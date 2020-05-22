Экономика
КоммерсантъБюджет Москвы потерял почти 70 млрд доходов в апреле
Доходы от налога на прибыль организаций в апреле упали на 32,3%, или на 44,1 млрд руб. С начала года эти поступления снизились на 11,8%, до 338,4 млрд руб. НДФЛ и налог на прибыль составляют почти 85% всех налоговых поступлений в бюджет Москвы.
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Политика
Небензя заявил о вине Украины в потере Крыма
Постпред России при ООН Василий Небензя, в ходе заседания Совета безопасности, заявил, что Украина сама своими действиями открыла путь к референдуму о воссоединении Крыма и России в 2014 году.
Известия 00:31
Политика
Россия останется участницей Договора по открытому небу
Россия намерена оставаться участницей Договора по открытому небу, пока он в силе.
Известия 02:23
Игры
Разработчик выпустил новый трейлер ремастера Mafia: Definitive Edition
Компания 2K Games выпустила новый трейлер ремастера Mafia: Definitive Edition. Игра выйдет 28 августа, уже доступен предзаказ.
Чемпионат 19 мая в 14:34
Политика
В Москву прибыл самолет с аппаратами ИВЛ из США
В Москве совершил посадку американский военный самолет с аппаратами искусственной вентиляции легких (ИВЛ) из США.
БИЗНЕС Online вчера в 09:57
Происшествия
На Украине пьяный охотник застрелил в лесу семь человек
В Житомирской области пьяный охотник в ночь на пятницу, 22 мая, застрелил в лесу семь человек.
Lenta.ru 02:55
Кино
Звезды «Игры престолов» встретятся в новом сериале о Ван Хельсинге
Исполнители роли Тириона Ланнистера и Кхала Дрого в фэнтезийном сериале Игра престолов примут участие в съемках нового фильма о вампирах.
NewInform вчера в 23:02
Шоу-бизнес
Ургант пристыдил Собчак за отсутствие маски
Телеведущий Иван Ургант пристыдил свою коллегу Ксению Собчак за то, что она была без маски в здании телецентра Останкино.
Lenta.ru 02:56
Политика
Путин поддержал главу Кубани в намерении баллотироваться на новый срок
Президент России Владимир Путин выразил поддержку губернатору Краснодарского края Вениамину Кондратьеву в намерении вновь баллотироваться на этот пост на следующих выборах.
Известия вчера в 10:11
Общество
В России назвали самые востребованные у абитуриентов факультеты
Москва, 22 мая 2020, 06:53 — REGNUM Российские абитуриенты в каждом пятом случае связывают свою учёбу с информационными технологиями — 20% выпускников школ планируют поступить на соответствующие факультеты в вузах.
REGNUM вчера в 23:53
Общество
Роспотребнадзор рассказал, какие требования останутся и после пандемии
Ранее в Роспотребнадзоре объявили о том, что снимать ограничения в России будут в три этапа.
Телеканал 360° 02:51
Наука
Потепление позволит зеленым водорослям продвинуться вглубь Антарктиды
Ученые под руководством Эндрю Грея (Andrew Gray) из Кембриджского университета создали первую карту распространения зеленых снежных водорослей на Антарктическом полуострове, используя спутниковые снимки Sentinel 2A и 2B с 2017 по 2019 год и данные полевых наблюдений.
N+1 вчера в 04:11
Происшествия
В Одессе произошло частичное обрушение еще одного жилого дома
Частичное обрушение еще одного жилого дома произошло в Одессе, передает РИА "Новости" со ссылкой на госслужбу по ЧС Украины.
Газета.Ru 01:45
Экономика
Сечин останется главой «Роснефти»
"Роснефтью" Сечин руководит с мая 2012 года. В 2004-2011 годах он был председателем совета директоров компании.
Российская газета 20 мая в 07:08
Шоу-бизнес
Бывший муж Лолиты подтвердил свою госпитализацию
Бывший муж российской певицы Лолиты Милявской Дмитрий Иванов подтвердил свою госпитализацию. Об этом сообщает Teleprogramma.pro.
