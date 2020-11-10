Депутат отметил, что при вынужденном переводе сотрудника на удаленную работу работодатель обязан обеспечить его необходимым оборудованием, включая компьютер, программное обеспечение и оплату интернета, в противном случае ситуация будет считаться простоем по не зависящим от сторон трудового договора причинам.
На прошлой неделе Развожаев внес в региональный парламент кандидатуры пяти заместителей: уже работавшие в должности вице-губернаторов Александр Кулагин, Мария Литовко, Алексей Парикин, Светлана Пирогова, а также новый для Севастополя Игорь Михеев, ранее возглавлявший департамент госполитики в сфере воспитания, дополнительного образования и детского отдыха Минпросвещения России.
"С 1 ноября 2020 года введены в действие новые общетехнические национальные стандарты, распространяющиеся на системы, которые предназначены для автономной установки с возможностью присоединения к электрической сети", - сообщили в пресс-службе.
Вакцина от коронавируса BNT162b2, разработанная американской и немецкой компаниями Pfizer и BioNTech, по результатам третьей фазы клинических испытаний доказала свою эффективность на 90%, следует из сообщения на сайте первой компании.
Численность армии НАТО превосходит ВС России В гипотетической Третьей мировой войне Россия не сможет одолеть силы НАТО, однако она способна победить их в локальных конфликтах, таких как стычки в прибалтийских странах или Польше.