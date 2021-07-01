Бюджет Краснодарского края на 2021 год превысил 332 млрд рублей
Депутаты Законодательного собрания Краснодарского края в ходе очередной сессии в четверг утвердили поправки в бюджет региона на 2021 год. Бюджет увеличен на 9,5 млрд рублей - до более чем 332 млрд рублей, сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев в своем Telegram-канале.В источнике
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