Коронавирус
Московский КомсомолецБюджет Москвы недополучил 160 миллиардов рублей из-за коронавируса
Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов сообщил, что бюджет столицы недополучил уже 160 миллиардов рублей из-за ситуации с коронавирусом.
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Бюджет Москвы недополучил уже 160 миллиардов рублей из-за ситуации с коронавирусом, сообщил в интервью РИА Новости заместитель мэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.РИА Новости02:18
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