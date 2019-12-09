Экономика
SM NewsБюджет Хакасии на 2020 год принят с дефицитом в 2,3 млрд рублей
Депутаты Верховного Совета Хакасии в среду на очередной сессии приняли в окончательном чтении бюджет республики на 2020 год. С учетом распределенной федеральной помощи доходы республиканского бюджета в 2020 году составят 35 млрд 423 млн рублей. Расходы – 37 млрд 728 млн рублей.
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Расходы бюджета НСО - 2020 увеличат на 4,3 млрд: куда пойдут деньги
Московский Комсомолецвчера в 18:43
Бюджет республики Хакасия на 2020 год принят во втором окончательном чтении
Московский Комсомолец Хакасиявчера в 06:39
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Путин принял отставку иркутского губернатора
Президент России Владимир Путин принял отставку Сергея Левченко с поста губернатора Иркутской области.
Транспорт
Собянин открыл две новые дороги на юге Москвы
Мэр Москвы Сергей Собянин запустил движение по дублеру Варшавского шоссе и участку Южной рокады от Балаклавского до Пролетарского проспекта.
Экономика
Компания 1xBet выкупила курскую корпорацию «Гринн»
В свою очередь ABIREG сообщает, что сделка завершилась, и брянское ООО «Паб» под началом 1xBet стало 100-процентным собственником курской корпорации.
Общество
Кузнецова призвала родителей забрать домой живущую в клинике девочку
Органы опеки пока не подали иск о лишении родительских прав матери и отца пятилетней девочки, с рождения живущей в московском перинатальном центре.
Общество
Госдума отменяет штрафы за превышение «средней скорости»
Госдума в первом чтении приняла законопроект, запрещающий штрафовать за превышение «средней скорости» движения, передает корреспондент ИА REGNUM 11 декабря.
Политика
Следователь по делу Серебренникова стал генералом
Следователь Следственного комитета России Александр Лавров повышен в звании до генерал-майора юстиции.
Политика
Трамп заявил о скором заключении торговой сделки с Китаем
Президент США Дональд Трамп отметил, что вскоре с Китаем будет заключена торговая сделка.
Политика
Зеленский дал первое полноценное интервью российскому телеканалу
Президент Украины Владимир Зеленский дал первое полноценное интервью российским журналистам, сообщает телеканал "Россия".
Происшествия
СК проверяет обстоятельства смерти журналиста «Вечерней Москвы»
Следователи начали проверку по факту смерти в Москве журналиста, которому врачи не остановили кровотечение, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя столичного главка СК России Юлия Иванова.
Общество
В Москве простились с Юрием Лужковым
В храме Христа Спасителя в Москве прошла церемония прощания с бывшим мэром столицы Юрием Лужковым.
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В Госдуме предложили наказывать за склонение молодежи к наркотикам
Комиссия Госдумы по расследованию вмешательства в дела РФ извне считает, что за склонение несовершеннолетних к потреблению наркотиков должна быть уголовная ответственность, это направление будет проработано, заявил журналистам глава комиссии Василий Пискарев.
Происшествия
Число пострадавших на «Адмирале Кузнецове» снова выросло
Число пострадавших при пожаре на авианосце «Адмирал Кузнецов» увеличилось до 12 человек. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на источник.
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Физики научились измерять давление через емкость
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Происшествия
Россиянин открыл стрельбу в магазине из-за глазированного сырка
В Санкт-Петербурге покупатель открыл стрельбу в супермаркете из-за съеденного сырка.
Политика
В сенате США одобрили билль, признающий Россию «спонсором терроризма»
Международный комитет сената США одобрил законопроект (билль), который обязывает госсекретаря решить, надо ли объявить Россию спонсором терроризма, сообщили РИА Новости в пресс-службе комитета.
Политика
Парламент Казахстана одобрил вывод земли на Байконуре из аренды России
Верхняя палата парламента Казахстана ратифицировала протокол о внесении изменений в договор аренды комплекса «Байконур» между Россией и республикой от 10 декабря 1994 года.
Гаджеты
Xiaomi выпустила новый гаджет для умного дома
Экономика
Путин оценил неисполнение расходов бюджета-2019
В прошлом году федеральный бюджет не был исполнен на 770 млрд рублей.
Армия и оружие
Российская артиллерия в начале 2020 года получит «пластиковые» снаряды
Генеральный директор концерна «Техмаш» Владимир Лепин сообщил, что в первом квартале 2020 года на вооружение Сухопутных войск России будут приняты 30мм боеприпасы с пластмассовыми элементами.
Транспорт
Прокуратура: виадук на 9 Января начали ремонтировать неправильно
Прокурорской проверкой было установлено, что по вине муниципального заказчика работы по реконструкции моста начаты с нарушением сроков, предусмотренных контрактом.
Общество
Вильфанд рассказал о волнах холода нынешней зимой
В Москве нынешней зимой будет несколько периодов с температурой ниже минус 25 градусов, сообщил и о директора Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
Экономика
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Напомним, законопроект о полной отмене транспортного налога был внесен на рассмотрение Госдумой в начале лета прошлого года, тогда как дискуссия по этому вопросу началась с подачи президента еще в 2011 году.
Политика
Кадыров ответил на слова Сокурова о звании Героя России
Шоу-бизнес
Близкие Заворотнюк отреагировали на сообщения о параличе у актрисы
Ведущие социальной сети Instagram «Поддержка Заворотнюк», среди которых есть близкие Анастасии Заворотнюк, ж дали свой комментарий в новом странном посте в СМИ о том, что известная актриса якобы «парализована навсегда».
Наука
Древнейшие наскальные рисунки нашли в Индонезии
Ученые нашли в Индонезии самые древние созданные человеком наскальные рисунки. Им 44 тысячи лет, сообщил сайт «Мир 24» со ссылкой на Nature.
Происшествия
В Амурской области осудили мужчину, нашедшего носки с золотом
Экономика
Госдума увеличила МРОТ на 850 рублей
Госдума на пленарном заседании в четверг приняла в третьем, окончательном чтении правительственный законопроект об увеличении с 1 января минимального размера оплаты труда (МРОТ) до 12 130 рублей.
Финансы
Курс доллара опустился ниже 63 рублей
Курс доллара опустился ниже 63 рублей впервые с 25 июля. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
Происшествия
В Саратовской области мужчины возили на санках труп местного жителя
Хозяин дома подошел ближе и обнаружил труп 39-летнего местного жителя. На фото, опубликованном главком СК, видно, что тело лежит на санках.