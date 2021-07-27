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Экономика

Бюджет Петербурга за первые полгода исполнен с профицитом в 5%

По итогам полугодия профицит бюджета составил 25 млрд рублей, - заявил губернатор Александр Беглов.
КП - Санкт-Петербург
По налогу на прибыль в городскую казну было собрано 110 млрд рублей, по упрощенной системе налогообложения - 27 млрд рублей.
Финмаркет
Наиболее высокие темпы роста сложились в обрабатывающих производствах, торговле, здравоохранении, социальной сфере.
Финмаркет
Расходы бюджета в январе-июне составили 339 млрд рублей.
Деловое.ТВ

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Бюджет Петербурга за первое полугодие 2021-го исполнили с профицитом

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«Положительная динамика»: на что больше всего потратил Петербург за полгода

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Профицит бюджета Петербурга в первом полугодии составил 25 млрд рублей

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Бюджет Петербурга за первую половину 2021 года исполнен с профицитом

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Доходы Петербурга за год увеличились на 70 млрд рублей

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Бюджет Петербурга за первые полгода 2021-го оказался профицитным

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