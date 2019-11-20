Экономика
Дни.руБюджет-2020 прошел второе чтение в Госдуме
Нижняя палата парламента на пленарном заседании во вторник, 19 ноября, приняла во втором чтении проект федерального бюджета на 2020 и плановый период 2021-2022 годов. К документу было предложено почти 600 поправок.
Читать в источнике
Оценить
Регион вместо того, чтобы отдавать деньги на погашение долга, сможет вкладывать эти средства в инфраструктуру, дороги, подвести воду, газ, электроэнергию к строящимся на средства частных инвесторов предприятиям, которые, в свою очередь, дадут новые рабочие места и повысят уровень жизни людей.
— Вячеслав Володин, российский политикПарламентская газета 19 ноября в 09:43
Подробнее о событии
Показать все источники
Вячеслав Володин рассказал, как новый федеральный бюджет улучшит жизнь россиян
Версия-Саратов19 ноября в 09:51
Госдума рассмотрела более 600 поправок ко второму чтению федерального бюджета
Daily Storm19 ноября в 08:12
Автоматически обработано 7060 источников, обновлено в 01:39, Ашберн
Хоккей
Панарин догнал Овечкина в гонке бомбардиров НХЛ
Технологии
В поездах и самолетах России может появиться скоростной интернет
Беспроводной доступ к высокоскоростному интернету планируют обеспечить в поездах и самолетах России, сообщила пресс-служба Национальной технологической инициативы (НТИ) газете «Известия».
Кино
Эмилию Кларк принуждали к «голым съемкам»
Актриса сериала "Игра престолов" Эмилия Кларк рассказала, что ее пытались принудить к съемкам обнаженной в одном из новых проектов.
Общество
На космодроме Восточный вскрылись новые хищения
Следственное управление Следственного комитета России по Амурской области возбудило сразу два уголовных дела по части 4 статьи 159 УК РФ («Мошенничество, совершенное в особо крупном размере») при строительстве объектов космодрома Восточный.
Общество
Школьников Якутии обяжут ежедневно исполнять гимн РФ
Общество
Россияне выстроились в очереди за медсправками для водительских прав
Сразу в нескольких российских городах образовались очереди для прохождения медосмотров после появления информации о возможном подорожании справок для автомобилистов, передают местные СМИ.
Футбол
Александр Медведев рассказал о трансферах «Зенита»
Генеральный директор "Зенита" Александр Медведев в интервью рассказал о вогзможных трансферах.
Технологии
Дуров посоветовал удалить WhatsApp со смартфонов
Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров призвал пользователей WhatsApp удалить приложение со своих смартфонов после новостей об обнаружениях в нем уязвимостей.
Политика
Переданные Россией Украине корабли прибыли в Очаков
Корреспондент украинского "Пятого канала" сообщила в прямом эфире, что все три переданные Россией Украине корабля, ранее задержанные у Керченского пролива, прибыли в военную гавань Очакова в Николаевской области.
Общество
Руки-Базуки показал новое видео с руками после операции
Блогер Кирилл Терёшин, известный под прозвищем Руки-Базуки, опубликовал в своём «инстаграме» новое видео, на котором можно посмотреть, как выглядят его руки после операции.
Общество
В Луганск прибыла колонна МЧС России с гуманитарной помощью
Автомобильная колонна МЧС России с гуманитарной помощью для жителей самопровозглашенной Луганской народной республики прибыла в Луганск, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС ЛНР.
Политика
Белый дом расценил показания посла США в ЕС как оправдание Трампа
Показания американского посла в ЕС Гордона Сондленда на слушаниях в конгрессе говорят о невиновности президента США Дональда Трампа, против которого инициировали процедуру импичмента после его июльского разговора с украинским коллегой Владимиром Зеленским.
Футбол
Зачем Гарет Бэйл сфотографировался с флагом «Уэльс, гольф, Мадрид»
Видимо, затея фанатов понравилась Гарету, раз он решил после матча с Венгрией сфотографироваться с флагом.
