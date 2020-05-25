Коронавирус

КоммерсантъКоммерсантъБюджет Москвы потерял из-за коронавируса 160 млрд рублей

Доходы по сравнению с прошлым годом упали на 7%, хотя ожидался рост на 8%. Всего на фоне эпидемии бюджет может потерять 600 млрд руб.
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с чего всё началось

Бюджет Москвы недополучил 160 миллиардов рублей из-за ситуации с COVID-19

Бюджет Москвы недополучил уже 160 миллиардов рублей из-за ситуации с коронавирусом, сообщил в интервью РИА Новости заместитель мэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
РИА Новости02:18

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В мэрии подсчитали потери бюджета Москвы от эпидемии COVID-19

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Власти Москвы оценили потери бюджета из-за пандемии

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Бюджет Москвы потерял из-за коронавируса 160 млрд рублей

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Бюджет Москвы теряет большие деньги из-за пандемии коронавируса

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Москва недополучила 160 млрд рублей из-за пандемии коронавируса

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Бюджет Москвы недополучил 160 миллиардов рублей из-за коронавируса

Московский Комсомолец02:38

Бюджет Москвы недополучил 160 миллиардов рублей из-за ситуации с COVID-19

РИА Новости02:18
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Армия и оружие

Разрушения и жертвы: Киев продолжает обстреливать Донбасс

Украинские военные с новой силой взялись обстреливать Донбасс.
Вести.Ru вчера в 14:55
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Здоровье

Еще три женщины в Саратовской области умерли от коронавируса

FreeNews-Volga 06:09
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Общество

В России могут снизить возраст начисления надбавки к пенсии

Известия 00:39
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Кино

Pixar впервые выпустила мультфильм с главным героем-геем

Snob.ru 05:44
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Происшествия

Полиция задержала подозреваемых в стрельбе у ЖК на юге Москвы

По данным РЕН ТВ, сотрудники правоохранительных органов Москвы задержали после перестрелки у ЖК Ясный девять человек, включая одного раненого мужчину, которого обнаружили неподалеку от места конфликта.
РИА Новости вчера в 23:44
Общество

Минобрнауки назвало сроки зачисления в вузы

Заместитель главы Минобрнауки России Дмитрий Афанасьев заявил, что зачисление в вузы в 2020 году планируется завершить уже в августе.
Peterburg2.ru вчера в 08:17
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Общество

Мишустин попросил россиян не торопиться с поездками за рубеж

Глава правительства РФ Михаил Мишустин попросил россиян не торопиться с туристическими поездками за рубеж, поскольку эпидемиологическая ситуация в странах мира разная.
РИА Новости 06:51
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Здоровье

Мурашко заявил, что Минздрав следит за выплатами медикам

Министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что минздрав контролирует сроки и порядок выплат медикам, борющимся с коронавирусом, пишет ТАСС.
Газета.Ru 07:02
Политика

Памфилова рассказала о внедрении дистанционного голосования

В интервью «Российской газете» Памфилова рассказала, что дистанционное электронное голосование будет применяться в нескольких регионах на общероссийском голосовании по поправкам к Конституции.
RT на русском вчера в 15:47
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Общество

В Липецкой области объяснили слова губернатора о цифрах по COVID-19

Администрация Липецкой области после публикаций в СМИ пояснила, что губернатор Игорь Артамонов и его подчиненные на попавшей в интернет аудиозаписи не вели речи о занижении цифр заболеваемости по COVID-19, а обсуждали уточненные цифры о проводимых в регионе тестах.
РИА Новости 06:55
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Происшествия

В жилом доме в Казани взорвался газ

Вести.Ru 03:35
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Политика

США пригрозили Китаю санкциями в случае нарушения автономии Гонконга

"Трудно представить себе, что Гонконг по-прежнему будет азиатским финансовым центром в случае захвата Китаем", - добавил советник президента США Дональда Трампа.
ТАСС вчера в 10:52
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Общество

