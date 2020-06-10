с чего всё началось

Федеральный бюджет РФ в январе-мае был исполнен с дефицитом 409,117 млрд рублей. Об этом говорится в сообщении Минфина о предварительной оценке исполнения бюджета.

Бюджет РФ по итогам января-мая оказался в дефиците на 409 млрд рублей

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