Коронавирус
КоммерсантъБюджет Москвы потерял из-за коронавируса 160 млрд рублей
Доходы по сравнению с прошлым годом упали на 7%, хотя ожидался рост на 8%. Всего на фоне эпидемии бюджет может потерять 600 млрд руб.
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с чего всё началось
Бюджет Москвы недополучил уже 160 миллиардов рублей из-за ситуации с коронавирусом, сообщил в интервью РИА Новости заместитель мэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.РИА Новости02:18
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Политика
«Остались месяцы». Как американцы увидели готовый «Северный поток–2»
Российское судно-трубоукладчик "Академик Черский" способен достроить газопровод "Северный поток–2" в течение двух-трех месяцев, считает американское издание Free News.
BaltNews.lt 05:30
Общество
Дмитрий Песков выписан из больницы после коронавируса
Интерфакс 10:38
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Обвинение попросило 18 лет колонии Полу Уилану
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Общество
Профсоюзы России добиваются компенсаций для работников на «удалёнке»
Москва, 25 мая 2020, 02:39 — REGNUM Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) подготовила проект закона о поправках в Трудовой кодекс, который позволит работникам на удалённой работе получать компенсацию от работодателей в связи с возникшими расходами.
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Коммерсантъ вчера в 15:49
Хоккей
Панарин рассказал, как делал предложение дочери Знарка
Российский форвард клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин рассказал, как делал предложение своей девушке Алисе Знарок.
RT на русском вчера в 03:28
Происшествия
В Москве у мусорного бака нашли обнаженное тело гражданки Кубы
Lenta.ru вчера в 18:21
Общество
Липецкие власти объяснили слова губернатора о цифрах по COVID-19
В администрации Липецкой области опровергли версию некоторых СМИ о том, что губернатор Игорь Артамонов и его подчиненные на попавшей в сеть аудиозаписи говорили о занижении цифр заболеваемости по COVID-19.
BFM.ru 09:17
Армия и оружие
Появились данные об убитом в Ливии наемнике ЧВК Вагнера
Наемник частной военной компании (ЧВК) Вагнера, убитый ливийскими правительственными силами ранее в мае, имел позывной Хунгуз и являлся выходцем из Бурятии или Хакасии.
Lenta.ru 09:22
Происшествия
Суд арестовал захватчика отделения банка в Москве
Алексей Барышников, захвативший заложников в отделении Альфа-банка в Москве, арестован до 23 июля, сообщает московское управление Следственного комитета России.
Ведомости 10:09
Общество
В России с 1 июня начнут снимать ограничения с туризма
С 1 июня в России начнет восстанавливаться работа внутренних туристических объектов.
BFM.ru 10:34
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В видеообращении на своей странице во "ВКонтакте" глава Тувы Шолбан Кара-оол сообщил, что заразился коронавирусом.
Инфорос 03:02
Общество
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Из опрошенных 279 экспертов и 189 предпринимателей 74,3% считают, что вести бизнес в России небезопасно.
РБК 06:19
Происшествия
Экс-глава Минздрава Пензенской области осуждён за изнасилование
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RT на русском 08:07
Путешествия
Ростуризм не ждет быстрого восстановления туризма в мире
Предпосылки для быстрого восстановления международного туризма в мире отсутствуют, заявила глава Ростуризма Зарина Догузова 25 мая на брифинге.
ИА Красная Весна 10:25
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Оскорбительные фразы ведущего Корчевникова превратили в обращение к неудачникам
На получившийся ролик, похожий на обращение к неудачникам, обратил внимание имиджборд «Двач» в Telegram.
Lenta.ru 12:03
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Елена Еленцева покидает пост президента московского «Торпедо»
Елена Еленцева покинула пост президента московского "Торпедо", сообщается на официальном сайте футбольного клуба.
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Студия NetherRealm работает не только над Mortal Kombat и Injustice
Руководители студии NetherRealm сообщили, что разработчики работают не только над известными проектами Mortal Kombat и Injustice.
Vevby.ru 09:08
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В Петербурге закрасили граффити с изображением Бродского
В Санкт-Петербурге утром 25 мая закрасили граффити-портрет Иосифа Бродского, который был нарисован накануне в честь 80-летия со дня рождения поэта напротив дома Мурузи в центре города.
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Видео с «неловким моментом» Загитовой собрало 22 миллиона просмотров
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В Крыму обяжут платить за обсерваторы приезжающих «бесцельно»
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Газета.Ru вчера в 09:56
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Аяз Гулиев переведен в «Спартак-2»
Полузащитник Аяз Гулиев переведен в "Спартак-2", сообщает пресс-служба столичного клуба.
Газета.Ru 12:05
Политика
Рогозин предложил создать новую орбитальную станцию
Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин в эфире радио «Комсомольская правда» заявил о необходимости создания Россией новой орбитальной станции.
RT на русском 04:45
Экономика
Кудрин увидел в пандемии сигнал для разворота экономики России
Кризис, ставший следствием пандемии коронавируса, актуализировал вопрос о развороте от нефтяной экономики к экономике знаний и технологий.
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