Экономика

ТАССТАССБюджет Краснодарского края на 2020 год принят с дефицитом

Депутаты законодательного собрания Краснодарского края в среду в окончательном втором чтении приняли бюджет региона на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 гг. Дефицит бюджета в следующем году составит 9,1 млрд рублей.
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