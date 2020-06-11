Экономика

ИнтерфаксИнтерфаксБюджет РФ по итогам января-мая оказался в дефиците на 409 млрд рублей

Федеральный бюджет РФ в январе-мае был исполнен с дефицитом 409,117 млрд рублей. Об этом говорится в сообщении Минфина о предварительной оценке исполнения бюджета.
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Бюджет РФ по итогам января-мая оказался в дефиците на 409 млрд рублей

Интерфакс14:52

Казначейство России назвало сумму расходов бюджета в начале года

Народные новости06:07

Минфин предварительно оценил дефицит бюджета России за январь - май в 409 млрд рублей

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Дефицит федеральной казны в России на 1 июня превысил 406 млрд руб

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Федеральное казначейство отчиталось об исполнении бюджета

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Бюджет ушел в минус

Коммерсантъ14:10

Пандемия организовала дефицит российского бюджета в 400 млрд рублей. В прошлом году профицит составлял более триллиона

Фонтанка.Ру05:41
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Арестован бывший гендиректор «Трансфин-М»

Арестован бывший гендиректор «Трансфин-М» Хорошевский суд Москвы арестовал на два месяца бывшего генерального директора одной из крупнейших российских лизинговых компаний «Трансфин-М» Дмитрия Зотова.
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Общество

Завершение эпидемии COVID-19 в России спрогнозировали к концу июля

"Суперпозиция шести волн охватывает все очаги эпидемии в штатах и городах США: Вашингтоне, Нью-Йорке, Нью-Джерси, Калифорнии, Массачусетсе, Пенсильвании и т.д. Таким образом, если не будет еще волн, то эпидемия в США может закончиться к середине – концу июля с численностью инфицированных около 2,32 млн жителей", – говорится в исследовании.
ТАСС Наука 05:32
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Экономика

Рост во время чумы: когда нынешнее ралли на рынках сменится падением

Иллюзии для инвесторов Американский индекс NASDAQ, в который входят акции высокотехнологических компаний, не только отыграл падение февраля-марта, но даже показывает 10-процентный рост с начала года.
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В WhatsApp решили добавить функцию поиска по дате

Маунтин-Вью, США, 12 июня 2020, 02:32 — REGNUM Новую функцию мессенджера WhatsApp, с помощью которой можно осуществлять быстрый поиск сообщений в чатах по заданной дате, тестируют разработчики программы, 11 июня сообщает портал WABetaInfo.
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Происшествия

Под Рязанью похоронили водителя, погибшего в ДТП с актёром Ефремовым

Рязань, 11 июня 2020, 16:49 — REGNUM Похороны Сергея Захарова, погибшего в ДТП с актёром Михаилом Ефремовым, прошли 11 июня в его родном селе Кузьминское в Рыбновском районе Рязанской области.
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Происшествия

Ефремова допросили по делу о сбыте наркотиков

РИА Новости 14:11
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Политика

Рейтинг доверия Путину заметно снизился

ИА «Ореанда-Новости» В соответствии с результатами опроса, проведённого Всероссийским центром изучения общественного мнения, уровень доверия российских граждан президенту Владимиру Путину заметно упал в течение последних двух месяцев.
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Дочь Ефремова обматерила Малахова

Анна Мария Ефремова, дочь актера Михаила Ефремова, обматерила телеведущего Андрея Малахова в своем Twitter-аккаунте.
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Происшествия

Росгвардия уволила участника скандала с видео про «подброс наркотиков»

Росгвардия уволила сотрудника после резонансного видео с угрозой подбросить москвичу наркотики, сообщил РИА Новости официальный представитель ведомства Валерий Грибакин.
РИА Новости 05:55
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Samsung готовит «облегчённую» версию флагманского смартфона Galaxy S20

