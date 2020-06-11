Экономика

ИнтерфаксИнтерфаксБюджет РФ по итогам января-мая оказался в дефиците на 409 млрд рублей

Федеральный бюджет РФ в январе-мае был исполнен с дефицитом 409,117 млрд рублей. Об этом говорится в сообщении Минфина о предварительной оценке исполнения бюджета.
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Минфин России в отчете
 с предварительной оценкой исполнения федерального бюджета за май 2020 года не опубликовал данные по номинальному объему ВВП за отчетный месяц.
РБКвчера в 17:00

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Минфин предварительно оценил дефицит бюджета России за январь - май в 409 млрд рублей

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Пандемия организовала дефицит российского бюджета в 400 млрд рублей. В прошлом году профицит составлял более триллиона

Фонтанка.Рувчера в 05:41
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Суд арестовал вернувшегося в Россию бизнесмена из «списка Титова»

Что важно знать:В "Лондонский список" Бориса Титова включены российские бизнесмены, которые находятся в Лондоне, являются фигурантами уголовных дел, но хотят вернуться в Россию.
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Международный уголовный суд прокомментировал санкции США

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Песков рассказал, почему Зеленского не пригласили на парад Победы

О причинах, по которым президента Украины Владимира Зеленского не приглашали на парад Победы в Москву, рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
RuNews24.ru 10 июня в 06:52
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Общество

В Москве вылечились от коронавируса ещё 2255 пациентов

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RT на русском 02:34
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Политика

Ким Чен Ын направил Путину телеграмму по случаю Дня России

RT на русском вчера в 21:23
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Правительство проработает вопрос расширения программы льготной ипотеки

Вопрос расширения программы льготной ипотеки будет проработан правительством РФ.
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Анна Семенович стала ведущей на МУЗ-ТВ

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Политика

Глава Бурятии: без обнуления сроков Путина олигархи поделят страну

Россию поделят между собой олигархи, если граждане не проголосуют за поправки к Конституции, в том числе за обнуление сроков правления президента РФ Владимира Путина.
News.ru 10 июня в 10:48
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Общество

В России объяснили влияние солнца на заражение коронавирусом

В некоторые регионы России пришла жаркая погода, а вместе с ней ультрафиолет, который негативно влияет на вирусы, и в том числе на COVID-19.
Lenta.ru вчера в 19:43
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Общество

Вирусолог назвал новые сроки второй волны коронавируса

Ранее другой итальянский вирусолог, проректор миланского университета Vita-Salute San Raffaele Массимо Клементи (Massimo Clementi) усомнился, что вторая волна коронавируса наступит осенью.
Lenta.ru вчера в 22:36
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Здоровье

Коронавирусную инфекцию выявили еще у 15 человек на Сахалине

Итого на 10 июня в Сахалинской области 265 случаев заболевания, 78 человек выписано с выздоровлением, еще 187 проходят лечение.
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Шоу-бизнес

Галкин ответил на слухи об обращении Пугачевой за госпомощью

Пародист и шоумен Максим Галкин опроверг появившуюся в некоторых СМИ информацию о том, что его жена, певица Алла Пугачева, якобы подавала заявление на получение материальной помощи от государства на фоне пандемии коронавируса.
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Центр «Досье» Михаила Ходорковского призвал реформировать ФСБ

В докладе исследована история и практика ФСБ с опорой на публикации российских СМИ, расследования самого Центра «Досье» и материалы общедоступных реестров и баз, например судебных актов, а также баз данных, имеющих хождение на черном рынке.
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Происшествия

В Воронеже полицейский насмерть сбил пешехода

Полицейский вылетел на тротуар на личном автомобиле и сбил трех пешеходов в Воронеже, один из которых погиб, сообщил РИА Новости представитель Главного управления МВД по региону.
РИА Новости 09 июня в 15:04
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Армия и оружие

Американские военные пытались помешать российскому патрулю в Сирии

Американские военнослужащие попытались преградить путь российскому военному патрулю в Сирии, но их бронемашина заглохла, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.
РИА Новости вчера в 06:10
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Resident Evil 8 анонсировали для PlayStation 5, Xbox Series X и PC

Resident Evil 8 анонсировали на презентации игр для PlayStation 5. Игра получила подзаголовок Village и выйдет уже в 2021 году на PlayStation 5, Xbox Series X и PC.
Игромания.ру вчера в 17:59
Армия и оружие

Forbes: Подлодка «Хабаровск» может изменить характер подводной войны

Головная подлодка проекта 09851 "Хабаровск" станет главной субмариной 2020-х годов и в целом повлияет на характер подводной войны.
Российская газета 10 июня в 02:49
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Армия и оружие

«Ракетный ливень» в Черном море лишит США стратегической авиации

Экономика сегодня вчера в 07:54
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Общество

Летние веранды ресторанов и кафе откроются в Подмосковье

Газета.Ru вчера в 14:50
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Общество

К экс-министру инфраструктуры Украины пришли с обыском

Бывший министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян сообщил, что к нему домой с обыском пришли сотрудники Государственного бюро расследований.
РИА Новости 01:45
Политика

Итальянский вирусолог оценил эффективность снятия карантина в России

Снятие карантина для отдельных отраслей при сохранении отдельных ограничений может иметь смысл, подобный метод использовался в Италии, где удалось затормозить распространение вируса.
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Российские школьники получат аттестаты без экзаменов

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Театры

Театр Европы откроет новый сезон 10-го августа

Новый сезон планируют открыть 10-го августа. Однако произойдет ли это вживую или по-прежнему онлайн в театре пока сказать не могут.
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В Кузбассе за сутки выявлено 68 новых случаев заражения коронавирусом

Всего в Кузассе официально зарегистрированы 997 пациентов с коронавирусом, 361 человек выздоровели, семеро скончались, медицинскую помощь получают 629 пациентов с COVID-19.
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Поклонники «Аквамена» предложили заменить Эмбер Херд на Блейк Лайвли

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Адвокат сообщил об отказе семьи Захарова принять деньги Ефремова

Адвокат Александр Добровинский, представляющий интересы родственников Сергея Захарова, погибшего в ДТП, которое устроил актер Михаил Ефремов в центре Москвы 8 июня, сделал заявление в эфире ВГТРК относительно предложенной помощи.
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Крым объявил о начале бронирования отдыха для россиян

Жители России могут начинать бронировать отдых в Крыму с 1 июля. Об этом объявили в министерстве курортов и туризма региона, сообщает ТАСС.
Lenta.ru 02:21
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Установлена наименее уязвимая к коронавирусу группа крови

После поправки на пол, массу тела и возраст исследователи установили, что люди с первой группой крови на 9%–18% реже заболевают COVID-19.
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