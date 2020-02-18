Экономика

СаминвесторСаминвесторБюджет 2020 года получит 500 млрд рублей от продажи акций Сбербанка

17 февраля 2020 года стало известно, что Центробанк РФ в этом году перечислит в федеральный бюджет 500 млрд рублей, полученные от продажи акций ПАО «Сбербанк России» правительству. Об этом следует из внесённого в Госдуму законопроекта.
Читать в источнике
Комментировать109

Подробнее о событии

Комитет по финрынку поддержал законопроекты о покупке Правительством акций Сбербанка

Парламентская газетавчера в 10:13

В Госдуме поддержали законопроект о выкупе доли Сбербанка

Rambler News Serviceвчера в 03:47

ЦБ перечислит в бюджет РФ 500 млрд рублей в 2020 году в рамках продажи акций Сбербанка

ТАСС17 февраля в 07:32

Комитет Госдумы поддержал законопроекты о покупке акций Сбербанка

REGNUMвчера в 03:51

Комитет Госдумы одобрил законопроект о покупке Сбербанка

DP.RUвчера в 03:45

Под контролем кабмина: причины и последствия продажи акций Сбербанка

РБК17 февраля в 23:30

Комитет Госдумы одобрил проект о покупке акций Сбербанка у Центробанка

RT на русскомвчера в 03:38
Показать все источники
Автоматически обработано 7075 источников, обновлено в 01:44, Ашберн
Общество

Социальные пенсии проиндексируют с 1 апреля на 6,1%

Социальные пенсии в России с 1 апреля будут проиндексированы более чем на 6%. Об этом сообщил министр труда и социальной защиты Антон Котяков.
RT на русском вчера в 07:12
Общество

Владелица Wildberries стала богатейшей россиянкой по версии Forbes

Основательница онлайн-ретейлера Wildberries Татьяна Бакальчук возглавила список богатейших женщин России, пишет в четверг журнал Forbes.
ТАСС 00:16
Общество

Дмитрий Шепелев ушел с Первого канала

Телеведущий Дмитрий Шепелев объявил об уходе с Первого канала.
ТАСС 18 февраля в 10:39
Шоу-бизнес

Оксана Воеводина рассказала об обмане экс-короля Малайзии

В передаче Оксана Воеводина рассказала, что Мухаммед V общался с другой женщиной во время их совместной жизни.
RuNews24.ru 18 февраля в 03:38
Армия и оружие

Полет бомбардировщиков Ту-22М3 над Черным морем попал на видео

В Сети появилось видео полета дальних бомбардировщиков Ту-22М3 ВКС России над нейтральными водами Черного моря.
ФАН 00:27
Кино

Шипенко объяснил успех фильма «Холоп»

NewInform вчера в 09:26
Общество

ФСБ выявила сеть подпольных оружейников в 19 регионах

Сотрудники ФСБ во взаимодействии с МВД пресекли деятельность крупной подпольной сети оружейников, охватившей 19 российских регионов.
RT на русском 01:16
Происшествия

Девять человек стали жертвами стрельбы в немецком Ханау

Неизвестный с огнестрельным оружием напал на две кальянные немецкого Ханау, а позже продолжил стрельбу на улицах города.
RT на русском 01:33
Музыка

Игорь Крутой назвал достойного кандидата для участия в Евровидении

Композитор Игорь Крутой рассказал, кто, по его мнению, может поехать от России на конкурс песни Евровидение в 2020 году.
Gazeta.SPb 00:21
Футбол

«Тоттенхэм» Моуринью дома проиграл «Лейпцигу»

«Лейпциг» бьётся с «Баварией» за золото Бундеслиги, «Тоттенхэм» цепляется за зону Лиги чемпионов.
Евро-футбол.ру вчера в 16:55
Общество

Борт из Уханя прибывает на Украину

Rusvesna.su 00:57
Киберспорт

Metro Exodus отлично показала себя в Steam, а Shenmue III окупилась

Во время последней финансовой отчётности Embracer Group исполнительный директор Ларс Вингефорс (Lars Wingefors) заявил, что Metro Exodus (в наших краях — «Метро: Исход») отлично показывает себя в Steam.
3DNews вчера в 12:44
Происшествия

В Магадане самолет Ан-2 совершил жесткую посадку во время взлета

Частный самолет Ан-2 совершил жесткую посадку при взлете в Магадане, на борту находились 14 человек, двое из них пострадали, сообщил РИА Новости представитель регионального управления МЧС.
РИА Новости вчера в 19:43
Политика

