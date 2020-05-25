Коронавирус
ИзвестияМосква недополучила 160 млрд рублей из-за пандемии коронавируса
Почти 160 млрд рублей недополучил бюджет Москвы из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщил заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
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Бюджет Москвы недополучил уже 160 миллиардов рублей из-за ситуации с коронавирусом, сообщил в интервью РИА Новости заместитель мэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.РИА Новости02:18
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