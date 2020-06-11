Экономика
ИнтерфаксБюджет РФ по итогам января-мая оказался в дефиците на 409 млрд рублей
Федеральный бюджет РФ в январе-мае был исполнен с дефицитом 409,117 млрд рублей. Об этом говорится в сообщении Минфина о предварительной оценке исполнения бюджета.
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с чего всё началось
Минфин России в отчете с предварительной оценкой исполнения федерального бюджета за май 2020 года не опубликовал данные по номинальному объему ВВП за отчетный месяц.РБКвчера в 17:00
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Общество
Минздрав сообщил о благоприятной ситуации с коронавирусом в 21 регионе
По заявлению министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко, в 21 регионе страны наблюдается благоприятная обстановка с коронавирусом, передает ТАСС.
Инфорос 02:17
Путешествия
Заселяться в отели в Крыму россияне смогут с 1 июля
Глава Министерства курортов и туризма Республики Крым Вадим Волченко в пятницу анонсировал снятие ограничений на размещение отдыхающих в отелях и санаториях полуострова с 1 июля этого года.
Вести.Ru 03:55
Общество
Смольный объяснил, почему не вводил пропуска для жителей, как в Москве
Санкт-Петербург, 11 июня 2020, 21:15 — REGNUM Петербург отказался от более жестких ограничительных мер против коронавируса, по типу тех, что были введены в Москве, из-за более «равномерного и образованного» состава населения.
REGNUM вчера в 14:15
Кино
В США покажут российский фильм «Вратарь Галактики»
Российский научно-фантастический семейный фильм «Вратарь галактики», производства студий Bonanza, Main Road|Post и кинокомпании СТВ при поддержке Фонда Кино, выйдет в прокат на территории США в январе 2021 года.
Evo-rus.com 10 июня в 06:08
Авто
В России начали принимать заказы на новый Land Rover Defender
Британская компаня Land Rover начала принимать заказы в России на новый внедорожник Defender в комплектациях SE и HSE.
Известия вчера в 08:03
Авто
Lada 4x4 продолжают поставлять в Европу
Напомним, с 2020 года экологические нормы в ЕС ужесточаются, из-за чего существует вероятность наложения штрафных санкций, но накануне компания MadeinRussia.de, являющаяся дистрибьютором бренда Lada, приняла новую партию Lada 4x4, состоящую из 9 машин.
Новые автомобили вчера в 04:11
Общество
Российская Федерация отмечает День России
Историческая дата, к которой привязан этот праздник – 12 июня 1990 г. В тот день Россия приняла свою декларацию о суверенитете, что бесповоротно изменило историю нашей страны.
Газета.Ru 02:28
Происшествия
Дочь Ефремова ответила на сообщения о его регистрации в Telegram
РИА Новости вчера в 08:30
Здоровье
Новосибирский губернатор назвал условия для победы над коронавирусом
Иммунизация населения поможет победить коронавирус, считает губернатор Новосибирской области Андрей Травников.
Atas.info вчера в 21:27
Происшествия
Росгвардия уволила участника скандала с видео про «подброс наркотиков»
Росгвардия уволила сотрудника после резонансного видео с угрозой подбросить москвичу наркотики, сообщил РИА Новости официальный представитель ведомства Валерий Грибакин.
РИА Новости вчера в 05:55
Политика
Twitter заблокировал более 1 тысячи аккаунтов из России
Twitter заблокировал 32 тыс. аккаунтов из Китая (23,75 тыс.), Турции (7,3 тыс.) и России (1,15 тыс.), говорится в заявлении компании.
Коммерсантъ вчера в 23:37
Шоу-бизнес
Екатерина Андреева показала редкое фото с мужем
На днях Екатерина не только показала фото мужа, но и немного рассказала о нем. На снимке Андреева рядом с мужем на яхте.
Аргументы недели вчера в 14:30
Общество
Во Владимирской области выявили 66 новых случаев коронавируса
По данным на 12 июня, во Владимирской области зарегистрировали 3390 случаев заражения коронавирусной инфекцией.
ПроВладимир 02:41
Общество
Новые санитарные правила подготовлены для магазинов
Роспотребнадзор разработал новые санитарно-эпидемиологические правила для торговых объектов и рынков, занимающихся пищевой продукцией.
Газета.Ru 02:14
Космос
Раскрыта тайна радиосигналов, исходящих из глубин Антарктиды
Команда физиков во главе с американцем Яном Шумейкером предложила новое объяснение аномалиям, зафиксированным в Антарктиде.
Российская газета 10 июня в 09:12
Общество
Экс-министр инфраструктуры Украины рассказал об обысках в его доме
Бывший министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян заявил, что сотрудники Государственного бюро расследований (ГБР) пришли к нему домой и проводят обыски.
RT на русском 02:56
Игры
Sony презентовала PlayStation 5
Компания Sony представила игровую приставку нового поколения PlayStation 5.
BFM.ru 00:27
Общество
Эпидемиолог рассказал, как жара влияет на распространение коронавируса
Ультрафиолетовые лучи пагубно влияют на вирусы. Сегодня жаркая погода установилась в нескольких российских областях.
Южный Федеральный 03:59
Общество
В Воронежской области продлили режим самоизоляции
Власти Воронежской области продлили до 21 июня введенный в регионе из-за распространения коронавирусной инфекции режим самоизоляции, сообщает облправительство.
РИА Новости вчера в 12:28
Общество
МЧС предупредило о грозе и граде в Москве
МЧС предупредило жителей Москвы о дожде и грозе с 12.00 до 22.00 в городе в четверг, 11 июня.
Газета.Ru вчера в 04:42
Здоровье
Ученые назвали новый симптом коронавируса
Коронавирус может сопровождаться признаками острого панкреатита у пациента.
Известия 02:49
Общество
Кремль отменил удаленный режим работы для чиновников
В администрации президента заканчивается режим удаленной работы, введенный 30 марта из-за коронавируса.
Газета.Ru 01:50
Армия и оружие
В Китае высоко оценили проведение испытаний «Арматы» в Сирии
Боевые испытания танка Т-14 в Сирии подарили "Армате" всемирную известность.
Российская газета 09 июня в 03:10
Общество
В России за сутки выявили 8987 случаев заражения коронавирусом
За сутки в России зарегистрировали 8987 новых пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением COVID-19.
РИА Новости 04:02
Авто
Появились новые сведения о проектах Aurus
Pnzdrive 02:55
Футбол
ЦСКА не подпишет Вагнера Лава раньше середины июля
Как утверждает «СЭ», ЦСКА может договориться с Вагнером не раньше середины июля.
Bookmaker-ratings.ru 03:56
Общество
«Совсем озверели»: украинка рассказала об условиях труда в Польше
Отправившаяся в Польшу на заработки жительница Луцка Галина Федышин описала, в каких условиях украинцам приходится жить и трудиться в другой стране.
News.ru 03:18
Общество
Российские школьники в 2020 году получат аттестат без ЕГЭ
Москва, 11 июня 2020, 10:39 — REGNUM В 2020 году учащиеся 9-х и 11-х классов получат аттестат без сдачи единого госэкзамена (ЕГЭ).
REGNUM вчера в 03:39