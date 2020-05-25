Коронавирус
КоммерсантъБюджет Москвы потерял из-за коронавируса 160 млрд рублей
Доходы по сравнению с прошлым годом упали на 7%, хотя ожидался рост на 8%. Всего на фоне эпидемии бюджет может потерять 600 млрд руб.
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с чего всё началось
Бюджет Москвы недополучил уже 160 миллиардов рублей из-за ситуации с коронавирусом, сообщил в интервью РИА Новости заместитель мэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.РИА Новости02:18
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Авто
В России появится автомобильный бренд CheryExeed
Goroday.ru 10:23
Общество
Мишустин попросил россиян не торопиться планировать отдых за границей
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании президиума координационного совета по борьбе с распространением коронавируса призвал россиян не торопиться планировать зарубежные поездки, так как нужно исключить малейший риск завоза инфекции.
ТАСС 06:59
Общество
Берлин предложил принять пациентов с коронавирусом из Москвы
Бургомистр Берлина Михаэль Мюллер заявил, что направил властям Москвы предложение разместить в клиниках столицы Германии пациентов, зараженных коронавирусной инфекцией.
Страна Советов on-line 03:47
Общество
В России с 1 июня начнут снимать ограничения с туризма
С 1 июня в России начнет восстанавливаться работа внутренних туристических объектов.
BFM.ru 10:34
Общество
Роспотребнадзор: 44 региона могут начать снимать ограничения
Больше половины из 85 регионов России могут в ближайшие дни приступить к первому этапу снятия ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса COVID-19, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Коммерсантъ вчера в 11:39
Общество
Власти Москвы планируют смягчение ограничений
Власти Москвы планируют постепенное смягчение ограничений, введенных в связи с опасностью распространения коронавируса нового типа.
Газета.Ru 09:47
Общество
Испания отменила карантинные меры для туристов
Правительство Испании откажется от двухнедельного карантина для туристов по прибытии в страну с 1 июля.
Lenta.ru 09:36
Общество
Правительство ввело временный запрет на ввоз в Россию топлива
«Установить со дня вступления в силу настоящего постановления до 1 октября 2020 года временный запрет на ввоз в Российскую Федерацию видов топлива по перечню, согласно приложению», — говорится в документе.
RT на русском 07:04
Происшествия
Полиция задержала подозреваемых в стрельбе у ЖК на юге Москвы
По данным РЕН ТВ, сотрудники правоохранительных органов Москвы задержали после перестрелки у ЖК Ясный девять человек, включая одного раненого мужчину, которого обнаружили неподалеку от места конфликта.
РИА Новости вчера в 23:44
Происшествия
Пензенский экс-министр здравоохранения осужден за изнасилование
По версии следствия, 30 апреля 2019 года министр в состоянии алкогольного опьянения изнасиловал свою знакомую с применением действий насильственного характера.
Российская газета 08:22
Армия и оружие
Появились данные об убитом в Ливии наемнике ЧВК Вагнера
Наемник частной военной компании (ЧВК) Вагнера, убитый ливийскими правительственными силами ранее в мае, имел позывной Хунгуз и являлся выходцем из Бурятии или Хакасии.
Lenta.ru 09:22
Происшествия
В Екатеринбурге сообщили о гибели одного человека из-за урагана
В Екатеринбурге один человек погиб в результате падения строительного крана, который обрушился из-за сильного ветра.
RT на русском 10:39
Кино
Джейсону Стейтему нашли подходящую роль в киновселенной Marvel
We Got This Covered пишет о том, что Marvel рассматривает британского актера Джейсона Стейтема на роль Сорвиголовы в Кинематографической вселенной.
Российская газета вчера в 09:10
Общество
Песков выписался из больницы после лечения от коронавируса
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в понедельник выписался из больницы, где лечился от коронавируса.
РИА Новости 10:38
Происшествия
Суд арестовал захватчика отделения банка в Москве
Алексей Барышников, захвативший заложников в отделении Альфа-банка в Москве, арестован до 23 июля, сообщает московское управление Следственного комитета России.
Ведомости 10:09
Игры
Фанат S.T.A.L.K.E.R. переносит игру на новый движок
Создатель пользовательских модификаций под ником Ivan Source выложил ролики с геймплеем S.T.A.L.K.E.R.: Shadow Of Chernobyl, перенесённой на графический движок Unreal Engine 4. Что примечательно, именно такую основу используют в разработке второй части игры.
ВладТайм 03:47
Шоу-бизнес
Лев Лещенко раскритиковал «заботу» Пригожина об артистах
Народный артист России считает заботу Пригожина о положении артистов чрезмерной.
REGNUM 10:11
Общество
Попова предупредила о продлении масочного режима на один-два месяца
Россиянам придется соблюдать масочный режим в ближайший месяц или два, заявила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова на брифинге о восстановлении туристической отрасли.
Ведомости 10:37
Общество
У протестировавших на себе вакцину ученых нашли антитела к COVID-19
Антитела к коронавирусной инфекции были обнаружены у ученых, которые разрабатывают вакцину против COVID-19.
Российская газета 05:01
Политика
Рогозин предложил создать новую орбитальную станцию
Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин в эфире радио «Комсомольская правда» заявил о необходимости создания Россией новой орбитальной станции.
RT на русском 04:45
Шоу-бизнес
Дибров сдержал данное Малышевой обещание
ТК Звезда 09:43
Общество
Прожившую всю жизнь в московской клинике девочку забрали в новую семью
Пятилетнюю девочку, которая всю жизнь прожила в московской клинике «Мать и дитя», забрали новые родители.
Lenta.ru 00:20
Общество
ФСИН назвала число заразившихся коронавирусом в России заключенных
14 мая ведомство сообщало, что инфекцию лабораторно подтвердили у 617 сотрудников Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) и 145 человек из числа подозреваемых, обвиняемых и осужденных.
РБК 09:13
Происшествия
В Мурманской области нашли тело пропавшей четырёхлетней девочки
RT на русском 09:13
Наука
Ученые не смогли разгадать тайну движения «ледниковых мышей»
Один из помеченных объектов / ©Tim Bartholomaus К большому удивлению ученых, «ледниковые мыши» двигались на скорости около 2,5 сантиметра в день, причем будто согласованно.
Naked Science 04:07
Политика
«Остались месяцы». Как американцы увидели готовый «Северный поток–2»
Российское судно-трубоукладчик "Академик Черский" способен достроить газопровод "Северный поток–2" в течение двух-трех месяцев, считает американское издание Free News.
BaltNews.lt 05:30
Гаджеты
Создатель Linux променял Intel на AMD впервые за 15 лет
Торвальдс сообщил, что он впервые за 15 лет перешёл на компьютер, в котором не используются процессоры Intel.
iXBT.com 03:36
Здоровье
В больнице Фишера Волжского коронавирусом заболели 47 человек
В медицинском учреждение Фишера Волжского коронавирусом заболели 47 человек.
Evo-rus.com 09:56