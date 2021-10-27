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Заксобрание Петербурга в среду, 27 октября, приняло в первом чтении проект бюджета города на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов, передает корреспондент ЗАКС.Ру. Документ представил губернатор Александр Беглов. Доходы спрогнозированы на уровне 874,3 млрд рублей.

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