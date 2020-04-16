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Бюджет РФ недополучит из-за коронавируса 1 трлн рублей в 2020 году
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Федеральный бюджет РФ в 2020 году может недополучить ненефтегазовые доходы на 1 трлн рублей, при этом в экономику планируется направить около 2 трлн рублей из Фонда национального благосостояния. Об этом сообщил журналистам министр финансов РФ Антон Силуанов.В источнике
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С чего всё начиналось
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Силуанов оценил потери российского бюджета из-за коронавируса

Недопоступление налогов и других ненефтегазовых доходов бюджета РФ в 2020 году на фоне коронавируса может превысить 1 триллион рублей, рассказал журналистам министр финансов РФ Антон Силуанов.
РИА Новости вчера в 12:35
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Минфин потратит из Фонда национального благосостояния 2 трлн рублей

Российская газета вчера в 13:03
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Силуанов: бюджет России из-за коронавируса недополучит 1 трлн рублей

Московский Комсомолец вчера в 13:27
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Бюджет РФ недополучит из-за коронавируса 1 трлн рублей в 2020 году

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