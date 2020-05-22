Налоговые платежи граждан и компаний в бюджет столицы снизились на 68 млрд руб. год к году в апреле из-за нерабочих дней и ограничений для борьбы с коронавирусом, сообщила РБК пресс-служба московского департамента финансов. В целом с начала года поступления в городской бюджет снизились на 5,3%.

с чего всё началось

Доходы от налога на прибыль организаций в апреле упали на 32,3%, или на 44,1 млрд руб. С начала года эти поступления снизились на 11,8%, до 338,4 млрд руб. НДФЛ и налог на прибыль составляют почти 85% всех налоговых поступлений в бюджет Москвы.

Бюджет Москвы потерял почти 70 млрд рублей доходов в апреле

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