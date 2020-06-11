Экономика
ИнтерфаксБюджет РФ по итогам января-мая оказался в дефиците на 409 млрд рублей
Федеральный бюджет РФ в январе-мае был исполнен с дефицитом 409,117 млрд рублей. Об этом говорится в сообщении Минфина о предварительной оценке исполнения бюджета.
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с чего всё началось
Минфин России в отчете с предварительной оценкой исполнения федерального бюджета за май 2020 года не опубликовал данные по номинальному объему ВВП за отчетный месяц.РБКвчера в 17:00
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Москва, 12 июня 2020, 09:37 — REGNUM Президент Российской Федерации Владимир Путин сегодня, 12 июня, в День России вручит звезды героев Труда на торжественной церемонии в Кремле.
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Речь идет об отмене пропускного режима на территории края с 12 июня.
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Журналисты высоко оценили тайтл Naughty Dog.
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В Рязанской области попрощались с водителем Сергеем Захаровым, чью жизнь унесло совершенное актером Михаилом Ефремовым ДТП.
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Песков напомнил Украине позицию России по Донбассу
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В РФ начали принимать заказы на новый Land Rover Defender
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Участница шоу «Дом-2» Ольга Рапунцель стала мамой во второй раз
Стало известно, что звезда телевизионного шоу «Дом-2» Ольга Рапунцель родила вторую дочь.
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