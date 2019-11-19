Экономика
Красная веснаБюджет РФ на 2020–2022 годы принят с поправками
«Принята поправка, согласно которой в 2020–2024 годах субъекты РФ должны будут платить ежегодно только 5% от суммы задолженности по бюджетным кредитам с условием, что высвободившиеся средства они направят на реализацию инвестиционных проектов на своих территориях» — подчеркнул он.
Читать в источнике
Оценить
Регион вместо того, чтобы отдавать деньги на погашение долга, сможет вкладывать эти средства в инфраструктуру, дороги, подвести воду, газ, электроэнергию к строящимся на средства частных инвесторов предприятиям, которые, в свою очередь, дадут новые рабочие места и повысят уровень жизни людей.
— Вячеслав Володин, российский политикПарламентская газета вчера в 09:43
Подробнее о событии
Показать все источники
Вячеслав Володин рассказал, как новый федеральный бюджет улучшит жизнь россиян
Версия-Саратоввчера в 09:51
Поправки в бюджет ПФР на 2019 год прошли первое чтение
Краснодарское краевое объединение организаций профсоюзов17 ноября в 01:04
Автоматически обработано 7060 источников, обновлено в 07:18, Ашберн
Политика
Путин назвал удовлетворительной денежно-кредитную политику ЦБ
Президент РФ Владимир Путин считает удовлетворительной денежно-кредитную политику Банка России.
Гаджеты
Кит-убийца MIUI и EMUI выбрал свой первый смартфон
График выхода и список всех смартфонов, которые получат новейшую оболочку Компания Oppo представляет сегодня оболочку ColorOS 7, которая должна стать интереснее и удобнее, чем MIUI и EMUI.
Политика
Столтенберг пообещал не допустить повторения Крыма
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в интервью El Pais заявил, что альянсу необходимо стремиться улучшить отношения с Россией, а размещение вооружения в Европе необходимо, чтобы не произошло «повторения Крыма».
Политика
В Кремле ответили на призыв Таллина вернуть территории Эстонии
Накануне Пыллуаас заявил, что Россия обязана вернуть Эстонии ее территории.
Происшествия
Дело историка Соколова передадут в Центральный аппарат СК
Уголовное дело историка Олега Соколова, обвиняемого в убийстве сожительницы, намерены передать в Центральный аппарат Следственного комитета России.
Политика
Зеленский заявил о необходимости поменять депутатов Рады
Президент Украины Владимир Зеленский в ходе разговора со школьниками заявил, что пора менять нынешних депутатов Верховной Рады.
Происшествия
Полиция возбудила дело после убийства барана на свадьбе в Петербурге
Петербургская полиция возбудила уголовное дело о жестоком обращении с животными после убийства барана на свадьбе в поселке Шушары.
Армия и оружие
Россия расконсервировала ракетоносец Ту-22М3
Российские войска сняли с консервации дальний ракетоносец Ту-22М3, который находился на базе Каменный Ручей под Хабаровском, сообщают СМИ.
Происшествия
Посадившие самолет А321 на поле пилоты получат звезды Героев в Кремле
Пилоты авиакомпании «Уральские авиалинии» Дамир Юсупов и Георгий Мурзин, посадившие в августе самолет A321 на кукурузное поле в Подмосковье, будут награждены в Кремле звездами Героев России.
Футбол
Болельщики оскорбили Дзюбу на матче против Сан-Марино
К сожалению, матч в Серравалле запомнился не разгромом аутсайдера (5:0) и успешным завершением подопечными Станислава Черчесова кампании по выходу на Евро-2020, а оскорблениями в адрес капитана национальной команды Артема Дзюбы.
Шоу-бизнес
Лолита о разводе с супругом: «Муж изменял не только мне»
Певица отметила, что их брак нельзя назвать полноценным, ведь все эти годы её муж вёл двойную жизнь.
