Коронавирус

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Почти 160 млрд рублей недополучил бюджет Москвы из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщил заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
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Бюджет Москвы недополучил 160 миллиардов рублей из-за ситуации с COVID-19

Бюджет Москвы недополучил уже 160 миллиардов рублей из-за ситуации с коронавирусом, сообщил в интервью РИА Новости заместитель мэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
РИА Новости02:18

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Власти Москвы оценили потери бюджета из-за пандемии

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Из-за коронавируса бюджет Москвы недополучил почти 160 миллиардов рублей

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Бюджет Москвы недополучил 160 млрд рублей из-за пандемии коронавируса

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Москва недополучила 160 млрд рублей из-за пандемии коронавируса

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Бюджет Москвы недополучил 160 миллиардов рублей из-за коронавируса

Московский Комсомолец02:38

Бюджет Москвы недополучил 160 миллиардов рублей из-за ситуации с COVID-19

РИА Новости02:18
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Финансы

Курс доллара на открытии торгов Мосбиржи снизился до 71,53 руб

Курс доллара на открытии торгов Московской биржи снизился по отношению к рублю на 0,15%, до отметки в 71,53 рубля, курс евро опустился на 0,2%, до 77,9 рубля.
ТАСС 03:03
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Происшествия

Полиция задержала подозреваемых в стрельбе у ЖК на юге Москвы

РИА Новости вчера в 23:44
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Политика

Соловьев сравнил себя с Левитаном и назвал Гордона «мразью нацистской»

«Понимаете, то, что Гордон хочет взять у меня интервью — такая же глупость, как если бы Штрейхер позвонил Левитану во время Великой Отечественной войны и попытался взять интервью у него», — подчеркнул российский журналист.
Lenta.ru 03:25
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Происшествия

Полковник спецслужбы арестован за хищения

Полковник Ширенов, в обязанности которого входили вопросы подготовки и организации закупок для нужд ФСО, вместе с господином Третьяковым организовал проведение тендеров по закупкам маршрутизаторов Juniper, картриджей и других расходных материалов, обеспечив своему знакомому гендиректору ООО «Парамитек» Чернецких победу как единственному поставщику соответствующих техники и расходников.
Коммерсантъ вчера в 15:49
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Футбол

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Спорт-Экспресс вчера в 09:20
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В Свердловской области выявили коронавирус сразу у 279 человек

REGNUM 03:54
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Гаджеты

Компания Redmi представила смартфон Redmi K30i 5G

Без лишнего шума компания Redmi выпустила смартфон Redmi K30i 5G.
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Общество

Из перинатального центра забрали жившую там девочку

Вести.Ru 01:50
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Кино

Джейсону Стейтему нашли роль в киновселенной Marvel

Издание We Got This Covered сообщает, что Джейсону Стейтему предложили сыграть роль Сорвиголовы в киновселенной Marvel.
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Происшествия

В Астрахани учительница получила условный срок за совращение школьника

Кировский районный суд Астрахани признал учительницу астраханской средней образовательной школы № 32 виновной в совершении развратных действий в отношении 15-летнего школьника и приговорил ее к 2 годам и 6 месяцам лишения свободы условно.
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Происшествия

Маршрутка под Астраханью опрокинулась из-за оторвавшегося колеса

Как сообщает пресс-служба регионального управления МВД, авария произошла на 24-м километре автодороги Астрахань - Марфино из-за оторвавшегося колеса.
Российская газета 03:27
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Происшествия

СК просит арестовать захватчика отделения банка в центре Москвы

Следственный комитет РФ просит арестовать Алексея Барышникова, захватившего в минувшую субботу отделение "Альфа-банка" на Земляном Валу в центре Москвы.
ТАСС 03:52
Культура

Названы победители 11-го сезона шоу «Танцы со звездами»

В воскресенье, 24 мая, на телеканале "Россия-1" показали финальный выпуск 11-го сезона шоу "Танцы со звездами".
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Общество

