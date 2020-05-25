Коронавирус

Московский КомсомолецМосковский КомсомолецБюджет Москвы недополучил 160 миллиардов рублей из-за коронавируса

Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов сообщил, что бюджет столицы недополучил уже 160 миллиардов рублей из-за ситуации с коронавирусом.
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Бюджет Москвы недополучил 160 миллиардов рублей из-за ситуации с COVID-19

Бюджет Москвы недополучил уже 160 миллиардов рублей из-за ситуации с коронавирусом, сообщил в интервью РИА Новости заместитель мэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
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