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Sntat.ru
Sntat.ru

Бюджет Федеральной космической программы сократили на 150 млрд рублей

Бюджет Федеральной космической программы сокращен на 150 млрд рублей, хотя по паспорту ФКП на нее должны были потратить 1 трлн 406 млрд рублей. Об этом в интервью ТАСС рассказал глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.В источнике
С чего всё началось
ТАСС

Федеральную космическую программу до 2025 года урезали на 150 млрд рублей

Федеральная космическая программа (ФКП) до 2025 года была урезана на 150 млрд рублей и может дополнительно попасть под секвестр из-за падения доходов федерального бюджета. Об этом сообщил в интервью ТАСС на форуме "Армия-2020" гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин.
ТАССвчера в 01:50
Подробнее о событии
Ведомости

Минфин и «Роскосмос» вступили в публичные препирательства о сокращении расходов

Ведомости17:04
ТАСС

Федеральную космическую программу до 2025 года урезали на 150 млрд рублей

ТАССвчера в 01:50
Известия

Федеральную космическую программу урезали на 150 млрд рублей

Известиявчера в 02:03
Коммерсантъ

Российскую космическую программу урезали на 150 млрд рублей

Коммерсантъвчера в 01:59
Московский Комсомолец

Федеральную космическую программу до 2025 года сократили на 150 миллиардов рублей

Московский Комсомолецвчера в 01:46
Фонтанка.Ру

Федеральную космическую программу урезали на 150 млрд рублей из-за падения доходов бюджета

Фонтанка.Рувчера в 01:43
News.ru

Как Россия превращается в периферийную космическую державу

News.ruвчера в 13:39

Черчесов не вызвал Соболева в сборную России из-за конфликта с Дзюбой

Нападающий московского «Спартака» Александр Соболев не получил вызов в сборную России по футболу из-за конфликтной ситуации с форвардом петербургского «Зенита» Артемом Дзюбой, сообщил главный тренер сборной России Станислав Черчесов.
Коммерсантъвчера в 12:50
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Пригожин выкупил долг Навального и ФБК у «Московского школьника»

Бизнесмен Евгений Пригожин выкупил у комбината питания «Московский школьник» долг оппозиционера Алексея Навального, его соратницы Любови Соболь и Фонда борьбы с коррупцией (ФБК), который образовался в итоге судебного разбирательства по делу о клевете.
РБК04:18
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Бюст первому президенту Татарстана открыли в Актанышском районе

Бюст первому президенту Татарстана, Герою Труда РФ, государственному советнику Татарстана Минтимеру Шаймиеву открыли в среду в деревне Аняково Актанышского района, сообщила журналистам руководитель пресс-службы президента республики Лилия Галимова.
ТАСС03:56
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Количество продаж по ДДУ на первичном рынке Москвы сократилось на 30%

Управление Росреестра по Москве за семь месяцев 2020 года зарегистрировало 46,6 тысяч договоров участия в долевом строительстве (ДДУ), учитывая и жилой, и нежилой фонды, что на 30% меньше в сравнении с аналогичным периодом прошлого года и на 13% ниже относительно 2018-го, сообщила пресс-служба ведомства.
РИА Новости02:34
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Помпео заявил о планах США создавать ракеты для сдерживания России

США намерены создавать ракеты средней и меньшей дальности, заявил госсекретарь страны Майк Помпео, выступая перед участниками предвыборного общенационального съезда Республиканской партии по видеосвязи из Израиля.
РБК01:21
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