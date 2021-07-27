КП - Санкт-ПетербургБюджет Петербурга за первые полгода исполнен с профицитом в 5%По итогам полугодия профицит бюджета составил 25 млрд рублей, - заявил губернатор Александр Беглов.КП - Санкт-ПетербургПо налогу на прибыль в городскую казну было собрано 110 млрд рублей, по упрощенной системе налогообложения - 27 млрд рублей.ФинмаркетНаиболее высокие темпы роста сложились в обрабатывающих производствах, торговле, здравоохранении, социальной сфере.ФинмаркетРасходы бюджета в январе-июне составили 339 млрд рублей.Деловое.ТВЧитать далееСвернутьЛенТВ24ЛенТВ24Город+Невские НовостиRT на русскомРБК Санкт-ПетербургФонтанка.РуDP.RUАБНСобака.ruЦарьград. Санкт-ПетербургПодробнее о событииБюджет Петербурга за первое полугодие 2021-го исполнили с профицитомКП - Санкт-Петербургвчера в 09:53«Положительная динамика»: на что больше всего потратил Петербург за полгодаНевские Новостивчера в 05:22Доходная часть петербургского бюджета в 2021 году исполнена на 55,3%, расходная — на 45,3%Фонтанка.Рувчера в 06:48Профицит бюджета Петербурга в первом полугодии составил 25 млрд рублейДеловое.ТВвчера в 05:57Бюджет Петербурга за первую половину 2021 года исполнен с профицитомТелеканал Санкт-Петербургвчера в 05:45Доходы Петербурга за год увеличились на 70 млрд рублей78.ruвчера в 07:18Бюджет Петербурга за первые полгода 2021-го оказался профицитнымМойка78вчера в 04:55Показать ещёОценить45Поделиться