Lenta.ru вчера в 12:45
Политика
Путин внес в Госдуму поправки о воспитании в системе образования
Президент России Владимир Путин внес в Госдуму поправки об укреплении воспитательной составляющей системы образования в закон «Об образовании в Российской Федерации».
Известия вчера в 09:48
Происшествия
В Кузбассе экс-начальника отдела ГИБДД осудили за взятки
Бывший начальник отдела ГИБДД Новокузнецкого района Кемеровской области осужден на 2,6 года колонии строгого режима с выплатой штрафа в 2 миллиона 500 тысяч рублей за получение взяток за проезд по городу грузовиков с углем, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Кемеровской области.
РИА Новости 02:55
Армия и оружие
Украинские силовики заявили о 7 обстрелах в Донбассе за сутки
Погиб один человек, еще семеро ранены. Украинские силовики заявили о 7 обстрелах в Донбассе за сутки.
Piter.tv 02:22
Происшествия
Москвичку задержали за фейк о торговле масками из гуманитарного груза
Московскую предпринимательницу задержали по подозрению в распространении заведомо ложной информации (ст.207.1 УК РФ) о продаже в Москве защитных масок, поступивших из Китая в качестве гуманитарной помощи, сообщил в четверг Следственный комитет России.
Интерфакс вчера в 07:26
Общество
Премьер КНР заявил, что эпидемия COVID-19 в стране еще не закончилась
Ли Кэцян добавил, что эпидемия стала самой быстро распространяющейся, самой обширной и самой сложной чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения, с которой Китай столкнулся со времени своего основания.
РИА Новости вчера в 23:47
Происшествия
На Камчатке выявили вспышку COVID-19 на станции скорой помощи
Заражение новой коронавирусной инфекцией подтверждено у 38 сотрудников станции скорой помощи в Петропавловске-Камчатском, сообщает пресс-служба краевого правительства.
РИА Новости вчера в 22:46
Экономика
России предрекли череду карантинов до 2021 года
Наиболее вероятным аналитики сочли прогноз, при котором в стране вплоть до 2021 года будут происходить повторные волны эпидемии и, как следствие, череда карантинов.
Lenta.ru вчера в 19:48
Общество
Москва начинает первый этап смягчения ограничений
Мэр Москвы Сергей Собянин объявил о начале первого этапа ослабления ограничений, введенных из-за распространения коронавирусной инфекции.
РИА Новости 02:07
Общество
Доктор Мясников предположил причины «русского чуда» во время эпидемии
Причинами низкой смертности от коронавируса в России могут быть микробиом населения, высокий уровень вакцинации или развитая система стационаров.
РБК 00:25
Политика
Депутат рады обвинил Зеленского в желании ввести «налоги на всё»
По мнению депутата, сторонники Зеленского в раде — партия «Слуга народа» — не предлагают стратегического плана по выходу страны из кризиса, а наоборот, вносят законопроекты, вызывающие недоумение.
Известия вчера в 23:16
Происшествия
Жительницу Тульской области подозревают в реабилитации нацизма
Следователи по материалам УМВД возбудили уголовное дело в отношении жительницы Тульской области по подозрению в реабилитации нацизма.
ТАСС вчера в 05:35
Космос
Камеры МКС засняли «массовую эвакуацию НЛО» с Земли
iReactor 19 мая в 10:31
Экономика
«Роснефть» потребовала взыскать с РБК 43 млрд рублей за новость
«Роснефть» в иске оценила ущерб от заголовка новости РБК в 43 млрд рублей.
Медиазона вчера в 09:34
Авто
«АвтоВАЗ» выпустит два новых кроссовера до 2028 года
«АвтоВАЗ» до 2028 года выпустит два компактных кроссовера и новое семейство машин B-класса, к которому относится LADA Granta.
Автоновости дня вчера в 13:12