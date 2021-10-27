Законодательное собрание Санкт-Петербурга на заседании 27 октября приняло за основу внесенный городским правительством и лично представленный губернатором законопроект о бюджете Санкт-Петербурга на 2022 год и на плановый период 2023—2024 годов.
29 сентября 2021 года Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, продлила запрет на импорт электроэнергии из России и Белоруссии до 1 ноября.
Как сообщается на сайте КФФ, российский тренер дисквалифицирован на два года во всех соревнованиях под эгидой КФФ за недисциплинированное поведение команды, нарушение принципов fair play, выразившееся в уходе игроков с футбольного поля без разрешения официального лица матча, продемонстрировавшее неуважение к сопернику, организатору матча, официальным лицам матча и зрителям.
"Следствие ходатайствует перед судом об избрании ареста в отношении Андрея Скрипкина, подозреваемого в убийстве банкира Яхонтова и его семьи в Москве", - сказал собеседник агентства, отметив, что сам Скрипкин задержан на территории Белоруссии, куда он уехал после совершения преступления.
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