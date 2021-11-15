ТАССБюджет Иркутска на 2022 год приняли с минимальным дефицитом в 0,01%Депутаты думы Иркутска на заседании в понедельник утвердили бюджет города на 2022 год с минимальным дефицитом 0,01%, который является техническим.ТАССВ проекте утвержденного бюджета указано, что суммарный объем доходов на предстоящий год прогнозируется в объеме 23,9 миллиарда рублей, включая и 12,5 миллиарда рублей собственных доходов.IrkutskMediaСтоит уточнить, что на развитие социальной сферы планируется направить более 13 млрд, что будет равняться 56% от всех расходов в бюджете.IrkutskMediaБлагоустройство города потребует 1,5 миллиарда рублей и еще 2 миллиарда рублей предусмотрено на строительство, реконструкцию, проектирование объектов образования, культуры и спорта.Байкал24Читать далееСвернутьМой БрянскМой БрянскМоя Москва.онлайнЦентральная Служба НовостейВести ИркутскТагилСити.руВолгодонская правдаSIA.ruSibnovosti.ruИркутскинформ.рфIrkutskMediaИрСитиМедиаКорСетьПодробнее о событииДума утвердила бюджет Иркутска на 2022 годКП - Иркутск02:26Евгений Стекачев: Бюджет Иркутска сохранит социальную направленностьIrkutskMedia01:35Самое цитируемоеЕвгений Стекачев: дума и администрация Иркутска утвердили бюджет благодаря командной работеТвой Иркутск03:35Бюджет города Иркутска на 2022 год сохранил социальную направленностьИА Альтаир23:51Бюджет Иркутска на 2022 год приняли с минимальным дефицитом в 0,01%ТАСС23:12Дума Иркутска приняла бюджет города на 2022 годНИА-Байкал00:02Дума Волгодонска поддержала решение бюджетной комиссии, выступившей против повышения земельного налога для дачниковВолгодонская правда12 ноября в 06:07Показать ещёОценить8Поделиться