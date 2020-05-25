Коронавирус
КоммерсантъБюджет Москвы потерял из-за коронавируса 160 млрд рублей
Доходы по сравнению с прошлым годом упали на 7%, хотя ожидался рост на 8%. Всего на фоне эпидемии бюджет может потерять 600 млрд руб.
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с чего всё началось
Бюджет Москвы недополучил уже 160 миллиардов рублей из-за ситуации с коронавирусом, сообщил в интервью РИА Новости заместитель мэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.РИА Новости02:18
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Три уральских региона вошли в первую десятку субъектов Федерации с самыми высокими социальными расходами консолидированного бюджета на одного жителя в 2019 году.
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В Турции заявили о готовности организовать чартерные рейсы для россиян
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Вдова Караченцова сообщила, что сидит без денег. Она ужасается, какие налоги сейчас надо платить.
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Победительница нового сезона романтического реалити-шоу "Холостяк" Барбара Пино в беседе с порталом Teleprogramma.pro ответила на вопрос о будущих детях.
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На Кубани за сутки подтвердили 90 новых случаев заражения SARS-CoV-2
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Lenta.ru вчера в 20:30