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Бюджет Краснодарского края на 2021 год превысил 332 млрд рублей

Депутаты Законодательного собрания Краснодарского края в ходе очередной сессии в четверг утвердили поправки в бюджет региона на 2021 год. Бюджет увеличен на 9,5 млрд рублей - до более чем 332 млрд рублей, сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев в своем Telegram-канале.В источнике

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РБК Краснодарвчера в 06:00

На строительство Яблоновского моста в Краснодаре дополнительно направят 2 млрд рублей

Коммерсантъ Краснодарвчера в 10:39

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Администрация Краснодарского краявчера в 10:05

Бюджет Краснодарского края вырос на 9,5 миллиарда рублей

Югополисвчера в 06:11

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Кубань 24вчера в 12:40

Бюджет Краснодарского края на 2021 год увеличили на 9,5 млрд рублей

Деловая газета. Югвчера в 05:36

На июньской сессии областного Собрания депутаты рассмотрели более 40 вопросов

Медиапортал Правда Северавчера в 00:30
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