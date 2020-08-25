Бюджет Федеральной космической программы сократили на 150 млрд рублей

Бюджет Федеральной космической программы сокращен на 150 млрд рублей, хотя по паспорту ФКП на нее должны были потратить 1 трлн 406 млрд рублей. Об этом в интервью ТАСС рассказал глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.