Коронавирус

КоммерсантъКоммерсантъБюджет Москвы потерял из-за коронавируса 160 млрд рублей

Доходы по сравнению с прошлым годом упали на 7%, хотя ожидался рост на 8%. Всего на фоне эпидемии бюджет может потерять 600 млрд руб.
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с чего всё началось

Бюджет Москвы недополучил 160 миллиардов рублей из-за ситуации с COVID-19

Бюджет Москвы недополучил уже 160 миллиардов рублей из-за ситуации с коронавирусом, сообщил в интервью РИА Новости заместитель мэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
РИА Новости02:18

Подробнее о событии

В мэрии подсчитали потери бюджета Москвы от эпидемии COVID-19

РБК06:43

Бюджет Москвы недополучил 160 миллиардов рублей из-за ситуации с COVID-19

РИА Новости02:18

Бюджет Москвы потерял из-за коронавируса 160 млрд рублей

Коммерсантъ03:14

Власти Москвы оценили потери бюджета из-за пандемии

RT на русском02:58

Москва недополучила 160 млрд рублей из-за пандемии коронавируса

Известия02:45

Бюджет Москвы недополучил 160 миллиардов рублей из-за коронавируса

Московский Комсомолец02:38

Бюджет Москвы теряет большие деньги из-за пандемии коронавируса

Вести.Ru03:41
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Происшествия

В Екатеринбурге сообщили о гибели одного человека из-за урагана

RT на русском 10:39
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Общество

Министр просвещения рассказал о сроках проведения пробных ЕГЭ

Минпросвещения проведет пробные Единые государственные экзамены (ЕГЭ) 29 и 30 июня, передает ТАСС со ссылкой на заявление министра просвещения Сергея Кравцова.
Ведомости 11:50
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Политика

«Остались месяцы». Как американцы увидели готовый «Северный поток–2»

Российское судно-трубоукладчик "Академик Черский" способен достроить газопровод "Северный поток–2" в течение двух-трех месяцев, считает американское издание Free News.
BaltNews.lt 05:30
1,3K
Общество

Дмитрий Песков выписан из больницы после коронавируса

Интерфакс 10:38
288
Общество

Обвинение попросило 18 лет колонии Полу Уилану

Прокурор запросил 18 лет колонии для гражданина США Пола Уилана, обвиняемого в шпионаже, заявил «Интерфаксу» его адвокат Владимир Жеребенков.
Ведомости 08:27
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Общество

В России могут снизить возраст начисления надбавки к пенсии

Известия 00:39
1,5K
Общество

Профсоюзы России добиваются компенсаций для работников на «удалёнке»

Москва, 25 мая 2020, 02:39 — REGNUM Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) подготовила проект закона о поправках в Трудовой кодекс, который позволит работникам на удалённой работе получать компенсацию от работодателей в связи с возникшими расходами.
REGNUM вчера в 19:39
110
Происшествия

Полковник спецслужбы арестован за хищения

Полковник Ширенов, в обязанности которого входили вопросы подготовки и организации закупок для нужд ФСО, вместе с господином Третьяковым организовал проведение тендеров по закупкам маршрутизаторов Juniper, картриджей и других расходных материалов, обеспечив своему знакомому гендиректору ООО «Парамитек» Чернецких победу как единственному поставщику соответствующих техники и расходников.
Коммерсантъ вчера в 15:49
143
Хоккей

Панарин рассказал, как делал предложение дочери Знарка

Российский форвард клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин рассказал, как делал предложение своей девушке Алисе Знарок.
RT на русском вчера в 03:28
1
Происшествия

В Москве у мусорного бака нашли обнаженное тело гражданки Кубы

Lenta.ru вчера в 18:21
11
Общество

Липецкие власти объяснили слова губернатора о цифрах по COVID-19

В администрации Липецкой области опровергли версию некоторых СМИ о том, что губернатор Игорь Артамонов и его подчиненные на попавшей в сеть аудиозаписи говорили о занижении цифр заболеваемости по COVID-19.
BFM.ru 09:17
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Армия и оружие