В России могут снизить возраст начисления надбавки к пенсии

"Законопроектом предлагается внести изменения в указанный Федеральный закон, согласно которым право на установление повышения в размере 100% фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости предоставляется лицам, достигшим возраста 75 лет", — говорится в пояснительной записке.
РИА Новости вчера в 17:24
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Общество

В России за сутки выявили 8946 случаев заражения коронавирусом

Новые случаи заражения выявлены в 83 регионах РФ. За сутки умерли 92 человека, выздоровели около 5,5 тысячи.
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Армия и оружие

В Китае интересуются, зачем в Сибири размещают гиперзвуковые ракеты

В Китае интересуются, зачем в Сибири размещают гиперзвуковые ракеты.
Piter.tv 03:56
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Общество

Число заболевших коронавирусом в России превысило 350 тысяч

Оперштаб озвучил новые данные по заболеваемости коронавирусом. По состоянию на 25 мая в России заразились еще 8946 тысяч человек.
BFM.ru 03:38
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Политика

В России оценили отказ Украины от участия во встрече СБ ООН по Крыму

Российских парламентариев не удивило решение представителей Украины, США, Эстонии и Великобритании отказаться от участия в заседании Совбеза ООН по формуле Арриа, посвященном ситуации в Крыму.
РИА Новости 23 мая в 08:50
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Шоу-бизнес

Шнуров высмеял Пригожина за слова о бедственном положении артистов

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Шоу-бизнес

Тарзан ответил на критику после жалоб о нехватке денег

Актер, супруг певицы Наташи Королевой Сергей Глушко, более известный под псевдонимом Тарзан, ответил на критику в свой адрес после жалобы на отсутствие заработка у артистов в период пандемии коронавируса.
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Шоу-бизнес

Барбара Пино победила в шоу «Холостяк»

Звезда шоу Холостяк стоматолог Антон Криворотов выбрал победительницу программы Барбару Пино, вручив ей обручальное кольцо.
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Гаджеты

Выпущен джейлбрейк для всех актуальных смартфонов iPhone

С каждым годом мобильная операционная система становилась защищённой, а пользователи мобильной техники Apple теряли интерес к джейлбрейку.
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Сергей Лазарев разочаровался в карьере певца

Газета.Ru 22 мая в 21:43
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Экономика

Новую льготу дадут пенсионерам, получающим меньше 24 тысяч рублей

Новую льготу получат пенсионеры, размер пенсии которых не превышает два МРОТ.
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Происшествия

Полиция нашла организаторов массовой вечеринки в центре Новосибирска

Газета.Ru вчера в 12:20
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Последний звонок у российских школьников проходит онлайн

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Глава Подмосковья рассказал о следующем этапе смягчения ограничений

Красногорск, 24 мая 2020, 12:58 — REGNUM В Московской области в рамках следующего этапа смягчения ограничений могут открыться некоторые объекты сферы услуг.
REGNUM вчера в 05:58
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Общество

В Крыму обяжут платить за обсерваторы приезжающих «бесцельно»

Газета.Ru вчера в 09:56
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Происшествия

В Челябинске завели еще одно дело о хищениях при строительстве театра

В Челябинске возбуждено еще одно уголовное дело в рамках расследования хищений бюджетных средств на строительстве вспомогательного здания государственного академического театра оперы и балета имени М.И. Глинки.
Российская газета 03:47
Общество

Пенсионный возраст в России могут снизить

По словам доцента кафедры «Развитие человеческого капитала» РЭУ имени Плеханова Фариды Мирзабалаевой, если безработица в России из-за ситуации с коронавирусом начнет расти, власти включат реверс и снизят возраст выхода на пенсию: - Думаю, что на досрочную пенсию могут рассчитывать 1,5-2 миллиона человек, в зависимости от численности безработных.
Хорошие новости вчера в 04:10
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