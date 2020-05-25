Коронавирус

КоммерсантъКоммерсантъБюджет Москвы потерял из-за коронавируса 160 млрд рублей

Доходы по сравнению с прошлым годом упали на 7%, хотя ожидался рост на 8%. Всего на фоне эпидемии бюджет может потерять 600 млрд руб.
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с чего всё началось

Бюджет Москвы недополучил 160 миллиардов рублей из-за ситуации с COVID-19

Бюджет Москвы недополучил уже 160 миллиардов рублей из-за ситуации с коронавирусом, сообщил в интервью РИА Новости заместитель мэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
РИА Новости02:18

Подробнее о событии

В мэрии подсчитали потери бюджета Москвы от эпидемии COVID-19

РБК06:43

Бюджет Москвы теряет большие деньги из-за пандемии коронавируса

Вести.Ru03:41

Бюджет Москвы недополучил 160 миллиардов рублей из-за коронавируса

Московский Комсомолец02:38

Власти Москвы оценили потери бюджета из-за пандемии

RT на русском02:58

Москва недополучила 160 млрд рублей из-за пандемии коронавируса

Известия02:45

Бюджет Москвы потерял из-за коронавируса 160 млрд рублей

Коммерсантъ03:14

Бюджет Москвы недополучил 160 миллиардов рублей из-за ситуации с COVID-19

РИА Новости02:18
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Авто

В России появится автомобильный бренд CheryExeed

Goroday.ru 10:23
Общество

Мишустин попросил россиян не торопиться планировать отдых за границей

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании президиума координационного совета по борьбе с распространением коронавируса призвал россиян не торопиться планировать зарубежные поездки, так как нужно исключить малейший риск завоза инфекции.
ТАСС 06:59
2,1K
Общество

В России могут снизить возраст начисления надбавки к пенсии

Известия 00:39
1,4K
Общество

Берлин предложил принять пациентов с коронавирусом из Москвы

Бургомистр Берлина Михаэль Мюллер заявил, что направил властям Москвы предложение разместить в клиниках столицы Германии пациентов, зараженных коронавирусной инфекцией.
Страна Советов on-line 03:47
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Общество

В России с 1 июня начнут снимать ограничения с туризма

С 1 июня в России начнет восстанавливаться работа внутренних туристических объектов.
BFM.ru 10:34
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Общество

Роспотребнадзор: 44 региона могут начать снимать ограничения

Больше половины из 85 регионов России могут в ближайшие дни приступить к первому этапу снятия ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса COVID-19, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Коммерсантъ вчера в 11:39
701
Общество

Власти Москвы планируют смягчение ограничений

Власти Москвы планируют постепенное смягчение ограничений, введенных в связи с опасностью распространения коронавируса нового типа.
Газета.Ru 09:47
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Общество

Испания отменила карантинные меры для туристов

Правительство Испании откажется от двухнедельного карантина для туристов по прибытии в страну с 1 июля.
Lenta.ru 09:36
Общество

Правительство ввело временный запрет на ввоз в Россию топлива

«Установить со дня вступления в силу настоящего постановления до 1 октября 2020 года временный запрет на ввоз в Российскую Федерацию видов топлива по перечню, согласно приложению», — говорится в документе.
RT на русском 07:04
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Происшествия

Полиция задержала подозреваемых в стрельбе у ЖК на юге Москвы

По данным РЕН ТВ, сотрудники правоохранительных органов Москвы задержали после перестрелки у ЖК Ясный девять человек, включая одного раненого мужчину, которого обнаружили неподалеку от места конфликта.
РИА Новости вчера в 23:44
4
Происшествия

Пензенский экс-министр здравоохранения осужден за изнасилование

По версии следствия, 30 апреля 2019 года министр в состоянии алкогольного опьянения изнасиловал свою знакомую с применением действий насильственного характера.
Российская газета 08:22
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Армия и оружие

Появились данные об убитом в Ливии наемнике ЧВК Вагнера

Наемник частной военной компании (ЧВК) Вагнера, убитый ливийскими правительственными силами ранее в мае, имел позывной Хунгуз и являлся выходцем из Бурятии или Хакасии.
Lenta.ru 09:22
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Происшествия

