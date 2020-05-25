Коронавирус

КоммерсантъКоммерсантъБюджет Москвы потерял из-за коронавируса 160 млрд рублей

Доходы по сравнению с прошлым годом упали на 7%, хотя ожидался рост на 8%. Всего на фоне эпидемии бюджет может потерять 600 млрд руб.
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с чего всё началось

Бюджет Москвы недополучил 160 миллиардов рублей из-за ситуации с COVID-19

Бюджет Москвы недополучил уже 160 миллиардов рублей из-за ситуации с коронавирусом, сообщил в интервью РИА Новости заместитель мэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
РИА Новости02:18

Подробнее о событии

В мэрии подсчитали потери бюджета Москвы от эпидемии COVID-19

РБК06:43

Бюджет Москвы теряет большие деньги из-за пандемии коронавируса

Вести.Ru03:41

Бюджет Москвы недополучил 160 миллиардов рублей из-за коронавируса

Московский Комсомолец02:38

Власти Москвы оценили потери бюджета из-за пандемии

RT на русском02:58

Москва недополучила 160 млрд рублей из-за пандемии коронавируса

Известия02:45

Бюджет Москвы потерял из-за коронавируса 160 млрд рублей

Коммерсантъ03:14

Бюджет Москвы недополучил 160 миллиардов рублей из-за ситуации с COVID-19

РИА Новости02:18
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Общество

Из перинатального центра забрали девочку, жившую там пять лет

REGNUM 01:48
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Общество

В Липецкой области объяснили слова губернатора о цифрах по COVID-19

Администрация Липецкой области после публикаций в СМИ пояснила, что губернатор Игорь Артамонов и его подчиненные на попавшей в интернет аудиозаписи не вели речи о занижении цифр заболеваемости по COVID-19, а обсуждали уточненные цифры о проводимых в регионе тестах.
РИА Новости 06:55
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Происшествия

Названа возможная причина перестрелки на юге Москвы

Перестрелка на юге Москве произошла в результате конфликта между двумя фирмами, оказывающими услуги в ритуальной сфере.
Известия 06:44
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Общество

Срок начисления надбавки к пенсии могут снизить на пять лет

Вести.Ru 06:15
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Происшествия

В жилом доме в Казани взорвался газ

Вести.Ru 03:35
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Общество

Мишустин попросил россиян не торопиться с поездками за рубеж

Глава правительства РФ Михаил Мишустин попросил россиян не торопиться с туристическими поездками за рубеж, поскольку эпидемиологическая ситуация в странах мира разная.
РИА Новости 06:51
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Фигурное катание

Видео с «неловким моментом» Загитовой собрало 22 миллиона просмотров

РИА Новости 04:37
Здоровье

Коронавирус в России подтвержден у более чем 2 тысяч беременных

В России в настоящее время насчитывается свыше 2 тысяч беременных женщин с COVID-19, передает ТАСС со ссылкой на главного внештатного специалиста по акушерству и гинекологии Минздрава России Лейлу Адамян.
Газета.Ru 06:34
Экономика

Кудрин: уровень производства нефти в России не снизится

Доход России от экспорта нефти в другие страны может снизиться по сравнению с показателями последних 20 лет.
Газета.Ru 01:37
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Происшествия

Полковник спецслужбы арестован за хищения

Полковник Ширенов, в обязанности которого входили вопросы подготовки и организации закупок для нужд ФСО, вместе с господином Третьяковым организовал проведение тендеров по закупкам маршрутизаторов Juniper, картриджей и других расходных материалов, обеспечив своему знакомому гендиректору ООО «Парамитек» Чернецких победу как единственному поставщику соответствующих техники и расходников.
Коммерсантъ вчера в 15:49
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Происшествия

Захватившему заложников в банке в Москве предъявили обвинения

Жителю Нижневартовска, который 23 мая захватил заложников в банке в Москве и угрожал устроить взрыв, предъявили обвинения.
RT на русском 05:52
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Политика

