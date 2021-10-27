Тихонов дисквалифицирован на два года за уход игроков «Астаны» с поля в матче с «Кайратом»

Как сообщается на сайте КФФ, российский тренер дисквалифицирован на два года во всех соревнованиях под эгидой КФФ за недисциплинированное поведение команды, нарушение принципов fair play, выразившееся в уходе игроков с футбольного поля без разрешения официального лица матча, продемонстрировавшее неуважение к сопернику, организатору матча, официальным лицам матча и зрителям.