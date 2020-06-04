Недополучение налогов в городской бюджет составит около 500 млрд рублей, колоссальная сумма. Если прогнозировать до конца года наши расходы, мы видим, что около 250 млрд рублей — это будут новые расходы, которые мы не предполагали, которые пойдут на поддержку бизнеса, граждан и на борьбу с ковидом.

Мэр Москвы Сергей Собянин 4 июня заявил, что бюджет города недополучит налогов примерно на 500 млрд рублей.

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