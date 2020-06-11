с чего всё началось

Федеральный бюджет РФ в январе-мае был исполнен с дефицитом 409,117 млрд рублей. Об этом говорится в сообщении Минфина о предварительной оценке исполнения бюджета.

Бюджет РФ по итогам января-мая оказался в дефиците на 409 млрд рублей

Путешествия Заселяться в отели в Крыму россияне смогут с 1 июля Глава Министерства курортов и туризма Республики Крым Вадим Волченко в пятницу анонсировал снятие ограничений на размещение отдыхающих в отелях и санаториях полуострова с 1 июля этого года.

Кино В США покажут российский фильм «Вратарь Галактики» Российский научно-фантастический семейный фильм «Вратарь галактики», производства студий Bonanza, Main Road|Post и кинокомпании СТВ при поддержке Фонда Кино, выйдет в прокат на территории США в январе 2021 года. 78

Авто Lada 4x4 продолжают поставлять в Европу Напомним, с 2020 года экологические нормы в ЕС ужесточаются, из-за чего существует вероятность наложения штрафных санкций, но накануне компания MadeinRussia.de, являющаяся дистрибьютором бренда Lada, приняла новую партию Lada 4x4, состоящую из 9 машин. 15

Общество Российская Федерация отмечает День России Историческая дата, к которой привязан этот праздник – 12 июня 1990 г. В тот день Россия приняла свою декларацию о суверенитете, что бесповоротно изменило историю нашей страны. 1

Шоу-бизнес Екатерина Андреева показала редкое фото с мужем На днях Екатерина не только показала фото мужа, но и немного рассказала о нем. На снимке Андреева рядом с мужем на яхте. 13

Общество Новые санитарные правила подготовлены для магазинов Роспотребнадзор разработал новые санитарно-эпидемиологические правила для торговых объектов и рынков, занимающихся пищевой продукцией.

Общество Экс-министр инфраструктуры Украины рассказал об обысках в его доме Бывший министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян заявил, что сотрудники Государственного бюро расследований (ГБР) пришли к нему домой и проводят обыски.

Игры Sony презентовала PlayStation 5 Компания Sony представила игровую приставку нового поколения PlayStation 5. 212

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Здоровье Ученые назвали новый симптом коронавируса Коронавирус может сопровождаться признаками острого панкреатита у пациента.

Общество Кремль отменил удаленный режим работы для чиновников В администрации президента заканчивается режим удаленной работы, введенный 30 марта из-за коронавируса.

Общество В России за сутки выявили 8987 случаев заражения коронавирусом За сутки в России зарегистрировали 8987 новых пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением COVID-19.

Футбол ЦСКА не подпишет Вагнера Лава раньше середины июля Как утверждает «СЭ», ЦСКА может договориться с Вагнером не раньше середины июля.