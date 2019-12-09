Экономика

SM NewsSM NewsБюджет Хакасии на 2020 год принят с дефицитом в 2,3 млрд рублей

Депутаты Верховного Совета Хакасии в среду на очередной сессии приняли в окончательном чтении бюджет республики на 2020 год. С учетом распределенной федеральной помощи доходы республиканского бюджета в 2020 году составят 35 млрд 423 млн рублей. Расходы – 37 млрд 728 млн рублей.
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