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ТАСС
ТАСС

Бюджет Нижегородской области на 2021 год приняли во втором чтении с дефицитом в 7,4%

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Newsroom24
НИА Нижний Новгород
Время Н
Депутаты Заксобрания Нижегородской области приняли в четверг бюджет региона на 2021 год в окончательном чтении, говорится в сообщении, размещенном на сайте регионального парламента. Дефицит бюджета составляет 15 млрд рублей, или 7,4% от доходной части.В источнике
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