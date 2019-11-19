Экономика

Красная веснаКрасная веснаБюджет РФ на 2020–2022 годы принят с поправками

«Принята поправка, согласно которой в 2020–2024 годах субъекты РФ должны будут платить ежегодно только 5% от суммы задолженности по бюджетным кредитам с условием, что высвободившиеся средства они направят на реализацию инвестиционных проектов на своих территориях» — подчеркнул он.
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Вячеслав Володин
Регион вместо того, чтобы отдавать деньги на погашение долга, сможет вкладывать эти средства в инфраструктуру, дороги, подвести воду, газ, электроэнергию к строящимся на средства частных инвесторов предприятиям, которые, в свою очередь, дадут новые рабочие места и повысят уровень жизни людей.
— Вячеслав Володин, российский политикПарламентская газета вчера в 09:43

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