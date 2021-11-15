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Бюджет Иркутска на 2022 год приняли с минимальным дефицитом в 0,01%

Депутаты думы Иркутска на заседании в понедельник утвердили бюджет города на 2022 год с минимальным дефицитом 0,01%, который является техническим.
ТАСС
В проекте утвержденного бюджета указано, что суммарный объем доходов на предстоящий год прогнозируется в объеме 23,9 миллиарда рублей, включая и 12,5 миллиарда рублей собственных доходов.
IrkutskMedia
Стоит уточнить, что на развитие социальной сферы планируется направить более 13 млрд, что будет равняться 56% от всех расходов в бюджете.
IrkutskMedia
Благоустройство города потребует 1,5 миллиарда рублей и еще 2 миллиарда рублей предусмотрено на строительство, реконструкцию, проектирование объектов образования, культуры и спорта.
Байкал24

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