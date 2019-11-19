Экономика

Дни.руДни.руБюджет-2020 прошел второе чтение в Госдуме

Нижняя палата парламента на пленарном заседании во вторник, 19 ноября, приняла во втором чтении проект федерального бюджета на 2020 и плановый период 2021-2022 годов. К документу было предложено почти 600 поправок.
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Госдума поручит Правительству принять меры по сокращению бюджетного разрыва регионов

Парламентская газетавчера в 09:10

Поправки в бюджет 2020 года

Российская газета19 ноября в 10:30

Госдума рассмотрит бюджет России во втором чтении

ТВ Центр19 ноября в 06:54

Бюджет-2020 прошел второе чтение

Государственная Дума РФ19 ноября в 08:02

Володин: Поправки госбюджета 2020-2022 гг. направлены на развитие регионов

REGNUM19 ноября в 08:04

Госдума во втором чтении одобрила проект трехлетнего бюджета

Коммерсантъ19 ноября в 09:30

Госдума рассмотрит бюджет РФ во втором чтении

Вести.Финанс18 ноября в 23:40
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Общество

Минздрав отложил введение нового порядка медосмотра для водителей

Новые правила освидетельствования водителей должны были вступить в силу 22 ноября.
ТВ Центр 06:40
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Пышка из «Дома-2» Саша Черно объявила о беременности

Участница «Дома-2» Саша Черно, известная не только своим скандальным поведением, но и колоритной пышной внешностью, внезапно объявила о своей беременности.
Bimru.ru 06:50
Происшествия

ФСБ доставила на допрос замглавы Росалкогольрегулирования

В четверг, 21 ноября, сотрудники ФСБ доставили на допрос в Главное следственное управление СКР замруководителя Росалкогольрегулирования (РАР) Ирину Голосную.
РБК 07:50
Происшествия

В Крыму на уроке умер десятиклассник

В Крыму на уроке умер школьник, сообщили РБК в пресс-службе министерства образования, науки и молодежи республики.
РБК 08:52
Политика

ФСБ показала унитазы на украинских кораблях

Федеральная служба безопасности (ФСБ) России опубликовала видео, свидетельствующее о нормальном состоянии катеров «Бердянск» и «Никополь», а также буксира «Яны Капу», которые были задержаны после провокации в Керченском проливе и переданы украинской стороне.
Lenta.ru 04:04
Политика

Горбачёв ответил Путину на слова о причинах распада СССР

У республик в составе СССР возникло «своё государственное понимание, и с этим надо было считаться», заявил 20 ноября бывший советский лидер Михаил Горбачёв в ответ на слова президента России Владимира Путина о причинах распада СССР.
REGNUM вчера в 18:56
Общество

В ГИБДД смогут лишать россиян водительских прав без суда

Суть предложения в том, чтобы дать возможность ГИБДД напрямую от врачей получать информацию о заболеваниях водителей.
Комсомольская правда вчера в 09:01
Экономика

Госдума утвердила федеральный бюджет на ближайшие три года

Государственная дума в третьем и окончательном чтении приняла закон о федеральном бюджете на ближайшие три года - 2020-й и плановый период 2021-2022.
Комсомольская правда 05:47
Общество

В Петрозаводске уволят назвавшую горожан «мразями» чиновницу

Известия 09:00
Общество

Козак: «Северный поток-2» заработает в середине 2020 года

«Северный поток-2» запустят в середине 2020 года, сообщил журналистам вице-премьер Дмитрий Козак.
Коммерсантъ 08:27
Политика

Суд Испании изучит вмешательство России в события в Каталонии

Предполагается, что данная группа развернула свою деятельность до начавшегося в Каталонии референдума за независимость 1 октября 2017 года.
Pravda.Ru 08:43
Политика

Фонд Навального подал иск к Путину

Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального подал в Тверской районный суд Москвы иск к президенту Владимиру Путину.
Ведомости 04:08
Политика

Суд арестовал подозреваемого в шпионаже в пользу Украины военного

Ростовский военный гарнизонный суд арестовал российского военного, которого подозревают в шпионаже в пользу Украины.
RT на русском 06:44
Шоу-бизнес

