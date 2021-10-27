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Бюджет Петербурга на 2022 год принят за основу «с прицелом» на триллион

Законодательное собрание Санкт-Петербурга на заседании 27 октября приняло за основу внесенный городским правительством и лично представленный губернатором законопроект о бюджете Санкт-Петербурга на 2022 год и на плановый период 2023—2024 годов.
REGNUM
Голосование проводилось в поименном режиме.
Фонтанка.Ру
Беглов отметил, что общий объем расходов за три года составит 3 трлн рублей.
FlashNord
Доходы Петербурга в следующем году составят 874 млрд рублей.
Piter.tv

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ЗакС одобрил проект бюджета территориального фонда ОМС
Невские Новости09:19
Депутаты ЗакСа одобрили бюджет Петербурга до 2024 года
DP.RU06:57
ЗакС утвердил проект бюджета Петербурга на 2022-2024 годы в первом чтении
Piter.tv07:08
В 2022 году расходы петербургского фонда ОМС составят 128 миллиардов рублей
Форпост Северо-Запад08:24
Петербургский парламент принял в первом чтении «бюджет развития» на 3 триллиона
78.ru06:15
ЗакС одобрил бюджет Петербурга в первом чтении
ЗакC.Ру06:16
В Смольном заявили о росте доходов петербургского бюджета
Санкт-Петербургские ведомости04:02

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Украина потеряла 4,5 млрд кубометров транзита газа после сделки России и Венгрии

Объем транзита газа по украинской газотранспортной системе сократился примерно на 4,5 млрд кубометров после заключения Венгрией контракта с «Газпромом» на поставки газа в обход Украины.
Коммерсантъвчера в 15:25

Украина с 1 ноября возобновит импорт электроэнергии из Белоруссии

29 сентября 2021 года Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, продлила запрет на импорт электроэнергии из России и Белоруссии до 1 ноября.
ТАСС13:55

Тихонов дисквалифицирован на два года за уход игроков «Астаны» с поля в матче с «Кайратом»

Как сообщается на сайте КФФ, российский тренер дисквалифицирован на два года во всех соревнованиях под эгидой КФФ за недисциплинированное поведение команды, нарушение принципов fair play, выразившееся в уходе игроков с футбольного поля без разрешения официального лица матча, продемонстрировавшее неуважение к сопернику, организатору матча, официальным лицам матча и зрителям.
Матч ТВ07:23

Суд в Москве заочно арестовал подозреваемого в убийстве семьи банкира Яхонтова

"Следствие ходатайствует перед судом об избрании ареста в отношении Андрея Скрипкина, подозреваемого в убийстве банкира Яхонтова и его семьи в Москве", - сказал собеседник агентства, отметив, что сам Скрипкин задержан на территории Белоруссии, куда он уехал после совершения преступления.
ТАСС13:22

Путин поручил «Газпрому» увеличить объемы газа в хранилищах в Европе

Президент России Владимир Путин поручил главе «Газпрома» Алексею Миллеру увеличить объемы газа в хранилищах в Европе после того, как компания завершит закачку в подземные хранилища в России.
Ведомости12:56

Светличная несколько дней пряталась в гостинице от конкурентов своих спонсоров

Представитель осведомленного источника говорит, что на телевидении это обычная практика, когда героя нового выпуска за несколько дней до начала съемок прячут от конкурентов, чтобы не перехватили.
Uznayvse.ruвчера в 10:34

Компания Land Rover представила внедорожник Range Rover нового поколения

Новая гибкая модульная продольная архитектура кузова MLA-Flex от Land Rover вместе с широким набором передовых систем обеспечивает непревзойденные возможности и высочайший комфорт для всех пассажиров, позволяя сделать выбор из четырех-, пяти- или семиместной версии Range Rover, со стандартной или длинной колесной базой.
Автоновости днявчера в 16:39