Появились данные об убитом в Ливии наемнике ЧВК Вагнера

Наемник частной военной компании (ЧВК) Вагнера, убитый ливийскими правительственными силами ранее в мае, имел позывной Хунгуз и являлся выходцем из Бурятии или Хакасии.
Lenta.ru 09:22
774
Происшествия

Суд арестовал захватчика отделения банка в Москве

Алексей Барышников, захвативший заложников в отделении Альфа-банка в Москве, арестован до 23 июля, сообщает московское управление Следственного комитета России.
Ведомости 10:09
21
Общество

В России с 1 июня начнут снимать ограничения с туризма

С 1 июня в России начнет восстанавливаться работа внутренних туристических объектов.
BFM.ru 10:34
509
Общество

Глава Тувы заразился коронавирусом

В видеообращении на своей странице во "ВКонтакте" глава Тувы Шолбан Кара-оол сообщил, что заразился коронавирусом.
Инфорос 03:02
221
Общество

СМИ узнали о докладе ФСО про рост опасений бизнеса в России

Из опрошенных 279 экспертов и 189 предпринимателей 74,3% считают, что вести бизнес в России небезопасно.
РБК 06:19
10
Происшествия

Экс-глава Минздрава Пензенской области осуждён за изнасилование

В Пензенской области суд приговорил бывшего министра здравоохранения региона Владимира Стрючкова к трём годам и трём месяцам лишения свободы по делу об изнасиловании и насильственных действиях сексуального характера.
RT на русском 08:07
125
Путешествия

Ростуризм не ждет быстрого восстановления туризма в мире

Предпосылки для быстрого восстановления международного туризма в мире отсутствуют, заявила глава Ростуризма Зарина Догузова 25 мая на брифинге.
ИА Красная Весна 10:25
4
Культура

Оскорбительные фразы ведущего Корчевникова превратили в обращение к неудачникам

На получившийся ролик, похожий на обращение к неудачникам, обратил внимание имиджборд «Двач» в Telegram.
Lenta.ru 12:03
Футбол

Елена Еленцева покидает пост президента московского «Торпедо»

Елена Еленцева покинула пост президента московского "Торпедо", сообщается на официальном сайте футбольного клуба.
РИА Новости 10:41
Здоровье

Диетолог назвала продукты для похудения после самоизоляции

Взгляд.ру 09:05
Шоу-бизнес

Вдова Кобзона рассказала о своей личной жизни

News.ru 07:44
12
Игры

Студия NetherRealm работает не только над Mortal Kombat и Injustice

Руководители студии NetherRealm сообщили, что разработчики работают не только над известными проектами Mortal Kombat и Injustice.
Vevby.ru 09:08
3
Общество

В Петербурге закрасили граффити с изображением Бродского

В Санкт-Петербурге утром 25 мая закрасили граффити-портрет Иосифа Бродского, который был нарисован накануне в честь 80-летия со дня рождения поэта напротив дома Мурузи в центре города.
RT на русском 06:27
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Фигурное катание

Видео с «неловким моментом» Загитовой собрало 22 миллиона просмотров

РИА Новости 04:37
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Технологии

Раскрыт способ навсегда очистить историю просмотров в Интернете

Evo-rus.com 10:34
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Общество

В Крыму обяжут платить за обсерваторы приезжающих «бесцельно»

"Граждане других субъектов, которые едут в Крым бесцельно, в данном случае мы понимаем, что они приехали по личным вопросам, не касающимся работы органов власти и нашей ситуации борьбы с коронавирусом, соответственно должны помещаться в обсерватор за свой счет", – заявил политик.
Газета.Ru вчера в 09:56
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Футбол

Аяз Гулиев переведен в «Спартак-2»

Полузащитник Аяз Гулиев переведен в "Спартак-2", сообщает пресс-служба столичного клуба.
Газета.Ru 12:05
Политика

Рогозин предложил создать новую орбитальную станцию

Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин в эфире радио «Комсомольская правда» заявил о необходимости создания Россией новой орбитальной станции.
RT на русском 04:45
1,3K
Экономика

Кудрин увидел в пандемии сигнал для разворота экономики России

Кризис, ставший следствием пандемии коронавируса, актуализировал вопрос о развороте от нефтяной экономики к экономике знаний и технологий.
РБК 01:01
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