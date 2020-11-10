В Думе предложили переводить работника на удаленку без его согласия только при ЧС

Депутат отметил, что при вынужденном переводе сотрудника на удаленную работу работодатель обязан обеспечить его необходимым оборудованием, включая компьютер, программное обеспечение и оплату интернета, в противном случае ситуация будет считаться простоем по не зависящим от сторон трудового договора причинам.