Evo-rus.com 14:57
Общество

В Красноярском крае на месяц продлили режим самоизоляции

В Красноярском крае режим ограничительных мер из-за коронавируса продлили до 12 июля, сообщает РИА Новости.
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Губернатор Тверской области сообщил об отмене фестиваля «Нашествие»

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Титан удаляется от Сатурна со скоростью 11 сантиметров в год

Проанализировав собранные в течение десятилетия материалы наблюдений, астрономы пришли к выводу, что спутник Сатурна Титан удаляется от своей планеты со скоростью 11 сантиметров в год.
Полит.ру 09 июня в 04:00
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Политика

Патрушев обвинил Запад в попытках дестабилизировать ситуацию в России

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил, что Запад активизируется перед предстоящим голосованием по поправкам в Конституцию РФ, которое должно пройти 1 июля.
Городовой вчера в 01:30
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Финансы

Курс доллара превысил 69 рублей на открытии торгов

На открытии торгов в четверг, 11 июня, рубль снижается к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
RT на русском 03:04
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Происшествия

Суд в Москве арестовал вора в законе, известного как Вася Бандит

Бабушкинский суд Москвы отправил в СИЗО вора в законе Игоря Кокунова, известного как Вася Бандит, занимающего высшее положение в преступной иерархии 27 лет.
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Кино

Disney обновил график кинопремьер в России на 2020 год

Компания Disney обнародовала даты выхода своих будущих проектов в России. Постакарантинный прокат откроет фильм «Мулан».
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Здоровье

Московские медики отправились на Камчатку для борьбы с коронавирусом

Камчатский край в борьбе с коронавирусом усилила бригада из 20 московских медиков, сообщила 11 июня пресс-служба Департамента здравоохранения города Москвы.
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Международный уголовный суд отреагировал на санкции США

В Международном уголовном суде отреагировали на введенные США санкции в отношении сотрудников учреждения.
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Наука

Российская студентка разработала «предсказателя» аварий ракет

Разработанная студенткой «Пермского национального исследовательского политехнического университета» (ПНИПУ) Ольгой Соколовой технология призвана помочь заранее определять динамику работы двигателей на предприятиях, чтобы предупреждать аварии на производстве ещё на стадии проектирования.
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Игры

Стань автогладиатором — анонсирован мультиплеерный экшен Destruction AllStars

Студия Lucid Games представила мультиплеерный автомобильный экшен Destruction AllStars.
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Футбол

ФИФА разрешила футболистам выступать за три клуба в сезон

Международная федерация футбола (ФИФА) временно разрешила игрокам выступать за три клуба по ходу одного сезона.
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Общество

Мурашко сообщил о благоприятной ситуации с коронавирусом в 21 регионе

В России насчитывается 21 регион с благоприятной эпидемиологической ситуацией по коронавирусу COVID-19, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
Коммерсантъ 15:41
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Игры

Sony презентовала новую PlayStation

Компания Sony в ночь на четверг презентовала игровую приставку нового поколения PlayStation 5. Приставка выполнена в черно-белом корпусе.
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Россия изготовит ракеты для OneWeb, несмотря на банкротство компании

Россия изготовит ракеты для OneWeb, несмотря на банкротство компании.
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Наука

Найдено древнейшее произведение искусства в Китае

Археологи из Китая, Франции, Норвегии и Израиля определили древнейшее произведение искусства в Восточной Азии возрастом около 13—14 тыс. лет.
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Собянин призвал москвичей не выходить из дома в День России

Мэр Москвы Сергей Собянин не рекомендовал жителям столицы покидать свои дома в День России 12 июня.
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Правительство проработает вопрос расширения программы льготной ипотеки

Вопрос расширения программы льготной ипотеки будет проработан правительством РФ.
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Легкий самолет разбился в Рязанской области

Легкий самолет разбился у деревни Авдотьинка Рязанской области, пилот погиб.
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В Москве скончались 49 пациентов с коронавирусом

Как сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом, в столице умерли 49 пациентов.
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