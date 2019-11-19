Экономика

RT на русскомRT на русскомГосдума приняла во втором чтении проект бюджета на 2020—2022 годы

Госдума приняла во втором чтении проект федерального бюджета на 2020 год и предстоящий период 2021—2022 годов. Об этом сообщает пресс-служба нижней палаты парламента. Как отметил председатель ГД Вячеслав Володин, ключевые поправки ко второму чтению касаются поддержки регионов.
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Госдума поручит Правительству принять меры по сокращению бюджетного разрыва регионов

Парламентская газетавчера в 09:10

Поправки в бюджет 2020 года

Российская газета19 ноября в 10:30

Госдума рассмотрит бюджет России во втором чтении

ТВ Центр19 ноября в 06:54

Госдума приняла во втором чтении проект бюджета на 2020—2022 годы

RT на русском19 ноября в 08:32

Бюджет-2020 прошел второе чтение

Государственная Дума РФ19 ноября в 08:02

Володин: Поправки госбюджета 2020-2022 гг. направлены на развитие регионов

REGNUM19 ноября в 08:04

Госдума во втором чтении одобрила проект трехлетнего бюджета

Коммерсантъ19 ноября в 09:30
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Футбол

«Ювентус» договорился о трансфере Алексея Миранчука

Туринский "Ювентус" договорился о трансфере полузащитника московского "Локомотива" Алексея Миранчука, сообщает Sport Mediaset.
Газета.Ru 10:59
Политика

Адвокат объяснил пропажу оборудования с украинских кораблей

Следователи ФСБ России демонтировали и изъяли с задержанных после инцидента в Керченском проливе украинских кораблей все оборудование и вооружение, приобщив их к материалам дела в качестве вещественных доказательств.
Известия 08:02
Общество

Одобрившая новый порядок медосмотра для водителей врач уволилась

По данным издания, ранее она давала положительный отзыв на новую систему медосмотра водителей.
РБК 11:12
Армия и оружие

Курды извинились за нападение на российский патруль в Сирии

Piter.tv вчера в 12:37
Происшествия

Ректор одного из ведущих медицинских вузов России задержана в Твери

Отделом по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Тверской области возбуждено уголовное дело в отношении ректора Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Тверской государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации.
Tvtver.ru 09:03
Шоу-бизнес

Слухи о смерти Анастасии Заворотнюк опровергла ее семья

Семья Анастасии поспешила опровергнуть слухи и опубликовала переписку неизвестного на странице, запущенной в поддержку звезды «Моей прекрасной няни». — написали родные Заворотнюк .
WMJ.ru вчера в 14:49
Общество

Минздрав перенес сроки введения новых правил медосмотра для водителей

Новый порядок медосмотра для водителей вступит в силу 1 июля 2020 года, говорится в приказе Минздрава, опубликованном замглавы ведомства Олегом Салагаем в телеграм-канале.
РИА Новости 11:00
Хоккей

«Вашингтон» Овечкина проиграл «Рейнджерс» Панарина

Discover24 03:17
Футбол

Глава РФС Дюков провел встречу с руководителями клубов РПЛ

Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков провел рабочую встречу с руководителями клубов Российской премьер-лиги (РПЛ).
ТАСС Спорт 10:56
Политика

В отношении бывшего главы СБУ возбуждено уголовное дело

Национальное антикоррупционное бюро Украины возбудило уголовное дело в отношении бывшего главы Службы безопасности Украины Василия Грицака по требованию суда.
RT на русском 11:21
Политика

Путин назвал современные технологии добычи сланцевой нефти варварскими

Сегодняшние технологии добычи сланцевой нефти и газа являются варварскими с точки зрения экологии и России они не нужны, несмотря на все экономические преимущества, заявил президент Владимир Путин, выступая на форуме ВТБ Капитала "Россия зовет!".
РИА Новости вчера в 07:42
Космос