Рогозин предложил создать новую орбитальную станцию

Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин в эфире радио «Комсомольская правда» заявил о необходимости создания Россией новой орбитальной станции.
RT на русском 04:45
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Общество

Названы самые социально ориентированные регионы Урала

Три уральских региона вошли в первую десятку субъектов Федерации с самыми высокими социальными расходами консолидированного бюджета на одного жителя в 2019 году.
REGNUM вчера в 23:56
5
Здоровье

Почему кефир или творог могут быть опасны для здоровья

Почему кефир или творожные массы могут быть опасны для здоровья человека.
Evo-rus.com вчера в 08:14
37
Политика

В Турции заявили о готовности организовать чартерные рейсы для россиян

Известия вчера в 19:16
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Происшествия

Федерация тенниса Грузии высказалась об инциденте с Басилашвили

Газета.Ru 02:50
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Шоу-бизнес

Вдова Николая Караченцова пожаловалась на безденежье

Вдова Караченцова сообщила, что сидит без денег. Она ужасается, какие налоги сейчас надо платить.
RuNews24.ru вчера в 23:21
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Политика

Путин появился в Кремле впервые со Дня Победы

Российский лидер ранее был в здании Кремля 9 Мая, во время празднования Дня Победы.
ПолитРоссия 06:40
Общество

ПФР получил заявления на выплаты для 14,5 миллиона детей до 16 лет

Заявления на единовременную выплату подано уже на 14,5 миллиона детей в возрасте от 3 до 16 лет, сообщается на сайте Пенсионного фонда России.
РИА Новости 07:14
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Происшествия

В Астрахани учительница получила условный срок за совращение школьника

Кировский районный суд Астрахани признал учительницу астраханской средней образовательной школы № 32 виновной в совершении развратных действий в отношении 15-летнего школьника и приговорил ее к 2 годам и 6 месяцам лишения свободы условно.
ТАСС 01:42
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Политика

Путин подписал закон о повышении предельного возраста ректоров

Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон о повышении с 65 до 70 лет предельного возраста руководителей и замруководителей образовательных организаций высшего образования и научных организаций.
РИА Новости 07:04
Шоу-бизнес

Цискаридзе объяснил Степаненко тягу мужчин к меркантильным женщинам

Вечерняя Москва 23 мая в 21:43
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Шоу-бизнес

Победительница «Холостяка» Барбара Пино задумалась о детях

Победительница нового сезона романтического реалити-шоу "Холостяк" Барбара Пино в беседе с порталом Teleprogramma.pro ответила на вопрос о будущих детях.
Газета.Ru 06:56
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Происшествия

На Кубани за сутки подтвердили 90 новых случаев заражения SARS-CoV-2

Краснодар, 25 мая 2020, 10:49 — REGNUM 90 новых случаев заражения коронавирусом выявлено в Краснодарском крае за последние сутки, об этом оперативный штаб региона сообщил 25 мая.
REGNUM 03:49
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Футбол

«Краснодар» продлил контракт с Мануэлом Фернандешем на два месяца

Текущий контракт полузащитника с "Краснодаром" заканчивается 31 мая.
Bobsoccer 05:44
Гаджеты

Huawei выпустит флагманский процессор Kirin 1020

После ввода санкций компания TSMC отказалась от сделки. Huawei, наплевав на санкции, решил все-таки запустить в производство Kirin 1020.
Piter.tv 03:22
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Армия и оружие

Армия Хафтара отчиталась о 13 сбитых турецких беспилотниках

Piter.tv 05:36
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Общество

В Петербурге закрасили граффити с Бродским

Портрет поэта и нобелевского лауреата в проеме между домами по улице Пестеля неаккуратно замазали краской.
Телеканал Санкт-Петербург 06:26
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Общество

В Японии полностью отменили объявленный из-за коронавируса режим ЧС

ТАСС 05:04
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Общество

Москвичам рассказали о следующем этапе снятия ограничений

Следующим этапом снятия ограничений в Москве станет открытие непродовольственной торговли, а затем сферы бытовых услуг.
Lenta.ru вчера в 20:30
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