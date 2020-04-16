Бюджет РФ недополучит из-за коронавируса 1 трлн рублей в 2020 году
Федеральный бюджет РФ в 2020 году может недополучить ненефтегазовые доходы на 1 трлн рублей, при этом в экономику планируется направить около 2 трлн рублей из Фонда национального благосостояния. Об этом сообщил журналистам министр финансов РФ Антон Силуанов.В источнике
С чего всё начиналось
Недопоступление налогов и других ненефтегазовых доходов бюджета РФ в 2020 году на фоне коронавируса может превысить 1 триллион рублей, рассказал журналистам министр финансов РФ Антон Силуанов.
Российская газета вчера в 13:03
Московский Комсомолец вчера в 13:27