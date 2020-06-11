Экономика

ИнтерфаксИнтерфаксБюджет РФ по итогам января-мая оказался в дефиците на 409 млрд рублей

Федеральный бюджет РФ в январе-мае был исполнен с дефицитом 409,117 млрд рублей. Об этом говорится в сообщении Минфина о предварительной оценке исполнения бюджета.
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Минфин России в отчете
 с предварительной оценкой исполнения федерального бюджета за май 2020 года не опубликовал данные по номинальному объему ВВП за отчетный месяц.
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Военные США неудачно попытались помешать российскому патрулю в Сирии

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Sony презентовала PlayStation 5

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Врач дал советы о правильном потреблении воды в жару

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В условиях пандемии коронавируса COVID-19 премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о расширении мер поддержки потерявших работу.
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Росгвардия уволила участника скандала с видео про «подброс наркотиков»

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В Краснодарском крае отменен пропускной режим

Речь идет об отмене пропускного режима на территории края с 12 июня.
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РБК: Кремль отменил удаленный режим работы для чиновников

Администрация президента отменила удаленный режим работы для сотрудников, сообщили источники РБК.
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Журналисты высоко оценили тайтл Naughty Dog.
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Роспотребнадзор разработал новые санитарные правила для магазинов

Роспотребнадзор подготовил новые санитарно-эпидемиологические требования к продуктовым магазинам и рынкам.
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Twitter заблокировал более 1 тысячи аккаунтов из России

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Песков напомнил Украине позицию России по Донбассу

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В РФ начали принимать заказы на новый Land Rover Defender

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Участница шоу «Дом-2» Ольга Рапунцель стала мамой во второй раз

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