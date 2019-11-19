Экономика
КоммерсантъГосдума во втором чтении одобрила проект трехлетнего бюджета
Госдума во втором чтении поддержала проект бюджета на 2020–2022 годы. Ко второму чтению депутаты предложили около 600 поправок, ключевые из них касаются поддержки регионов, сообщается на сайте нижней палаты парламента.
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Регион вместо того, чтобы отдавать деньги на погашение долга, сможет вкладывать эти средства в инфраструктуру, дороги, подвести воду, газ, электроэнергию к строящимся на средства частных инвесторов предприятиям, которые, в свою очередь, дадут новые рабочие места и повысят уровень жизни людей.
— Вячеслав Володин, российский политикПарламентская газета 19 ноября в 09:43
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Вячеслав Володин рассказал, как новый федеральный бюджет улучшит жизнь россиян
Версия-Саратов19 ноября в 09:51
Госдума рассмотрела более 600 поправок ко второму чтению федерального бюджета
Daily Storm19 ноября в 08:12
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