Политика
Российский адмирал оценил слова об «угробленных» украинских кораблях
Бывший командующий Балтийским флотом России адмирал Владимир Валуев оценил слова командующего ВМС Украины адмирала Игоря Воронченко о якобы угробленных украинских кораблях, возвращенных в страну после задержания в Керченском проливе в ноябре 2018 года.
Общество
Forbes составил рейтинг самых богатых российских Instagram-блогеров
Рейтинг российских блогеров, зарабатывающих в сети Instagram, возглавила Ксения Собчак.
Здоровье
Врачи впервые ввели пациента в состояние анабиоза
В США Сэмюэл Тишерман из Университета Мэриленда рассказал, что ему с коллегами удалось ввести по крайней мере одного пациента в состояние анабиоза. сообщает New Scientist.
Футбол
Оскорблявшим Дзюбу фанатам могут запретить посещать Евро-2020
РФС планирует добиться того, чтобы оскорблявшим форварда Артема Дзюбу фанатам запретили посещать игры Евро-2020 в Санкт-Петербурге.
Политика
Раскрыто закулисье телешоу «России 1» после нокаута участника
Ранее, 20 ноября, сообщалось, что Вакаров и Вайнер на повышенных тонах обсуждали отношения США и Украины в связи с процедурой импичмента в отношении американского президента Дональда Трампа.
Общество
Михайлов день: что запрещено делать 21 ноября
Спорт
В состав сборной России по биатлону на Кубок мира внесли изменения
Правление Союза биатлонистов России (СБР) утвердило списки сборных на первые в сезоне этапы Кубка мира и Кубка IBU (второй дивизион мирового биатлона).
Шоу-бизнес
Родные Анастасии Заворотнюк опровергли сообщение о смерти актрисы
Семья тяжелобольной российской популярной актрисы Анастасии Заворотнюк опровергла очередную информацию о смерти актрисы.
Происшествия
В Москве проверяют сообщения о минировании трех учебных заведений
Правоохранители начали проверку в Кадетском корпусе, в Колледже полиции и Пожарно-спасательном колледже в Москве после анонимных сообщений о "минировании", заявил РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
Происшествия
МВД проверяет инцидент с привязанной к машине собакой в Приамурье
В Благовещенске правоохранительные органы проводят проверку в связи с появлением в СМИ информации о том, что местный житель выгуливал хромающую собаку, привязав её к машине.
Кино
Раскрыт секрет съемки эротической сцены с Асмус в фильме «Текст»
Продюсер Ольга Леснова раскрыла секрет съемки эротических сцен в российском кино.
Общество
Стало известно о казни сирийского солдата бойцами ЧВК Вагнера
Несколько бойцов ЧВК Вагнера, которую связывают с петербургским бизнесменом Евгением Пригожиным, казнили дезертира из армии президента Сирии Башара Асада.
Общество
Минстрой Крыма назвал нацпроект «Жилье» невыполнимым на полуострове
Федеральный Минстрой рассчитывает, что в Крыму построят почти в два раза больше жилья: в нацпроекте заложено, что за шесть лет на полуострове возведут почти 6,5 млн кв. м жилой недвижимости, в том числе в 2024 году — 1,3 млн кв. м. "Достижение указанного показателя федерального проекта на территории Республики Крым невыполнимо в связи с рядом причин", — отмечает Скорин.
Общество
Ночь на 21 ноября стала самой холодной с начала осени в Москве
Ночь на четверг, 21 ноября, в Москве стала самой холодной с начала осени.
Авто
Стала известна дата начала производства обновленной Lada 4x4
Основные изменения произойдут в салоне, где появятся новые приборная панель и центральная консоль, другие сиденья, задний диван с тремя подголовниками и формованный потолок (как у современных моделей Lada).
Происшествия
В больнице Нижнего Тагила из-за врачебной ошибки скончался кардиолог
Ольга Николаевна, жена кардиолога, приехала навестить мужа после операции.
Общество
Уволились два заместителя главы Челябинска
Заместитель главы Челябинска по экономике и финансам Елена Мурзина уволилась со своего поста и назначена советником главы города на общественных началах, без зарплаты, сообщает пресс-служба горадминистрации.