На спутнике Юпитера обнаружен водяной пар

Ученые НАСА впервые обнаружили водяного пара над поверхностью Европы - одного из 79 спутников Юпитера.
Южный Федеральный 19 ноября в 09:43
Космос

Прототип корабля Starship Илона Маска взорвался во время испытаний

Первый полномасштабный прототип корабля Starship Mk1 компании SpaceX взорвался в ходе испытаний на пусковом комплексе в районе Бока-Чика (Техас, США).
ТАСС 03:12
Футбол

«Ливерпуль» намерен увеличить вместимость «Энфилда»

Матч ТВ 07:52
Происшествия

На тушение пожара в Новой Москве направили вертолет

РБК 09:39
Религия

Иерусалимский патриарх призвал собрать совещание по вопросу о единстве

РИА Новости 10:13
Единоборства

Хабиб Нурмагомедов объявил, когда и где проведет следующий бой

Действующий чемпион UFC в легком весе, Хабиб Нурмагомедов, не ждет извинений от Атлетической комиссии штата Невада, так как уже определился с местом проведения следующей защиты титула.
FightTime.ru 11:23
Общество

Суд в США приговорил россиянина Лисова к четырем годам тюрьмы

Суд в США приговорил программиста Станислава Лисова к четырем годам лишения свободы, передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости 11:30
Футбол

Донецкий «Шахтер» оштрафован за объявление на русском языке

Донецкий "Шахтер" оштрафован за объявление на русском языке, прозвучавшее во время матча 14-го тура чемпионата Украины против киевского "Динамо", передает "Футбол 24".
Газета.Ru 10:51
Общество

Россиянам рассказали о наступлении неклассической зимы

Наступление зимы в столичном регионе получилось неклассическим.
Lenta.ru 09:19
Общество

В Москве депутат попросила президента Владимира Путина не допустить открытия приюта для бездомных

Автор обращения к президенту – член совета депутатов округа "Беговой" Зоя Андрианова – в интервью "Эху" объяснила претензии тем, что приют для бездомных хотят открыть в активно застраиваемом жилом квартале с детскими садами и школами.
Эхо Москвы 11:03
Общество

Госдума запретила продавать смартфоны без российского софта

Госдума приняла закон о запрете продажи техники без российского программного обеспечения.
Lenta.ru 06:28
Кино

Эмилию Кларк принуждали к «голым съемкам»

Актриса сериала "Игра престолов" Эмилия Кларк рассказала, что ее пытались принудить к съемкам обнаженной в одном из новых проектов.
Газета.Ru 19 ноября в 14:12
Политика

В Сенате США заявили, что санкции могут задержать «Северный поток-2»

Американский сенатор Тед Круз заявил, что введение санкций в отношении компаний, которые принимают участие в прокладке «Северного потока — 2», могут задержать запуск газопровода более чем на год.
Gazeta.SPb вчера в 18:07
Происшествия

Следком задержал и обвинил директора ООО «Звезда» в мошенничестве

ИркСиб 06:57
Армия и оружие

Минобороны показало видео испытаний одной из самых мощных пушек в мире

Минобороны опубликовало видео испытаний одной из самых мощных в мире самоходных пушек — 2С7М «Малка».
Известия вчера в 12:48
Происшествия

В Петербурге задержан экс-руководитель «Водоканала»

Петербургская полиция задержала двух человек, которые могут быть причастны к крупной афере в петербургском "Водоканале".
Российская газета 03:29
Кино

Жители Ржева первыми в России увидят фильм о Ржевской битве

Tverlife 19 ноября в 11:38
Авто

Hyundai запатентовала в России новый кроссовер Hyundai Venue

Корейский автопроизводитель Hyundai запатентовал в России дизайн нового кроссовера Hyundai Palisade.
Автоновости дня 08:52
Шоу-бизнес

Рианна опубликовала фото в крохотном бикини

Певица Рианна в соцсети выложила фото, на котором она позирует в крохотном бикини и расстегнутом халате.
VSE42.RU 05:00
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