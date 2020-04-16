Объем ресурсов, направляемых властями РФ на сдерживание распространения коронавируса и сглаживания последствий пандемии составит около 2,8% ВВП, заявил журналистам глава Минфина РФ Антон Силуанов.

с чего всё началось

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Бюджет РФ недополучит из-за коронавируса 1 трлн рублей в 2020 году

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