. В составе «канадцев» дубль оформил Томаш Татар.
Спорт-Экспресс 17:46
Армия и оружие

Шесть человек погибли в результате авиаудара в Афганистане

Шесть человек, являющихся членами одной семьи, погибли в результате авиаудара беспилотников в афганской провинции Хост.
RT на русском 22:45
Армия и оружие

У российских подводных лодок обнаружили критические проблемы

Оснащение антиторпедами и телеуправляемой системой управления торпедами поможет повысить боевую эффективность российских дизель-электрических подводных лодок устаревшего проекта 636.3 «Варшавянка».
News.ru 08:58
Армия и оружие

NI назвал «смертоносной» российскую снайперскую винтовку

Американский журнал The National Interest назвал российскую крупнокалиберную снайперскую винтовку Драгунова (СВДК) «смертоносной», отметив её способность пробивать броню.
RT на русском вчера в 20:15
Происшествия

СМИ рассказали, как остановили напавшего на людей на Лондонском мосту

Вооруженные полутораметровым бивнем нарвала и огнетушителем прохожие остановили злоумышленника, который убил двух человек на Лондонском мосту, сообщает издание Guardian.
РИА Новости 16:32
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«Хьюстон» разгромил «Атланту», Харден набрал 60 очков

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Музыка

Назван гонорар новогодних выступлений Ротару в России

Певица получит 60 тысяч долларов. Назван гонорар, который получит София Ротару за новогодние выступления в России.
Piter.tv 28 ноября в 01:15
Единоборства

Александр Емельяненко нокаутировал Михаила Кокляева

Бой, изначально рассчитанный на четыре раунда по три минуты в каждом, завершился на исходе первого: Емельяненко нокаутировал соперника.
Интерфакс-Спорт вчера в 17:10
Происшествия

Суд отправил экс-главу Кирова под домашний арест

Суд принял решение заключить под домашний арест бывшего главу Кирова Владимира Быкова, который подозревается в получении взятки в особо крупном размере.
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Культура

Мультсериал «Симпсоны» могут закрыть

Мультсериал "Симпсоны" могут в ближайшее время закрыть, сообщил автор музыки к проекту Дэнни Эльфман.
Газета.Ru 28 ноября в 14:20
Гаджеты

В Huawei рассказали, в чем Harmony OS лучше Android

Старший вице-президент Huawei по связям с общественностью Джой Тан во время общения с журналистами рассказал, чем операционная система Harmony лучше Android.
Что происходит 13:08
Политика

Кравчук дал совет Зеленскому, как защищать Украину

Первый президент Украины Леонид Кравчук рассказал, как действующему главе государства Владимиру Зеленскому следует вести себя на предстоящих переговорах с российским коллегой Владимиром Путиным и другими лидерами стран-участниц "нормандского формата", соответствующие заявления он сделал в эфире телеканала "112".
РИА Новости 17:30
Авто

Стало известно, что изменится для автомобилистов России с 1 декабря

С 1 декабря обязательным условием эксплуатации автомобилей станет использование зимней резины.
SpeedMe вчера в 03:38
Авто

Объявлена дата продаж Toyota Wildlander

Неделю назад компания Toyota официально представила новый кроссовер Toyota Wildlander на международном автосалоне в Гуанчжоу, а накануне производитель объявил время старта продаж модели.
Новые автомобили 28 ноября в 23:36
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Стали известны соперники сборной России на групповом этапе Евро-2020

Россия узнала своего последнего соперника по группе B на чемпионате Европы - 2020 - к Бельгии и Дании присоединилась Финляндия.
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«Витесс» объявил об уходе Слуцкого

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Ученые рассказали, как определить рак легких по рукам

Британские ученые выяснили, как определить рак легких у человека по состоянию его рук.
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Шоу-бизнес

Дочь Дмитрия Маликова поймала букет невесты

19-летняя дочь артиста Дмитрия Маликова Стефания поймала букет невесты.
Аргументы недели 10:11
Общество

Мэр Кемерово оправдал покупку новогодней елки за 18 млн рублей

Мэр Кемерова Илья Середюк объяснил, зачем решил установить на центральной площади новогоднюю елку стоимостью почти в 18 млн рублей.
Газета.Ru 28 ноября в 03:54
Общество

Ди Каприо отверг обвинения в спонсировании поджогов лесов Амазонии

Актер Леонардо Ди Каприо в своем Instagram отверг обвинения президента Бразилии Жаира Болсонару, заявившего, что тот выделяет деньги неправительственным организациям (НПО) на поджог лесов в Амазонии.
РБК 18:02
Хоккей

«Вашингтон» обыграл «Детройт» с хет-триком Овечкина

REGNUM 23:15
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В ДТП в Красноярском крае погибли пять человек

В Уярском районе Красноярского края произошло ДТП, жертвами которого стали пять человек.
Российская газета вчера в 22:11
Общество

Жизнь по новым правилам: какие законы вступают в силу с 1 декабря

Стоимость будет равняться 90,5 долларам, а пошлина на товарный бензин поднимется до 27,1 долларов.
Первый областной 03:38
Общество

Кинолог рассказал, что делать при нападении собак

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Светлаков рассказал Урганту о вырезанных из КВН шутках

Lenta.ru вчера в 18:47
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Список сильнодействующих препаратов в РФ пополнился с 1 декабря

Список сильнодействующих лекарственных веществ, за незаконное изготовление, хранение и сбыт которых действующим законодательством предусмотрено лишение свободы до трех лет, пополнился еще тремя лекарственными препаратами.
REGNUM 18:17
Происшествия

Экс-министра финансов Ингушетии осудили за растрату двух миллиардов

Бывший министр финансов Ингушетии Руслан Цечоев признан виновным в нецелевом расходовании двух миллиардов рублей из федерального бюджета.
Российская газета 05:18
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