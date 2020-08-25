Бюджет Федеральной космической программы сократили на 150 млрд рублей
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Бюджет Федеральной космической программы сокращен на 150 млрд рублей, хотя по паспорту ФКП на нее должны были потратить 1 трлн 406 млрд рублей. Об этом в интервью ТАСС рассказал глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.В источнике
С чего всё началось
Федеральную космическую программу до 2025 года урезали на 150 млрд рублей
Федеральная космическая программа (ФКП) до 2025 года была урезана на 150 млрд рублей и может дополнительно попасть под секвестр из-за падения доходов федерального бюджета. Об этом сообщил в интервью ТАСС на форуме "Армия-2020" гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин.
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Федеральную космическую программу до 2025 года сократили на 150 миллиардов рублей
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Федеральную космическую программу урезали на 150 млрд рублей из-за падения доходов бюджета
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