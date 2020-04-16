Бюджет РФ недополучит из-за коронавируса 1 трлн рублей в 2020 году

В России за сутки выявлено более 4 тысяч заражений коронавирусом

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Федеральный бюджет РФ в 2020 году может недополучить ненефтегазовые доходы на 1 трлн рублей, при этом в экономику планируется направить около 2 трлн рублей из Фонда национального благосостояния. Об этом сообщил журналистам министр финансов РФ Антон Силуанов.