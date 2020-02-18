Экономика
СаминвесторБюджет 2020 года получит 500 млрд рублей от продажи акций Сбербанка
17 февраля 2020 года стало известно, что Центробанк РФ в этом году перечислит в федеральный бюджет 500 млрд рублей, полученные от продажи акций ПАО «Сбербанк России» правительству. Об этом следует из внесённого в Госдуму законопроекта.
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Комитет по финрынку поддержал законопроекты о покупке Правительством акций Сбербанка
Парламентская газетавчера в 10:13
ЦБ перечислит в бюджет РФ 500 млрд рублей в 2020 году в рамках продажи акций Сбербанка
ТАСС17 февраля в 07:32
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