Жанна Агузарова выступила на одной сцене с Аллой Пугачевой

Особое внимание журналистов привлекла к себе Жанна Агузарова. Звезда 90-х давно не появлялась на сцене и в свете.
StarHit.ru вчера в 16:00
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Киевское «Динамо» наказано за расизм в сторону игрока «Шахтера»

Напомним, что встреча завершилась победой "шахтеров" с минимальным счетом 1:0. На 77-й минуте игры фанаты "Динамо" начали скандировать расистские лозунги в сторону игроков донецкой команды Тайсона и Дентиньо.
Газета.Ru 07:58
Фигурное катание

Туктамышева раскрыла заработки в фигурном катании

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева рассказала о заработках в своем виде спорта. Ее слова передает YouTube-канал «Всему Головин».
Lenta.ru 09:05
Кино

Фильм «Джокер» получит продолжение

Актуальные Новости вчера в 12:16
Общество

Появились подробности скандала с депутатом-насильником из партии Зеленского

Депутат Верховной Рады от партии президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» Роман Иванисов, которого подозревают в наличии судимости за изнасилование несовершеннолетней, дважды пытался совершить это преступление.
Lenta.ru 08:59
Транспорт

Путин проехал по первому Московскому центральному диаметру

Президент России Владимир Путин открыл движение по первому Московскому центральному диаметру (МЦД), передает ТАСС.
Газета.Ru 06:15
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Слухи о смерти Анастасии Заворотнюк опровергла ее семья

Семья Анастасии поспешила опровергнуть слухи и опубликовала переписку неизвестного на странице, запущенной в поддержку звезды «Моей прекрасной няни». — написали родные Заворотнюк .
WMJ.ru вчера в 14:49
Музыка

Группа Kiss устроила подводный концерт для акул

Группа Kiss устроила концерт для акул на борту корабля у берегов Австралии, но те не захотели слушать, сообщает NME.
РИА Новости 06:16
Политика

Новак: Россия и Украина обсуждали прямые поставки газа

Москва и Киев обсуждали возобновление прямых поставок газа в объеме 15 млрд кубометров в год с 2020 года, рассказал глава Минэнерго России Александр Новак.
Газета.Ru вчера в 10:05
Спорт

Глазырина включена в состав сборной России по биатлону на Кубок IBU

Правление Союза биатлонистов России (СБР) проголосовало против изменения критериев отбора в национальную команду на первые этапы Кубка мира и Кубка IBU.
RT на русском вчера в 03:23
Общество

На космодроме Восточный вскрылись новые хищения

Следственное управление Следственного комитета России по Амурской области возбудило сразу два уголовных дела по части 4 статьи 159 УК РФ («Мошенничество, совершенное в особо крупном размере») при строительстве объектов космодрома Восточный.
Lenta.ru вчера в 21:16
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Сбербанк объяснил отправку кода с призывом «убивать евреев» ошибкой

Для подачи заявки на кредит в офисе банка, согласно СМС, необходимо было сообщить пароль CRYVKILLJEWS (что можно расшифровать как «Плачь, убивай евреев»).
РБК 05:49
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«Газпром» продаст на Мосбирже пакет акций на 211 млрд рублей

Интерес к покупке почти 700 млн акций за 139 млрд рублей проявляли около полутысячи инвесторов, однако в итоге весь пакет приобрел один покупатель.
BFM.ru 08:13
Футбол

Станислав Черчесов ответил болельщикам, которые оскорбили Дзюбу

Gazeta.SPb вчера в 18:56
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Блогеры оценили новую Lada Vesta с вариатором

Несколько автомобильных СМИ уже успели протестировать модель, но так и не смогли оценить надежность новой трансмиссии — на тест-драйв отводилось всего 2 дня.
SpeedMe 00:00
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Тедеско: Кутепов сможет сыграть с «Уралом». Будет ли — другой вопрос

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско поделился мнением о том, как он работает с командой в перерыве на матчи сборных.
Чемпионат 04:13
Общество

Принца Эндрю отстранили от выполнения королевских обязанностей

Принц Эндрю попросил Елизавету II отстранить его от выполнения королевских обязанностей. Об этом сообщили на сайте Букингемского дворца.
Вечерняя Москва 08:36
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