Экономика
Дни.руБюджет-2020 прошел второе чтение в Госдуме
Нижняя палата парламента на пленарном заседании во вторник, 19 ноября, приняла во втором чтении проект федерального бюджета на 2020 и плановый период 2021-2022 годов. К документу было предложено почти 600 поправок.
Читать в источнике
Оценить
Регион вместо того, чтобы отдавать деньги на погашение долга, сможет вкладывать эти средства в инфраструктуру, дороги, подвести воду, газ, электроэнергию к строящимся на средства частных инвесторов предприятиям, которые, в свою очередь, дадут новые рабочие места и повысят уровень жизни людей.
— Вячеслав Володин, российский политикПарламентская газета 19 ноября в 09:43
Подробнее о событии
Показать все источники
Вячеслав Володин рассказал, как новый федеральный бюджет улучшит жизнь россиян
Версия-Саратов19 ноября в 09:51
Госдума рассмотрела более 600 поправок ко второму чтению федерального бюджета
Daily Storm19 ноября в 08:12
Автоматически обработано 7060 источников, обновлено в 00:10, Ашберн
Происшествия
Виновному в самоубийстве уральского срочника вынесли приговор
Спорт
В состав сборной России по биатлону на Кубок мира внесли изменения
Правление Союза биатлонистов России (СБР) утвердило списки сборных на первые в сезоне этапы Кубка мира и Кубка IBU (второй дивизион мирового биатлона).
Общество
Помощник Кадырова объяснил извинения от блогеров традициями
Дудаев рассказал, что в таких случаях власти могут позвонить человеку и объяснить, что, согласно «древним правилам поведения», теми или иными действиями или словами он «задевает честь и достоинство нашего народа».
Игры
Valve официально анонсировала Half-Life: Alyx
Накануне в сеть утекли слухи о грядущем анонсе новой игры во вселенной Half-Life, и в такой ситуации Valve решила не отмалчиваться: компания официально анонсировала Half-Life: Alyx - свой флагманский VR-проект по культовой франшизе.
Общество
Россияне выстроились в очереди за медсправками для водительских прав
Сразу в нескольких российских городах образовались очереди для прохождения медосмотров после появления информации о возможном подорожании справок для автомобилистов, передают местные СМИ.
Политика
Зеленский пообещал вернуть оборудование на прибывшие из России корабли
Украина обратится к России с требованием вернуть вещи и объекты, находившиеся на кораблях, возвращенных на этой неделе после задержания в Керченском проливе.
Политика
Кремль ответил на территориальные претензии Эстонии
Заявления спикера эстонского парламента Хенна Пыллуааса с территориальными претензиями к России являются неприемлемыми, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Кино
Продюсер раскрыла секрет эротической сцены с Асмус в фильме «Текст»
В российском кино при съемке интимных сцен используют тончайшие накладки, которые совпадают по тону с цветом кожи.
Политика
Раскрыто закулисье телешоу «России 1» после нокаута участника
Ранее, 20 ноября, сообщалось, что Вакаров и Вайнер на повышенных тонах обсуждали отношения США и Украины в связи с процедурой импичмента в отношении американского президента Дональда Трампа.
Происшествия
Находившуюся в розыске свердловчанку задержали, заманив на фотосессию
Необычным способом свердловский ГУ ФСИН нашел и задержал находившуюся в федеральном розыске девушку.
Наука
Суп может помочь справиться с малярией
Британские ученые обнаружили, что есть супы, мешающие бесполому размножению возбудителя малярии, и тем самым останавливающие инфекцию.
Транспорт
Началась перекодировка карт «Тройка» для бесплатной пересадки на МЦД
До запуска Московских центральных диаметров остается не так много времени и уже сегодня пассажирам советуют перекодировать имеющиеся карты "Тройка".
Экономика
Госдума рассмотрит основные направления денежно-кредитной политики
Госдума на заседании в среду рассмотрит проект постановления "Об основных направлениях денежно-кредитной политики" и примет к сведению сам документ - "Основные направления денежно-кредитной политики на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов", подготовленный ЦБ.
Кино
Эмилию Кларк принуждали к «голым съемкам»
Актриса сериала "Игра престолов" Эмилия Кларк рассказала, что ее пытались принудить к съемкам обнаженной в одном из новых проектов.
Шоу-бизнес
Алла Пугачева мечтает дожить до выпуска своих детей из школы
Недавно Лиза Галкина написала сказку про золотого щенка. Произведение дочери Алла Пугачева и Максим Галкин опубликовали в соцсети.
Армия и оружие
NI счел новый автомат ШАК-12 «ужасом на поле боя»
Хоккей
Панарин и Бучневич помогли «рейнджерам» одолеть «Вашингтон»
В результате "Нью-Йорк Рейнджерс" благодаря двум голам Артемия Панарина и голу и пасу Павла Бучневича выиграл у "Вашингтон Кэпиталз" – 4:1. Панарин забросил две первых шайбы своей команды, вторая из которых оказалась для "рейнджеров" победной.
Космос
Спутники NASA зафиксировали две рекордно мощных гамма-вспышки
Общество
Михайлов день: что запрещено делать 21 ноября
Армия и оружие
Турецкие беспилотники нанесли удары по сирийской провинции Ракка
Беспилотные летательные аппараты турецких ВВС нанесли удары по окрестностям города Телль-Абъяд на севере сирийской провинции Ракка, сообщило SANA.
Общество
На космодроме Восточный вскрылись новые хищения
Политика
Зеленский приехал к восстановленному мосту в Станице Луганской
Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Станицу Луганскую.
Политика
В США предположили фаворитов РФ на выборах 2020 года
В России назвали сценарий победы Трампа на выборах-2020 По его словам, в ходе исследования были проанализированы 1711 российских новостных заметок RT & Sputnik, опубликованных с января по ноябрь текущего года, с упоминанием американских кандидатов на пост президента США.
Шоу-бизнес
Ангелина Вовк возмутилась возвращением Ротару в Россию
Общество
Школы Якутии обязали ежедневно исполнять гимн России
Технологии
Дуров посоветовал удалить WhatsApp со смартфонов
Кино
Создание новой внешности Соника обошлось Paramount Pictures в $5 млн
Экономика
Новак заявил, что Россия и Украина обсуждали прямые поставки газа
Россия и Украина обсуждали прямые поставки газа с 2020 года в объеме порядка 15 млрд кубометров в год, сказал журналистам министр энергетики РФ Александр Новак.
Происшествия
Женщина напала на полицейского в аэропорту Пулково
Северо-Западное следственное управление на транспорте СК России возбудило уголовное дело против женщины 1995 года рождения, ударившей полицейского в аэропорту Пулково.
Общество
ГИБДД сможет лишать водительских прав без суда
По данным ГИБДД, многие водители, страдающие алкогольной или наркотической зависимостью, имеют водительские удостоверения и управляют автомобилем, что "создает угрозу безопасности, жизни и здоровью других участников дорожного движения", передает "Коммерсант".