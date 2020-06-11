Экономика
ИнтерфаксБюджет РФ по итогам января-мая оказался в дефиците на 409 млрд рублей
Федеральный бюджет РФ в январе-мае был исполнен с дефицитом 409,117 млрд рублей. Об этом говорится в сообщении Минфина о предварительной оценке исполнения бюджета.
Читать в источнике
Оценить274
с чего всё началось
Минфин России в отчете с предварительной оценкой исполнения федерального бюджета за май 2020 года не опубликовал данные по номинальному объему ВВП за отчетный месяц.РБК11 июня в 17:00
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7228 источников, обновлено в 03:43, Ашберн
Общество
Собянин рассказал об июльских планах по снятию ограничений
Ограничения в связи с COVID-19 по свободному посещению спортивных и массовых мероприятий, кинотеатров и театров в Москве могут быть сняты уже в июле, но сроки будут зависеть от эпидемиологической ситуации, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
РИА Новости 01:51
Происшествия
Ефремов выступил с видеообращением после смертельного ДТП
На видео Ефремов раскаивается после ДТП, просит прощения у семьи погибшего мужчины и обещает помочь.
Кубань 24 вчера в 03:47
Общество
«Так мы попались»: жители вспоминают захват Буденновска в 1995 году
Жители города Буденновска признаются, что даже спустя 25 лет после нападения боевиков на город стараются не вспоминать те страшные несколько дней.
РИА Новости 03:35
Игры
Star Citizen стала самой дорогой игрой в истории — сборы на разработку превысили $300 млн
3DNews вчера в 18:20
Общество
Экс-глава ВДВ призвал Киркорова извиниться за оскорбление десантников
Видео было сделано для юмористического скетч-шоу. Шаманов напомнил Киркорову об известной поговорке.
РИА Новости вчера в 10:35
Политика
ГП «Антонов» было раскритиковано за отказ закупать детали через Boeing
Предприятие «Антонов» было подвергнуто критике за отказ закупать детали российского производства через корпорацию Boeing, 12 июня сообщает украинское информационно-консалтинговое агентство Defense Express.
ИА Красная Весна вчера в 08:35
Происшествия
В Атланте прошли акции протеста из-за гибели еще одного афроамериканца
В американском городе Атланта (штат Джорджия) прошли акции протеста из-за убийства афроамериканца сотрудником полиции при задержании, сообщает газета Washington Post в субботу, 13 июня.
Известия вчера в 18:55
Авто
Стало известно, почему АвтоВАЗ не выпускает минивэны Lada
Представители "АвтоВАЗа" заявили, что отечественный производитель не планирует выпускать минивэны, кабриолеты и автомобили с другими типами кузова, которые не имеют массового рынка сбыта.
Новые автомобили вчера в 01:02
Религия
Патриарх Кирилл начал освящение главного храма Вооруженных сил России
В парке «Патриот» в Подмосковье проходит освящение собора Воскресения Христова — главного храма Вооруженных сил России.
Коммерсантъ 02:59
Экономика
В России вступил в силу закон об отмене «банковского роуминга»
С 14 июня в России начинает действовать закон об отмене комиссии за межрегиональные переводы среди клиентов одного банка – банковский роуминг.
Известия вчера в 23:17
Происшествия
Возбуждено уголовное дело по факту крушения катера на Камчатке
Дальневосточное следственное управление на транспорте СКР возбудило уголовное дело после пропажи четырех человек с потерпевшего крушение на Камчатке катера, сообщает 14 июня пресс-служба ведомства.
Известия вчера в 22:32
Общество
С 1 июля в России повысят пенсии некоторым пенсионерам
Некоторым категориям работающих пенсионеров с 1 июля 2020 года проиндексируют пенсии.
Известия вчера в 19:47
Игры
Новый трейлер The Outlast Trials пугает кабинетом врача с покупным дипломом
Кооперативный хоррор выйдет в следующем году. Студия Red Barrels выкатила новый трейлер своего ужастика The Outlast Trials.
Городской портал Новый Нижний вчера в 19:00
Общество
Подполковник ФСИН рассказал, что ждет Ефремова в колонии
Подполковник запаса ФСИН Игорь Шутко рассказал, что ждет актера Михаила Ефремова при получении реального срока по делу о ДТП, пишет "Вечерняя Москва".
Газета.Ru 12 июня в 14:26
Политика
Болтон готовит бомбу для Трампа
"Внутренним терроризмом" назвал происходящее Дональд Трамп.
Вести.Ru вчера в 15:11
Футбол
«Наполи» стал соперником «Ювентуса» по финалу Кубка Италии
«Наполи» сыграл вничью с «Интером» во 2-м матче полуфинала Кубка Италии. Встреча прошла в Неаполе и завершилась со счетом 1:1.
Матч ТВ вчера в 16:59
Политика
Цензура и лицемерие уничтожили свободу слова в Америке
Под нож рискует попасть даже не диссидент – всех диссидентов давно вытеснили из информационного поля – но даже тот сотрудник СМИ, который проявляет на своем посту маловато энтузиазма.
Взгляд.ру 03:24
Общество
В Новочеркасске объяснили появление плакатов ко Дню России с ошибкой
Новочеркасск, Ростовская область, 13 июня 2020, 20:49 — REGNUM Плакаты ко Дню России с орфографической ошибкой, которые появились в Новочеркасске, разместили представители рекламной компании.
REGNUM вчера в 13:49
Общество
От коронавируса в Москве вылечились еще 2133 пациента
За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровели еще 2133 пациента.
Известия 02:02
Происшествия
Акция протеста против расизма в Париже переросла в беспорядки
Несогласованная акция протеста против расизма и полицейского произвола, начавшаяся на площади Республики в Париже, превратилась в беспорядки.
News.ru вчера в 11:02
Наука
Ученые: коронавирус мутировал и стал более заразным
Американские ученые сообщили, что коронавирус стал более заразным для человека.
Evo-rus.com вчера в 10:29
Происшествия
В Петербурге умер студент, которого ранили на Невском проспекте
РИА Новости вчера в 10:56
Общество
Минздрав призвал россиян быть готовыми изменить планы отпусков
Министр здравоохранения России Михаил Мурашко в эфире телеканала "Россия 24" предупредил граждан страны, что они должны быть готовы к тому, что в этом году их планы на отпуск могут поменяться.
Московский Комсомолец 12 июня в 12:03
Общество
Французской молодежи предсказали радикализацию из-за коронавируса
Из-за карантина и экономического кризиса во Франции больше всех пострадали люди моложе 25 лет, которые первыми попали под сокращение и пополнили ряды безработных, так как не представляют ценности для работодателей из-за неопытности, пишет Le Monde, предсказывая радикализацию молодежи.
Взгляд.ру 03:37
Общество
Жириновский предложил установить зарплатный стандарт
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил ввести в России стандарт уровня зарплат. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
Газета.Ru вчера в 23:22
Единоборства
Мария Агапова с досрочной победой дебютировала в UFC
Девушка из Казахстана Мария Агапова дебютировала в UFC с досрочной победой в первом раунде на турнире UFC on ESPN 10, где ей противостояла американка Ханна Сайферс.
Allboxing.ru вчера в 21:34
Политика
США утверждают, что засуха в Крыму заставит Россию напасть на Украину
Например, Глен Ховард, возглавляющий Джеймстауновский фонд, сделал громкое заявление, что нехватка воды в Крыму может стать причиной военной агрессии Российской Федерации в направлении Херсона.
Госновости 11 июня в 05:10
Игры
Вышел первый трейлер ремейка Mafia
Vprognoze.ru вчера в 16:01