В Екатеринбурге сообщили о гибели одного человека из-за урагана

В Екатеринбурге один человек погиб в результате падения строительного крана, который обрушился из-за сильного ветра.
RT на русском 10:39
Кино

Джейсону Стейтему нашли подходящую роль в киновселенной Marvel

We Got This Covered пишет о том, что Marvel рассматривает британского актера Джейсона Стейтема на роль Сорвиголовы в Кинематографической вселенной.
Российская газета вчера в 09:10
22
Общество

Песков выписался из больницы после лечения от коронавируса

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в понедельник выписался из больницы, где лечился от коронавируса.
РИА Новости 10:38
1
Происшествия

Суд арестовал захватчика отделения банка в Москве

Алексей Барышников, захвативший заложников в отделении Альфа-банка в Москве, арестован до 23 июля, сообщает московское управление Следственного комитета России.
Ведомости 10:09
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Игры

Фанат S.T.A.L.K.E.R. переносит игру на новый движок

Создатель пользовательских модификаций под ником Ivan Source выложил ролики с геймплеем S.T.A.L.K.E.R.: Shadow Of Chernobyl, перенесённой на графический движок Unreal Engine 4. Что примечательно, именно такую основу используют в разработке второй части игры.
ВладТайм 03:47
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Шоу-бизнес

Лев Лещенко раскритиковал «заботу» Пригожина об артистах

Народный артист России считает заботу Пригожина о положении артистов чрезмерной.
REGNUM 10:11
Общество

Попова предупредила о продлении масочного режима на один-два месяца

Россиянам придется соблюдать масочный режим в ближайший месяц или два, заявила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова на брифинге о восстановлении туристической отрасли.
Ведомости 10:37
Общество

У протестировавших на себе вакцину ученых нашли антитела к COVID-19

Антитела к коронавирусной инфекции были обнаружены у ученых, которые разрабатывают вакцину против COVID-19.
Российская газета 05:01
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Футбол

Футболисты «Зенита» выстрелили из пушки в честь 95-летия клуба

DP.RU 07:57
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Политика

Рогозин предложил создать новую орбитальную станцию

Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин в эфире радио «Комсомольская правда» заявил о необходимости создания Россией новой орбитальной станции.
RT на русском 04:45
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Шоу-бизнес

Дибров сдержал данное Малышевой обещание

ТК Звезда 09:43
Общество

Прожившую всю жизнь в московской клинике девочку забрали в новую семью

Пятилетнюю девочку, которая всю жизнь прожила в московской клинике «Мать и дитя», забрали новые родители.
Lenta.ru 00:20
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Общество

ФСИН назвала число заразившихся коронавирусом в России заключенных

14 мая ведомство сообщало, что инфекцию лабораторно подтвердили у 617 сотрудников Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) и 145 человек из числа подозреваемых, обвиняемых и осужденных.
РБК 09:13
Происшествия

В Мурманской области нашли тело пропавшей четырёхлетней девочки

RT на русском 09:13
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Наука

Ученые не смогли разгадать тайну движения «ледниковых мышей»

Один из помеченных объектов / ©Tim Bartholomaus К большому удивлению ученых, «ледниковые мыши» двигались на скорости около 2,5 сантиметра в день, причем будто согласованно.
Naked Science 04:07
Политика

«Остались месяцы». Как американцы увидели готовый «Северный поток–2»

Российское судно-трубоукладчик "Академик Черский" способен достроить газопровод "Северный поток–2" в течение двух-трех месяцев, считает американское издание Free News.
BaltNews.lt 05:30
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Гаджеты

Создатель Linux променял Intel на AMD впервые за 15 лет

Торвальдс сообщил, что он впервые за 15 лет перешёл на компьютер, в котором не используются процессоры Intel.
iXBT.com 03:36
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Здоровье

В больнице Фишера Волжского коронавирусом заболели 47 человек

В медицинском учреждение Фишера Волжского коронавирусом заболели 47 человек.
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Как работают Яндекс.Новости?
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