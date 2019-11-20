Экономика
Дни.руБюджет-2020 прошел второе чтение в Госдуме
Нижняя палата парламента на пленарном заседании во вторник, 19 ноября, приняла во втором чтении проект федерального бюджета на 2020 и плановый период 2021-2022 годов. К документу было предложено почти 600 поправок.
Читать в источнике
Оценить
Регион вместо того, чтобы отдавать деньги на погашение долга, сможет вкладывать эти средства в инфраструктуру, дороги, подвести воду, газ, электроэнергию к строящимся на средства частных инвесторов предприятиям, которые, в свою очередь, дадут новые рабочие места и повысят уровень жизни людей.
— Вячеслав Володин, российский политикПарламентская газета 19 ноября в 09:43
Подробнее о событии
Показать все источники
Стало понятно, на что Россия будет жить в ближайшие годы: многие удивятся
РИА Новости19 ноября в 09:42
Госдума рассмотрела более 600 поправок ко второму чтению федерального бюджета
Daily Storm19 ноября в 08:12
Автоматически обработано 7060 источников, обновлено вчера в 23:45, Ашберн
Авто
Названа дата запуска производства обновленной Lada 4x4
Общество
Медсправки для водительских прав переведут в электронный вид
В России введут электронные медицинские справки для получения и замены водительских прав. С такой инициативой выступили МВД и Минздрав.
Хоккей
«Спартак» в серии буллитов обыграл «Локомотив» в матче КХЛ
Кино
Про бешенство в Амурской области снимут фильм
Политика
Зеленский прокомментировал приглашение Назарбаева на встречу с Путиным
Ранее в ноябре агентство Reuters сообщило, что Назарбаев предложил организовать встречу Путина и Зеленского в Казахстане.
Политика
Раскрыто закулисье телешоу «России 1» после нокаута участника
Ранее, 20 ноября, сообщалось, что Вакаров и Вайнер на повышенных тонах обсуждали отношения США и Украины в связи с процедурой импичмента в отношении американского президента Дональда Трампа.
Общество
Власти передумали убирать уроки православия и ислама в начальной школе
Министерство просвещения подготовило обновленный проект Федерального образовательного стандарта (ФГОС) начального общего образования.
Здоровье
Медсправка для водительского удостоверения подорожает
С 22 ноября вступают в силу изменения, внесённые в порядок проведения обязательного медицинского освидетельствования водителей транспортных средств.
Кино
Продюсер раскрыла секрет эротической сцены с Асмус в фильме «Текст»
В российском кино при съемке интимных сцен используют тончайшие накладки, которые совпадают по тону с цветом кожи.
Происшествия
Находившуюся в розыске свердловчанку задержали, заманив на фотосессию
Необычным способом свердловский ГУ ФСИН нашел и задержал находившуюся в федеральном розыске девушку.
Политика
Горбачев отреагировал на слова Путина о причинах распада СССР
Бывший советский лидер Михаил Горбачев ответил на слова президента России Владимира Путина о причинах распада Советского Союза.
Политика
Рабинович о ситуации на Украине: Даже Порошенко такого не позволял
Новая власть, по мнению Рабиновича, никак не меняет сложившуюся ситуацию.
Политика
На торговой сделке США и Китая поставили крест
США и Китаю будет намного труднее заключить торговую сделку после принятия Конгрессом законопроекта о поддержке демократии в Гонконге, заявил в интервью Bloomberg аналитик агентства Том Орлик.
Происшествия
На Кубани пропавшую школьницу нашли в яме туалета
Как выяснилось, ребенок провалился в общественный туалет. О пропаже девочки стало известно 18 ноября.
Политика
США пригрозили задержать запуск «Северного потока-2»
Американский сенатор-республиканец Тед Круз утверждает, что санкции против компаний, участвующих в строительстве газопровода "Северный поток-2", якобы могут существенно задержать его запуск.
Музыка
В США объявили номинантов на премию «Грэмми»
Технологии
Дуров призвал пользователей удалять WhatsApp
Футбол
Джан: вижу себя в «Ювентусе», но ситуация может измениться
Джан перешёл в «Ювентус» летом 2018 года из «Ливерпуля» в статусе свободного агента. Контракт игрока с клубом действует до лета 2022 года.
Общество
Помощник Кадырова объяснил извинения от блогеров традициями
Дудаев рассказал, что в таких случаях власти могут позвонить человеку и объяснить, что, согласно «древним правилам поведения», теми или иными действиями или словами он «задевает честь и достоинство нашего народа».
Космос
В NASA сообщили об угрозе падения астероида на Землю
Экономика
Правительство ждет, что россияне добровольно внесут в бюджет триллион рублей на пенсии
Согласно проекту, объем добровольных пенсионных взносов россиян, накопленных в системе, возрастет с 0,96 трлн рублей в 2021 году до 1,54 трлн в 2022 году, затем до 2,2 трлн в 2023 году и до 3 трлн рублей в 2024 году.
Экономика
Тюменская область в 2019 году получит наибольший грант из регионов УФО
Тюменская область получит наибольший грант за достижение показателей деятельности органов исполнительной власти в 2019 году из всех регионов Уральского федерального округа.
Политика
Путин назвал китайскую экономику эффективнее американской
Экономика Китая превзошла по эффективности экономику США.
Общество
Forbes назвал самых богатых российских Instagram-блогеров
Журнал Forbes впервые составил рейтинг самых богатых блогеров в российском сегменте Instagram, список опубликован на сайте журнала 20 ноября.
Экономика
В России предложили создать лоукостер для полетов на Дальний Восток
В России может появиться государственный лоукостер, специализирующийся на дальневосточном направлении.
Происшествия
В Лаосе произошло землетрясение магнитудой 6,1
Политика
Суд ООН требует от России ответить на иск Украины
Международный суд Организации Объединённых Наций постановил, что Российская Федерация должна подготовить документы в ответ на иск Украины до 8 декабря 2020 года.
Политика
ФСБ задержала российского военного за шпионаж в пользу Украины
В Ростовской области ФСБ задержала российского военнослужащего по подозрению в шпионаже в пользу Украины.
Кино
Вышел второй трейлер мюзикла «Кошки»
В Сети появился второй трейлер фильма «Кошки», ставшей адаптацией одноименного бродвейского мюзикла Эндрю Ллойда Уэббера по произведениям Томаса Элиота.
Политика
Зеленский осмотрел лишенные туалетов украинские корабли
Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в город Очаков, чтобы осмотреть три корабля, которые вернулись из России после задержания.