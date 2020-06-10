Экономика

ИнтерфаксИнтерфаксБюджет РФ по итогам января-мая оказался в дефиците на 409 млрд рублей

Федеральный бюджет РФ в январе-мае был исполнен с дефицитом 409,117 млрд рублей. Об этом говорится в сообщении Минфина о предварительной оценке исполнения бюджета.
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Минфин России в отчете
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