Прокурор запросил для Уилана 18 лет колонии

Прокурор запросил 18 лет колонии строгого режима для обвиняемого в России в шпионаже Пола Уилана, передаёт РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Мосгорсуда.
RT на русском 07:38
Шоу-бизнес

Победительница «Холостяка» Барбара Пино задумалась о детях

Победительница нового сезона романтического реалити-шоу "Холостяк" Барбара Пино в беседе с порталом Teleprogramma.pro ответила на вопрос о будущих детях.
Газета.Ru 06:56
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Шоу-бизнес

У актрисы Дарьи Мороз нашли коронавирус

У российской актрисы Дарьи Мороз нашли коронавирус. Об этом сообщает Telegram-канал Mash в понедельник, 25 мая.
Lenta.ru 06:10
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Шоу-бизнес

Цискаридзе объяснил Степаненко тягу мужчин к меркантильным женщинам

Вечерняя Москва 23 мая в 21:43
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Здоровье

Почему кефир или творог могут быть опасны для здоровья

Почему кефир или творожные массы могут быть опасны для здоровья человека.
Evo-rus.com вчера в 08:14
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Экономика

Кудрин призвал к развороту от нефтяной экономики

Кудрин отмечает, что «ренту» теперь будет генерировать «экономика знаний и технологий».
Рифей-Пермь 03:23
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Происшествия

В Башкирии двух медсестер изолировали в морге

СМИ Башкирии сообщили о двух медсестрах из Архангельской центральной районной больницы, которых изолировали в помещении морга.
BFM.ru вчера в 14:48
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Армия и оружие

Бредихин рассказал о повальном пьянстве среди бойцов ВСУ

Discover24 вчера в 06:40
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Армия и оружие

Рогозин рассказал об испытаниях новой баллистической ракеты

Новейший российский стратегический ракетный комплекс готовится к летным испытаниям.
Вести.Ru 07:03
Шоу-бизнес

Тарзан ответил на критику из-за жалоб на нехватку денег

Lenta.ru вчера в 13:39
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Политика

Путин подписал закон о повышении предельного возраста ректоров

Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон о повышении с 65 до 70 лет предельного возраста руководителей и замруководителей образовательных организаций высшего образования и научных организаций.
РИА Новости 07:04
Происшествия

Захватившему заложников в банке в Москве предъявили обвинение

Мужчине, угрожавшему взорвать отделение банка в центре Москвы и захватившему заложников, предъявили обвинение.
Известия 05:47
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Общество

Москвичей предупредили об экстремальной летней жаре

Экстремальная жара ожидается в первые два летних месяца на всей территории московского региона, сообщили «РИА Новости» во Всероссийском научно-исследовательском институте по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций.
Коммерсантъ 23 мая в 23:32
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Авто

Skoda снизила стоимость двух комплектаций Skoda Rapid

Наконец, у флагманского Skoda Rapid Style (за 1,075 млн руб.), который имеет 110-сильный атмосферный мотор объёмом 1,6 литра, отныне есть лишь 6-ступенчатая АКПП – в рамках программы Start Edition такая коробка предлагается в подарок.
CarsWeek.ru 05:51
Армия и оружие

В Китае обеспокоены гиперзвуковыми ракетами РФ в Сибири

Рамблер 03:52
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Общество

Роспотребнадзор: 44 региона могут начать снимать ограничения

Больше половины из 85 регионов России могут в ближайшие дни приступить к первому этапу снятия ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса COVID-19, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Коммерсантъ вчера в 11:39
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Футбол

Мутко рассказал, что нужно «Зениту» для успешного выступления в Лиге чемпионов

Бывший президент «Зенита» и экс-глава Российского футбольного союза (РФС) Виталий Мутко рассказал, что нужно «Зениту» для успешного выступления в Лиге чемпионов.
Metaratings 06:13
Общество

В Китае назвали 10 самых загадочных мест в России

Российская газета 02:57
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