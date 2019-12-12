Экономика
ТАССБюджет Краснодарского края на 2020 год принят с дефицитом
Депутаты законодательного собрания Краснодарского края в среду в окончательном втором чтении приняли бюджет региона на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 гг. Дефицит бюджета в следующем году составит 9,1 млрд рублей.
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Расходы бюджета НСО - 2020 увеличат на 4,3 млрд: куда пойдут деньги
Московский Комсомолецвчера в 18:43
Бюджет республики Хакасия на 2020 год принят во втором окончательном чтении
Московский Комсомолец Хакасиявчера в 06:39
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Наука
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Ученые выяснили, что предварительное постукивание по банке с пивом не предотвращает выплескивание пены при ее вскрытии.
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Спецзвание получил начальник Росгвардии по Волгоградской области
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Каратели открыли минометный огонь по жилым районам в ДНР
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Армия и оружие
Россию включили в список стран с самым мощным флотом
На первое место журналисты поместили Военно-морские силы (ВМС) США, которые обладают самой большой группировкой военных кораблей в мире — 10 авианосцев, девять десантных кораблей, 22 крейсера, 62 эсминца, 17 фрегатов и 72 подлодки.
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Российский чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов рассказал, чем ему не нравится американский боец Тони Фергюсон.
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Курс доллара опустился ниже 63 рублей
Курс доллара опустился ниже 63 рублей впервые с 25 июля. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
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Президент США Дональд Трамп во время переговоров с главой МИД России Сергеем Лавровым заявил, что хочет "в несколько раз" увеличить товарооборот с Россией.
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Как полагает следствие, 4 декабря в квартире одного из домов в поселке Металлострой боец ММА Ширинов совершил изнасилование 13-летней девочки, воспользовавшись ее бессознательным состоянием.
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Политика
Кадыров ответил на слова Сокурова о звании Героя России
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СК начал проверку по факту смерти журналиста «Вечерней Москвы»
Следственный комитет приступил к проверке по факту смерти журналиста газеты "Вечерняя Москва" Михаила Виноградова.
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Участник беспорядков на Майдане рассказал, кто расстреливал силовиков
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