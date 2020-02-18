17 февраля 2020 года стало известно, что Центробанк РФ в этом году перечислит в федеральный бюджет 500 млрд рублей, полученные от продажи акций ПАО «Сбербанк России» правительству. Об этом следует из внесённого в Госдуму законопроекта.

Бюджет 2020 года получит 500 млрд рублей от продажи акций Сбербанка

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