Экономика
КоммерсантъБюджет Москвы потерял почти 70 млрд рублей доходов в апреле
Доходы от налога на прибыль организаций в апреле упали на 32,3%, или на 44,1 млрд руб. С начала года эти поступления снизились на 11,8%, до 338,4 млрд руб. НДФЛ и налог на прибыль составляют почти 85% всех налоговых поступлений в бюджет Москвы.
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с чего всё началось
Налоговые платежи граждан и компаний в бюджет столицы снизились на 68 млрд руб. год к году в апреле из-за нерабочих дней и ограничений для борьбы с коронавирусом, сообщила РБК пресс-служба московского департамента финансов. В целом с начала года поступления в городской бюджет снизились на 5,3%.РБКвчера в 23:00
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Сотрудники силовых структур Дагестана преследуют группу боевиков, обнаруженных в Хасавюртовском районе республики, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах региона в пятницу.
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Госсекретарь США Майкл Помпео назвал сроки выхода страны из Договора по открытому небу (ДОН).
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Коммерсантъ вчера в 13:31
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Певец Борис Моисеев уже примерно год не появлялся на публике, а о его здоровье иногда рассказывает его друг и менеджер Сергей Горох.
RuNews24.ru 20 мая в 22:41
Общество
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РИА Новости вчера в 03:46
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20 мая в эфире французского телеканала вышел сюжет об этом событии.
Российская газета 03:23
Общество
В Краснодарском крае продлили режим ограничений из-за коронавируса
Власти Краснодарского края продлили карантин до 6 июня, сообщил губернатор Вениамин Кондратьев.
РИА Новости вчера в 06:59
Политика
Небензя напомнил, кто открыл путь к воссоединению Крыма и России
Киевский Майдан, добившийся свержения Виктора Януковича, открыл путь к воссоединению Крыма с Россией, заявил постпред России при ООН Василий Небензя.
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Общество
Госдума приняла закон о едином регистре сведений о населении России
Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон о едином федеральном информационном регистре, который будет содержать сведения о населении России.
RT на русском вчера в 06:12
Общество
В Германии освободили «Северный поток» от газовой директивы ЕС
Федеральное сетевое агентство Германии освободило "Северный поток" от действия газовой директивы ЕС на 20 лет, передает РИА "Новости" со ссылкой на оператора газопровода Nord Stream AG.
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Jan I guess you’re next in line #badbusiness #shocked — Jon Bones Jones (@JonnyBones) May 22, 2020 Ранее Джонс рассказал о неудачном завершении переговоров с UFC по поводу поединка в тяжелом весе против Фрэнсису Нганну, за который лучшему в мире бойцу предложили стандартный гонорар.
FightTime.ru 03:03
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Художественный руководитель столичного Академического театра сатиры Михаил Ширвиндт, во время своего интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону, кому принадлежит Крым.
ИнфоСМИ вчера в 06:20
Общество
16 новых случаев коронавируса выявили в Карелии за сутки
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ГТРК Карелия 02:03
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В Уфе возбудили дело по факту нарушений в юридическом институте МВД
Уфа, 22 мая 2020, 10:20 — REGNUM Уголовное дело по факту хищения бюджетных средств в юридическом институте МВД РФ г. Уфы возбуждено в Башкирии.
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Интерфакс вчера в 17:08
Общество
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Москва, 22 мая 2020, 06:53 — REGNUM Российские абитуриенты в каждом пятом случае связывают свою учёбу с информационными технологиями — 20% выпускников школ планируют поступить на соответствующие факультеты в вузах.
REGNUM вчера в 23:53
Армия и оружие
В Ливии уничтожены уже 9 российских ЗРПК «Панцирь-С»
Представители Ливийской национальной армии признали потерю нескольких комплексов, что, очевидно, означает, что в настоящий момент эффективность применения ЗРПК «Панцирь-С» в Ливии упала практически до нуля.
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Шоу-бизнес
Жена Эмина Агаларова впервые высказалась о разводе
Эмин Агаларов несколько дней назад объявил о разводе со своей супругой Аленой Гавриловой, свадьба с которой состоялась всего лишь 2 года назад.
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Рособрнадзор озвучил даты проведения ЕГЭ по всем предметам
Рособрнадзор опубликовал график проведения Единого государственного экзамена, старт которого намечен на 29 июня.
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Общество
В России заявили об успешном испытании вакцины от COVID-19
Вакцину от коронавируса COVID-19 успешно опробовали на себе сотрудники Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи Минздрава России (НИЦЭМ).
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Ученые КФУ дали прогноз распространения коронавируса в Крыму
Чтобы удерживать под контролем распространение коронавируса, ученые Крымского федерального университета советуют внедрить тестирование на иммуноглобулины, создать в Крыму молекулярно-генетическую лабораторию и увеличить число бюджетных мест для подготовки врачей-инфекционистов.
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Культура
В Самару привезут «Черный квадрат» Малевича
На встрече организаторов и участников летней культурной программы Самарской области стало известно, что в конце сентября – начале октября в регионе пройдут Дни Эрмитажа.
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«21 мая 2020 года совет директоров ОАО "НК «Роснефть»" назначил генерального директора компании Игоря Сечина сроком на пять лет, начиная с 24 мая 2020 года»,— говорится в сообщении (цитата по «РИА Новости»).
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