Путин рассказал об обсуждении с Медведевым отставки его правительства

Российский президент Владимир Путин в интервью ТАСС рассказал, что заранее обсуждал с бывшим премьер-министром Дмитрием Медведевым отставку его правительства.
RT на русском вчера в 17:27
Общество

Принц Гарри и Меган Маркл анонсировали дату отказа от обязанностей

Герцог и герцогиня Сассекские принц Гарри и Меган Маркл официально прекратят исполнять свои королевские обязанности с 1 апреля 2020 года.
Известия вчера в 15:34
Армия и оружие

В Кремле прокомментировали возможную операцию Турции в Идлибе

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал худшим сценарием развития событий в сирийском Идлибе возможную военную операцию Турции.
BFM.ru вчера в 05:17
Экономика

В России снизится уровень бедности

Согласно предыдущему прогнозу Минэкономразвития, на основе которого был подготовлен федеральный бюджет, в 2020 году уровень бедности должен был составить 11,7%. Однако данные обновились с учетом эффекта от мер поддержки, которые президент России Владимир Путин предложил во время послания Федеральному собранию.
URA.Ru вчера в 10:58
Космос

Туристы на корабле Маска получат радиацию, как ликвидаторы в Чернобыле

РЕН ТВ вчера в 19:21
Единоборства

Рамзан Кадыров подрался на улице с Александром Емельяненко

В описании к публикации Рамзан Кадыров рассказал, что сейчас усердно готовится к поединку с прославленным боксёром Александром Емельяненко.
Победа 26 вчера в 12:59
Политика

Климкин заявил о «реальной опасности» сделки России с Западом

Существует реальная опасность того, что Россия договорится с западными странами о некоторых условиях, после чего Киев окажется в сфере влияния Москвы, заявил бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин в эфире канала Ukrlife.
REGNUM вчера в 21:38
Политика

Почему на Украине заговорили о другой версии расстрела людей на Майдане

Согласно официальной трактовке киевских властей, вина за гибель десятков человек на улицах Киева лежит на тогдашнем руководстве Украины и командовании "Беркута", которые якобы приказали расстрелять безоружных манифестантов.
RT на русском вчера в 23:05
Происшествия

Еще у двух россиян на лайнере Diamond Princess обнаружили коронавирус

Японские медики диагностировали коронавирус еще у двоих граждан России на круизном лайнере Diamond Princess, в ближайшее время их доставят в больницу, сообщает посольство РФ в Японии в четверг.
Интерфакс вчера в 23:32
Происшествия

Бывший полицейский признался, что подбросил Голунову наркотики

Бывший полицейский Денис Коновалов, обвиняемый по делу Ивана Голунова, признался, что подбросил журналисту наркотики, и сказал, что сделал это по указанию своего начальника Игоря Ляховца.
Ведомости вчера в 08:56
Авто

Экспортная Lada Riva стала настолько же редкой, как Pagani Zonda

Аналитики выяснили, что шансов встретить такой автомобиль на дороге меньше чем у культовой Pagani Zonda.
Тарантас Ньюс вчера в 12:47
Политика

Главные программы Евросоюза могут остаться без финансирования

Саммит лидеров стран Евросоюза должен прийти к согласию относительно расходов по семилетнему бюджету на 2021−2027 годы, в противном случае финансирование ключевых программ ЕС может быть сорвано.
REGNUM 00:11
Происшествия

ГИБДД и приставы стали вылавливать злостных неплательщиков штрафов

ГИБДД совместно с Федеральной службой судебных приставов (ФССП) начала вылавливать на дорогах злостных неплательщиков штрафов за нарушение правил дорожного движения.
РБК вчера в 22:43
Здоровье

Где туляки могут бесплатно пройти более 10 медицинских обследований

В Туле, Алексине, Ефремове и Суворове пройдет акция "Мужское здоровье": 22 февраля тулякам станут доступны более десяти бесплатных медицинских обследований.
Тульская пресса 17 февраля в 10:29
Армия и оружие

Появилось видео инцидента с участием бронемашин России и США в Сирии

В Сети появилось видео попытки американского броневика столкнуть российскую бронемашину с дороги в Сирии.
РБК вчера в 21:00
Технологии

Названы опасные приложения для смартфонов

Эксперты перечислили опасные приложения для современных смартфонов. К тому же можно эффективно защититься от пропажи имеющихся данных.
ToDay News Ufa вчера в 01:47
Здоровье

Сыктывкарский онколог назвал основные факторы развития рака

Напомним, экспертом выступает внештатный специалист-онколог Минздрава Коми, замглавврача онкодиспансера Андрей Галин.
Pro Город Сыктывкар вчера в 04:00
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное