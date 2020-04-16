Экономика
ИнтерфаксБюджет РФ недополучит из-за коронавируса 1 трлн рублей в 2020 году
Федеральный бюджет РФ в 2020 году может недополучить ненефтегазовые доходы на 1 трлн рублей, при этом в экономику планируется направить около 2 трлн рублей из Фонда национального благосостояния. Об этом сообщил журналистам министр финансов РФ Антон Силуанов.
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с чего всё началось
Объем ресурсов, направляемых властями РФ на сдерживание распространения коронавируса и сглаживания последствий пандемии составит около 2,8% ВВП, заявил журналистам глава Минфина РФ Антон Силуанов.ТАСС13:00
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Взгляд.ру 14:04
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В Москве умерли 14 пациентов с коронавирусом
Четырнадцать человек с пневмонией и положительным тестом на коронавирус скончались в Москве, сообщил оперативный штаб.
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Ученые из Института прикладной физики РАН впервые смогли построить детальную модель возникновения не видимых невооруженным глазом ступеней и ветвлений молнии.
Индикатор 09:52
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Россия в феврале увеличила вложения в гособлигации США на $2 миллиарда
Россия в феврале 2020 года увеличила вложения в казначейские облигации США на $2,076 миллиарда по сравнению с предыдущим месяцем, свидетельствуют данные Минфина США.
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АвтоВАЗ открыл онлайн-продажи и доставку автомобилей
В период всеобщей самоизоляции из-за коронавируса, АвтоВАЗ объявил о запуске системы онлайн-заказа автомобилей.
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Министру по информатизации, связи и вопросам открытого управления в Тульской области Ярославу Ракову поручено проработать техническую готовность к введению электронных пропусков на случай ухудшения санитарно-эпидемиологической обстановки в регионе.
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В подписи к ролику Спирс призналась, что расставание было самой большой ошибкой, на что Тимберлейк в комментариях только посмеялся над звездой 2000-х.
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Путин предложил запустить специальную льготную ипотечную программу
Владимир Путин предложил запустить специальную льготную программу ипотеки на покупку жилья комфорт-класса.
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Наука
В рифах Австралии сняли на видео самое длинное в мире существо
Австралийские ученые обнаружили при исследовании подводных каньонов у коралловых рифов Нингалу самое длинное из живых существ на планете - 45-метровую сифонофору.
Российская газета 07:20
Политика
Мэр Праги возмущен уголовным делом СКР за снос памятника Коневу
Мэр Праги Зденек Гржиб возмутился тем, что Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье 354.1 УК РФ "Реабилитация нацизма" из-за сноса бронзового памятника маршалу СССР Ивану Коневу, который находился на площади Интербригад в квартале Дейвице – центре района Прага-6.
Газета.Ru 13:44
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Владимир Путин объявил о переносе парада Победы
Интерфакс 11:08
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В HP представили обновленную линейку ноутбуков ENVY
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"Вылет рейса № ABG9004 Катманду - Москва запланирован на 20 апреля 2020 года в 12:40 (местное время)", - говорится в сообщении.
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Политика
ВОЗ обеспокоена ситуацией с коронавирусом в России
В ВОЗ вызывают беспокойство рост заражений и распространение коронавируса в России, заявил директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге на онлайн-брифинге.
Газета.Ru 14:50
Музыка
Little Big выступит на телеконцерте «Евровидения»
Новый Калининград Российская группа Little Big примет участие в специальном телеконцерте Europe Shine A Light, организованном как альтернатива отмененному "Евровидению — 2020".
Новый Калининград.Ru 10:26
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Актриса Чулпан Хаматова в эфире "Дождя" рассказала о реакции зрителей на сериал "Зулейха открывает глаза".
Газета.Ru 07:15
Общество
Режим повышенной готовности в Свердловской области введен бессрочно
Режим повышенной готовности в Свердловской области, где зарегистрировано 111 случаев коронавируса, из-за распространения инфекции введен бессрочно до специального указа о его отмене.
ТАСС 10:27
Наука
Древние южноафриканцы высоко ценили шкуры ночных кошек
RuNews24.ru 10:18
Политика
Посольство в Болгарии возмутилось осквернением могилы советских солдат
Российское посольство в Болгарии выразило возмущение осквернением братской могилы советских солдат в городе Добрич.
РИА Новости 16:28
Происшествия
На складе Большого театра нашли труп
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Газета.Ru 15:27
Энергетика
Москва и Эр-Рияд заявили о готовности принять новые меры из-за нефти
12 апреля Россия совместно со странами ОПЕК и другими производителями нефти, не входящими в картель, договорились о рекордном сокращении нефтедобычи с 1 мая до начала мая 2022 года.
РБК 16:52
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Генсек ООН не исключил увеличение детской смертности на фоне пандемии
В условиях глобальной рецессии, вызванной пандемией коронавируса, в 2020 году мир может увидеть сотни тысяч детских смертей.
Российская газета 17:37
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Надежду Бабкину перевели в военный госпиталь
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Энергетика
В России зафиксировали снижение цен на бензин
Цены на бензин в России на АЗС вертикально-интегрированных нефтяных компаний и ряда независимых компаний за неделю, с 5 по 12 апреля, показали снижение.
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В Петербурге лечение тяжелой формы коронавируса подорожало на 100 тысяч рублей
Ранее губернатор Александр Беглов говорил, что стоимость лечения пациента в легкой форме — 24 тысячи рублей, средней тяжести — 125, а тяжелого — до полумиллиона.
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Власти США могут начать платить нефтяникам за отказ от добычи
Как сообщает ToDay News Ufa источник Bloomberg, в США рассматривается вопрос о компенсации за отказ от добычи нефти.
ToDay News Ufa 10:36