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Sntat.ru
Sntat.ru

Бюджет Федеральной космической программы сократили на 150 млрд рублей

Бюджет Федеральной космической программы сокращен на 150 млрд рублей, хотя по паспорту ФКП на нее должны были потратить 1 трлн 406 млрд рублей. Об этом в интервью ТАСС рассказал глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.В источнике
С чего всё началось
ТАСС

Федеральную космическую программу до 2025 года урезали на 150 млрд рублей

Федеральная космическая программа (ФКП) до 2025 года была урезана на 150 млрд рублей и может дополнительно попасть под секвестр из-за падения доходов федерального бюджета. Об этом сообщил в интервью ТАСС на форуме "Армия-2020" гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин.
ТАССвчера в 01:50
Подробнее о событии
Коммерсантъ

Российскую космическую программу урезали на 150 млрд рублей

Коммерсантъвчера в 01:59
News.ru

Как Россия превращается в периферийную космическую державу

News.ruвчера в 13:39
Известия

Федеральную космическую программу урезали на 150 млрд рублей

Известиявчера в 02:03
Ведомости

Минфин и «Роскосмос» вступили в публичные препирательства о сокращении расходов

Ведомости17:04
Московский Комсомолец

Федеральную космическую программу до 2025 года сократили на 150 миллиардов рублей

Московский Комсомолецвчера в 01:46
Фонтанка.Ру

Федеральную космическую программу урезали на 150 млрд рублей из-за падения доходов бюджета

Фонтанка.Рувчера в 01:43
ТАСС

Федеральную космическую программу до 2025 года урезали на 150 млрд рублей

ТАССвчера в 01:50

С 1 сентября тульские младшеклассники смогут обедать в школе бесплатно

С 1 сентября в силу вступают поправки, в соответствии с которыми учащиеся государственных и муниципальных общеобразовательных школ должны быть обеспечены бесплатным горячим блюдом и горячим напитком не менее одного раза в день.
Центр 7105:36
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Зеленский признал, что не все страны Евросоюза готовы принять Украину

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью телеканалу Euronews во вторник признал, что не все члены Евросоюза хотят видеть его страну в составе интеграционного объединения.
Парламентская газетавчера в 15:34
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Новый клип группы BTS установил рекорд в YouTube

Сеул, 26 августа 2020, 11:01 — REGNUM Видеоклип песни южнокорейского бойз-бенда BTS — Dynamite набрал 200 млн просмотров на видеохостинге YouTube за рекордно короткое время — 4 дня и 12 часов после публикации 21 августа.
REGNUM04:01
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Росздравнадзор запретил продавать серию лекарств «Уралбиофарма»

Ведомство признало таблетки недоброкачественными Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор) отозвала из обращения таблетки "Мукалтин" серии № 91119, произведенные на екатеринбургском предприятии ОАО "Уралбиофарм", следует из размещенного на сайте ведомства информационного письма.
Коммерсантъ Екатеринбург03:55
15

Двое детей погибли под колесами ВАЗа в Великих Луках

Сегодня примерно в 13:30 в городе Великие Луки на перекрестке улиц Новосокольнической и Благодатной водитель автомашины ВАЗ-2107 совершил наезд на женщину с двумя детьми, которая шла по обочине дороги в попутном направлении.
Псковская Лента Новостей07:01