Политика
Путин назвал российскую угрозу выдумкой
Лидеры ведущих стран понимают, что Россия ни на кого не собирается нападать, российская угроза - это выдумка, заявил президент РФ Владимир Путин на форуме "ВТБ Капитала" "Россия зовет!"
Политика
В Госдуме оценили требование Киева компенсировать убытки из-за Крыма
Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек прокомментировал в беседе с RT подготовку Администрацией морских портов Украины (АМПУ) требования к российскому правительству о компенсации убытков, понесённых из-за присоединения Крыма к России.
Космос
На спутнике Юпитера обнаружен водяной пар
Ученые НАСА впервые обнаружили водяного пара над поверхностью Европы - одного из 79 спутников Юпитера.
Политика
Москва обсуждает с Киевом прямую закупку 15 млрд кубов газа в год
Россия ведет переговоры с Украиной о прямых поставках 15 млрд кубометров газа в год.
Общество
Справка для получения водительских прав подорожает в несколько раз
С 22 ноября в России вступает в силу новый порядок обязательного медосвидетельствования для получения водительских прав.
Футбол
Жозе Моуринью назначен главным тренером «Тоттенхэма»
Происшествия
Рэперша Hofmannita напала на полицейского в аэропорту Петербурга
Рэперша и актриса Анна Михеева, выступающая под псевдонимом Hofmannita, напала на полицейского в аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге.
Кино
Эмилию Кларк принуждали к «голым съемкам»
Актриса сериала "Игра престолов" Эмилия Кларк рассказала, что ее пытались принудить к съемкам обнаженной в одном из новых проектов.
Политика
Путин призвал тратить средства ФНД на инфраструктурные проекты
Президент РФ Владимир Путин заявил, что средства ФНД необходимо тратить на инфраструктурные проекты.
Происшествия
Сына экс-президента ФРГ убили во время лекции в Берлине
В Берлине неизвестный ударил ножом сына бывшего президента Германии Рихарда фон Вайцзеккера Фритца.
Гаджеты
Все смартфоны Samsung линейки Galaxy A получат Android 10 из коробки
Если Samsung представит модель Galaxy A11, то она получит ОС Android 10 непосредственно из коробки, что не может не радовать.
Происшествия
В Ростове задержали взявшего жену в заложники следователя
В Ростове-на-Дону задержали сотрудника Следственного комитета, захватившего в заложники жену, пишет «Интерфакс» со ссылкой на источник.
Космос
Камеру сгорания ракеты целиком напечатали на 3D-принтере
Запуск ракеты под названием Launcher потребовал самой большой камеры сгорания жидкого топлива, когда-либо напечатанной в 3D одним монолитным куском, для чего инженеры кропотливо настраивали 3D-принтер под конкретную задачу.
Экономика
«Газпром» подчинился воле Украины и перестал нуждаться в деньгах
Представитель «Газпрома» не стал комментировать по существу риски, связанные с действиями «Нафтогаза».
Общество
В России могут ввести внеочередной медосмотр для водителей
МВД и Министерство здравоохранения России разработали изменения в закон о безопасности дорожного движения, которые предусматривают введение внеочередного медосмотра водителей, у которых обнаружат новые заболевания.
Общество
Forbes назвал лучших работодателей в России
Журнал Forbes составил рейтинг лучших работодателей в России.
Гаджеты
Realme X2 Pro и Realme 5s представлены в прямом эфире
Компания считает основным конкурентом Realme 5s смартфон Redmi Note 8 и акцентирует внимание на качестве фотоснимков, времени автономной работы и стоимости своего решения, которая начинается от 139 евро за версию с 4/64Гб.
Политика
На Параде Победы-2020 покажут более 20 новинок военной техники
Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу заявил, что 9 мая 2020 года на Красной площади в Параде Победы задействуют новую военную технику.
Армия и оружие
Офицер спецназа впервые рассказал о боевой работе в Сирии
С Александром (имя изменено) я встретился в Сирии случайно. Даже по меркам зоны боевых действий такие люди, как он, редкость.