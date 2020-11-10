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Газета.Ru
Газета.Ru

Бюджет Белоруссии недополучит до $1,2 млрд по итогам года

Национальная служба новостей
RT на русском
Neftegaz.ru
КП - Беларусь
Нефтегазовая вертикаль
Евразия Daily
ПРАЙМ
Lenta.ru
Вести.Ru
Газета.Ru
Бюджет Белоруссии недополучит до 3 млрд белорусских рублей (около $1,2 млрд) по итогам текущего года, заявил министр финансов страны Юрий Селиверстов.В источнике
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RT на русском

В Белоруссии прогнозируют потери бюджета к концу года до $1,2 млрд

RT на русском10:29
Вести.Ru

Бюджет Белоруссии недополучит до $1,2 млрд из-за перебоев с поставками нефти

Вести.Ru08:40
ТАСС

В Белоруссии считают, что недополучат по итогам года до $1,2 млрд из-за пандемии

ТАСС09:23
Интерфакс

Минск ждет потери более $1 млрд из-за COVID-19 и проблем с поставками нефти

Интерфакс09:12
Lenta.ru

Подсчитаны потери Белоруссии от пандемии и проблем с нефтью

Lenta.ru09:53
ПРАЙМ

Бюджет Белоруссии в 2020 год недополучит более миллиарда долларов

ПРАЙМ08:36
Газета.Ru

Бюджет Белоруссии недополучит до $1,2 млрд по итогам года

Газета.Ru08:18
КП - Беларусь

В Минфине подсчитали, сколько недополучит бюджет Беларуси по итогам 2020 года из-за пандемии коронавируса и перебоев с поставками нефти

КП - Беларусь08:53

В Думе предложили переводить работника на удаленку без его согласия только при ЧС

Депутат отметил, что при вынужденном переводе сотрудника на удаленную работу работодатель обязан обеспечить его необходимым оборудованием, включая компьютер, программное обеспечение и оплату интернета, в противном случае ситуация будет считаться простоем по не зависящим от сторон трудового договора причинам.
В Думе предложили переводить работника на удаленку без его согласия только при ЧС
Интерфакс11:22

Госпитализированный с коронавирусом Поветкин выписан из больницы

Российский боксер-супертяжеловес Александр Поветкин, госпитализированный неделю назад с коронавирусом, переведен на домашнее лечение, сообщает пресс-служба промоутерской компании "Мир бокса".
Интерфакс-Спорт11:32

Заксобрание утвердило кандидатуры пяти вице-губернаторов Севастополя

На прошлой неделе Развожаев внес в региональный парламент кандидатуры пяти заместителей: уже работавшие в должности вице-губернаторов Александр Кулагин, Мария Литовко, Алексей Парикин, Светлана Пирогова, а также новый для Севастополя Игорь Михеев, ранее возглавлявший департамент госполитики в сфере воспитания, дополнительного образования и детского отдыха Минпросвещения России.
ТАСС05:58

Новый стандарт для экологичных накопителей энергии, созданный в Новосибирске, введен в РФ

"С 1 ноября 2020 года введены в действие новые общетехнические национальные стандарты, распространяющиеся на системы, которые предназначены для автономной установки с возможностью присоединения к электрической сети", - сообщили в пресс-службе.
ТАСС08:24

Pfizer и BioNTech оценили эффективность своей вакцины от коронавируса в 90%

Вакцина от коронавируса BNT162b2, разработанная американской и немецкой компаниями Pfizer и BioNTech, по результатам третьей фазы клинических испытаний доказала свою эффективность на 90%, следует из сообщения на сайте первой компании.
Ведомостивчера в 10:07

NI спрогнозировал, победит ли НАТО Россию в гипотетической Третьей мировой войне

Численность армии НАТО превосходит ВС России В гипотетической Третьей мировой войне Россия не сможет одолеть силы НАТО, однако она способна победить их в локальных конфликтах, таких как стычки в прибалтийских странах или Польше.
Центральная Служба Новостей06:03