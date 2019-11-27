Общество
Вечерняя МоскваБюджет Москвы поддержали представители всех фракций Мосгордумы
Поправки к проекту закона о бюджете были поддержаны большинством депутатов Московской городской думы, а сам бюджет поддержали все фракции столичного парламента.
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Космос
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В РФ зафиксировано рекордное количество вакансий
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Помимо Аскарова, в составе СКА выйдут на лед еще трое игроков, чей возраст меньше 20 лет.
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На берегу реки Индигирки в Якутии обнаружены останки щенка самой древней собаки в мире.
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Названа стоимость новогодних корпоративов Ротару в России
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История морских солдат. В России отмечают День морской пехоты
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