Художник Геннадий Сальков стал в 1968 году старшим научным сотрудником Государственного музея М. Ю. Лермонтова. Выставка приурочена также к 205-летию со дня рождения М. Ю. Лермонтова.

с чего всё началось

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Госдума приняла во втором чтении проект бюджета на 2020—2022 годы

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