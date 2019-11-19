Экономика
RT на русскомГосдума приняла во втором чтении проект бюджета на 2020—2022 годы
Госдума приняла во втором чтении проект федерального бюджета на 2020 год и предстоящий период 2021—2022 годов. Об этом сообщает пресс-служба нижней палаты парламента. Как отметил председатель ГД Вячеслав Володин, ключевые поправки ко второму чтению касаются поддержки регионов.
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Госдума поручит Правительству принять меры по сокращению бюджетного разрыва регионов
Парламентская газетавчера в 09:10
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Футбол
«Ювентус» договорился о трансфере Алексея Миранчука
Туринский "Ювентус" договорился о трансфере полузащитника московского "Локомотива" Алексея Миранчука, сообщает Sport Mediaset.
Политика
Адвокат объяснил пропажу оборудования с украинских кораблей
Следователи ФСБ России демонтировали и изъяли с задержанных после инцидента в Керченском проливе украинских кораблей все оборудование и вооружение, приобщив их к материалам дела в качестве вещественных доказательств.
Общество
Одобрившая новый порядок медосмотра для водителей врач уволилась
По данным издания, ранее она давала положительный отзыв на новую систему медосмотра водителей.
Армия и оружие
Курды извинились за нападение на российский патруль в Сирии
Происшествия
Ректор одного из ведущих медицинских вузов России задержана в Твери
Отделом по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Тверской области возбуждено уголовное дело в отношении ректора Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Тверской государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации.
Шоу-бизнес
Слухи о смерти Анастасии Заворотнюк опровергла ее семья
Семья Анастасии поспешила опровергнуть слухи и опубликовала переписку неизвестного на странице, запущенной в поддержку звезды «Моей прекрасной няни». — написали родные Заворотнюк .
Общество
Минздрав перенес сроки введения новых правил медосмотра для водителей
Новый порядок медосмотра для водителей вступит в силу 1 июля 2020 года, говорится в приказе Минздрава, опубликованном замглавы ведомства Олегом Салагаем в телеграм-канале.
Хоккей
«Вашингтон» Овечкина проиграл «Рейнджерс» Панарина
Футбол
Глава РФС Дюков провел встречу с руководителями клубов РПЛ
Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков провел рабочую встречу с руководителями клубов Российской премьер-лиги (РПЛ).
Политика
В отношении бывшего главы СБУ возбуждено уголовное дело
Национальное антикоррупционное бюро Украины возбудило уголовное дело в отношении бывшего главы Службы безопасности Украины Василия Грицака по требованию суда.
Политика
Путин назвал современные технологии добычи сланцевой нефти варварскими
Сегодняшние технологии добычи сланцевой нефти и газа являются варварскими с точки зрения экологии и России они не нужны, несмотря на все экономические преимущества, заявил президент Владимир Путин, выступая на форуме ВТБ Капитала "Россия зовет!".
Космос
На спутнике Юпитера обнаружен водяной пар
Ученые НАСА впервые обнаружили водяного пара над поверхностью Европы - одного из 79 спутников Юпитера.
Космос
Прототип корабля Starship Илона Маска взорвался во время испытаний
Первый полномасштабный прототип корабля Starship Mk1 компании SpaceX взорвался в ходе испытаний на пусковом комплексе в районе Бока-Чика (Техас, США).
Единоборства
Хабиб Нурмагомедов объявил, когда и где проведет следующий бой
Действующий чемпион UFC в легком весе, Хабиб Нурмагомедов, не ждет извинений от Атлетической комиссии штата Невада, так как уже определился с местом проведения следующей защиты титула.
Общество
Суд в США приговорил россиянина Лисова к четырем годам тюрьмы
Суд в США приговорил программиста Станислава Лисова к четырем годам лишения свободы, передает корреспондент РИА Новости.
Футбол
Донецкий «Шахтер» оштрафован за объявление на русском языке
Донецкий "Шахтер" оштрафован за объявление на русском языке, прозвучавшее во время матча 14-го тура чемпионата Украины против киевского "Динамо", передает "Футбол 24".
Общество
Россиянам рассказали о наступлении неклассической зимы
Наступление зимы в столичном регионе получилось неклассическим.
Общество
В Москве депутат попросила президента Владимира Путина не допустить открытия приюта для бездомных
Автор обращения к президенту – член совета депутатов округа "Беговой" Зоя Андрианова – в интервью "Эху" объяснила претензии тем, что приют для бездомных хотят открыть в активно застраиваемом жилом квартале с детскими садами и школами.
Общество
Госдума запретила продавать смартфоны без российского софта
Госдума приняла закон о запрете продажи техники без российского программного обеспечения.
Кино
Эмилию Кларк принуждали к «голым съемкам»
Актриса сериала "Игра престолов" Эмилия Кларк рассказала, что ее пытались принудить к съемкам обнаженной в одном из новых проектов.
Политика
В Сенате США заявили, что санкции могут задержать «Северный поток-2»
Американский сенатор Тед Круз заявил, что введение санкций в отношении компаний, которые принимают участие в прокладке «Северного потока — 2», могут задержать запуск газопровода более чем на год.
Армия и оружие
Минобороны показало видео испытаний одной из самых мощных пушек в мире
Минобороны опубликовало видео испытаний одной из самых мощных в мире самоходных пушек — 2С7М «Малка».
Происшествия
В Петербурге задержан экс-руководитель «Водоканала»
Петербургская полиция задержала двух человек, которые могут быть причастны к крупной афере в петербургском "Водоканале".
Кино
Жители Ржева первыми в России увидят фильм о Ржевской битве
Авто
Hyundai запатентовала в России новый кроссовер Hyundai Venue
Корейский автопроизводитель Hyundai запатентовал в России дизайн нового кроссовера Hyundai Palisade.
Шоу-бизнес
Рианна опубликовала фото в крохотном бикини
Певица Рианна в соцсети выложила фото, на котором она позирует в крохотном бикини и расстегнутом халате.