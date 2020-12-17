Депутаты Заксобрания Нижегородской области приняли в четверг бюджет региона на 2021 год в окончательном чтении, говорится в сообщении, размещенном на сайте регионального парламента. Дефицит бюджета составляет 15 млрд рублей, или 7,4% от доходной части.

Поделиться