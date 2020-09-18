Бюджет Минздрава РФ на закупку лекарств в 2021 году сократится
Расходы Министерства здравоохранения России на закупку лекарств для лечения от редких заболеваний в 2021 году снизятся на 6,432 млрд рублей, говорится в пояснительной записке к проекту бюджета на 2021-2023 годы.В источнике
С чего всё началось
Правительство сократит бюджет на закупку лекарств для редких заболеваний
Правительство сократит ассигнования по программе Минздрава «14 высокозатратных нозологий», в рамках которой министерство централизованно закупает дорогостоящие лекарства для редких (орфанных) заболеваний.
РБКвчера в 02:00
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