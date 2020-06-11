Экономика

ИнтерфаксИнтерфаксБюджет РФ по итогам января-мая оказался в дефиците на 409 млрд рублей

Федеральный бюджет РФ в январе-мае был исполнен с дефицитом 409,117 млрд рублей. Об этом говорится в сообщении Минфина о предварительной оценке исполнения бюджета.
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Минфин России в отчете
 с предварительной оценкой исполнения федерального бюджета за май 2020 года не опубликовал данные по номинальному объему ВВП за отчетный месяц.
РБКвчера в 17:00

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Министерство финансов не раскрыло данные по дефициту бюджета за май

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Минфин впервые за несколько лет не раскрыл долю дефицита бюджета в ВВП

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Минфин предварительно оценил дефицит бюджета России за январь - май в 409 млрд рублей

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Казначейство России назвало сумму расходов бюджета в начале года

Народные новостивчера в 06:07

Бюджет РФ по итогам января-мая оказался в дефиците на 409 млрд рублей

Интерфаксвчера в 14:52
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Автоматически обработано 7227 источников, обновлено в 04:22, Ашберн
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Минздрав сообщил о благоприятной ситуации с коронавирусом в 21 регионе

По заявлению министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко, в 21 регионе страны наблюдается благоприятная обстановка с коронавирусом, передает ТАСС.
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Заселяться в отели в Крыму россияне смогут с 1 июля

Глава Министерства курортов и туризма Республики Крым Вадим Волченко в пятницу анонсировал снятие ограничений на размещение отдыхающих в отелях и санаториях полуострова с 1 июля этого года.
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В США покажут российский фильм «Вратарь Галактики»

Российский научно-фантастический семейный фильм «Вратарь галактики», производства студий Bonanza, Main Road|Post и кинокомпании СТВ при поддержке Фонда Кино, выйдет в прокат на территории США в январе 2021 года.
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Авто

В России начали принимать заказы на новый Land Rover Defender

Британская компаня Land Rover начала принимать заказы в России на новый внедорожник Defender в комплектациях SE и HSE.
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Lada 4x4 продолжают поставлять в Европу

Напомним, с 2020 года экологические нормы в ЕС ужесточаются, из-за чего существует вероятность наложения штрафных санкций, но накануне компания MadeinRussia.de, являющаяся дистрибьютором бренда Lada, приняла новую партию Lada 4x4, состоящую из 9 машин.
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Общество

Российская Федерация отмечает День России

Историческая дата, к которой привязан этот праздник – 12 июня 1990 г. В тот день Россия приняла свою декларацию о суверенитете, что бесповоротно изменило историю нашей страны.
Газета.Ru 02:28
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Дочь Ефремова ответила на сообщения о его регистрации в Telegram

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Новосибирский губернатор назвал условия для победы над коронавирусом

Иммунизация населения поможет победить коронавирус, считает губернатор Новосибирской области Андрей Травников.
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Росгвардия уволила участника скандала с видео про «подброс наркотиков»

Росгвардия уволила сотрудника после резонансного видео с угрозой подбросить москвичу наркотики, сообщил РИА Новости официальный представитель ведомства Валерий Грибакин.
РИА Новости вчера в 05:55
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Twitter заблокировал более 1 тысячи аккаунтов из России

Twitter заблокировал 32 тыс. аккаунтов из Китая (23,75 тыс.), Турции (7,3 тыс.) и России (1,15 тыс.), говорится в заявлении компании.
Коммерсантъ вчера в 23:37
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Шоу-бизнес

Екатерина Андреева показала редкое фото с мужем

На днях Екатерина не только показала фото мужа, но и немного рассказала о нем. На снимке Андреева рядом с мужем на яхте.
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Во Владимирской области выявили 66 новых случаев коронавируса

По данным на 12 июня, во Владимирской области зарегистрировали 3390 случаев заражения коронавирусной инфекцией.
ПроВладимир 02:41
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Новые санитарные правила подготовлены для магазинов

Роспотребнадзор разработал новые санитарно-эпидемиологические правила для торговых объектов и рынков, занимающихся пищевой продукцией.
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Раскрыта тайна радиосигналов, исходящих из глубин Антарктиды

Команда физиков во главе с американцем Яном Шумейкером предложила новое объяснение аномалиям, зафиксированным в Антарктиде.
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Экс-министр инфраструктуры Украины рассказал об обысках в его доме

Бывший министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян заявил, что сотрудники Государственного бюро расследований (ГБР) пришли к нему домой и проводят обыски.
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Sony презентовала PlayStation 5

Компания Sony представила игровую приставку нового поколения PlayStation 5.
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Эпидемиолог рассказал, как жара влияет на распространение коронавируса

Ультрафиолетовые лучи пагубно влияют на вирусы. Сегодня жаркая погода установилась в нескольких российских областях.
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В Воронежской области продлили режим самоизоляции

Власти Воронежской области продлили до 21 июня введенный в регионе из-за распространения коронавирусной инфекции режим самоизоляции, сообщает облправительство.
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МЧС предупредило о грозе и граде в Москве

МЧС предупредило жителей Москвы о дожде и грозе с 12.00 до 22.00 в городе в четверг, 11 июня.
Газета.Ru вчера в 04:42
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Ученые назвали новый симптом коронавируса

Коронавирус может сопровождаться признаками острого панкреатита у пациента.
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Кремль отменил удаленный режим работы для чиновников

В администрации президента заканчивается режим удаленной работы, введенный 30 марта из-за коронавируса.
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Армия и оружие

В Китае высоко оценили проведение испытаний «Арматы» в Сирии

Боевые испытания танка Т-14 в Сирии подарили "Армате" всемирную известность.
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В России за сутки выявили 8987 случаев заражения коронавирусом

За сутки в России зарегистрировали 8987 новых пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением COVID-19.
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Воробьев рассказал о главном вызове после окончания пандемии

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ЦСКА не подпишет Вагнера Лава раньше середины июля

Как утверждает «СЭ», ЦСКА может договориться с Вагнером не раньше середины июля.
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«Совсем озверели»: украинка рассказала об условиях труда в Польше

Отправившаяся в Польшу на заработки жительница Луцка Галина Федышин описала, в каких условиях украинцам приходится жить и трудиться в другой стране.
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Российские школьники в 2020 году получат аттестат без ЕГЭ

Москва, 11 июня 2020, 10:39 — REGNUM В 2020 году учащиеся 9-х и 11-х классов получат аттестат без сдачи единого госэкзамена (ЕГЭ).
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