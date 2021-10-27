Заксобрание Петербурга в среду, 27 октября, приняло в первом чтении проект бюджета города на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов, передает корреспондент ЗАКС.Ру. Документ представил губернатор Александр Беглов. Доходы спрогнозированы на уровне 874,3 млрд рублей.В источнике
Представители Пенсионного фонда России рассказали о переносе сроков выплаты пенсий в связи с переносом выходных дней четвертого ноября и введением нерабочей недели из-за сложной ситуации с ковидом, передает solenka.info.
Ректор Арктического университета Норвегии Даг Руне Олсен подарил главе МИД РФ Сергею Лаврову графин из синего стекла для виски с изображениями из скандинавской мифологии, а также книгу "Сближение России и Норвегии в 1814-1917 годах".
Работа столичных магазинов, торгующих преимущественно алкоголем, будет приостановлена во время нерабочих дней с 28 октября по 7 ноября, подтвердил «Известиям» пресс-секретарь департамента торговли и услуг Москвы Тарас Белозеров.