Экономика
ИнтерфаксБюджет РФ по итогам января-мая оказался в дефиците на 409 млрд рублей
Федеральный бюджет РФ в январе-мае был исполнен с дефицитом 409,117 млрд рублей. Об этом говорится в сообщении Минфина о предварительной оценке исполнения бюджета.
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Происшествия
Арестован бывший гендиректор «Трансфин-М»
Арестован бывший гендиректор «Трансфин-М» Хорошевский суд Москвы арестовал на два месяца бывшего генерального директора одной из крупнейших российских лизинговых компаний «Трансфин-М» Дмитрия Зотова.
Коммерсантъ 13:33
Общество
Завершение эпидемии COVID-19 в России спрогнозировали к концу июля
"Суперпозиция шести волн охватывает все очаги эпидемии в штатах и городах США: Вашингтоне, Нью-Йорке, Нью-Джерси, Калифорнии, Массачусетсе, Пенсильвании и т.д. Таким образом, если не будет еще волн, то эпидемия в США может закончиться к середине – концу июля с численностью инфицированных около 2,32 млн жителей", – говорится в исследовании.
ТАСС Наука 05:32
Политика
В России учредили медаль за помощь в период пандемии коронавируса
Президент Владимир Путин учредил памятную медаль за вклад в организацию общероссийской акции взаимопомощи «Мы вместе», запущенную в период борьбы с коронавирусом.
РБК 16:47
Общество
Школы Петербурга возобновят работу в очном режиме с 1 сентября
Школы Петербурга возобновят работу в очном режиме с 1 сентября.
Радио Зенит 10:57
Игры
Sony показала первые игры для PlayStation 5
Компания Sony провела презентацию, посвященную "будущему гейминга на PlayStation 5". В ходе прямой онлайн-трансляции на YouTube было показано несколько эксклюзивов, включая улучшенную Grand Theft Auto V и Project Athia, в которые сначала можно будет поиграть только на консоли следующего поколения.
Вести.Ru 16:59
Происшествия
Ефремова вернули под домашний арест после допроса
Актер Михаил Ефремов вернулся под домашний арест после допроса по делу о ДТП и сбыте наркотиков. Об этом сообщает «РИА Новости».
РБК 14:00
Здоровье
Московские медики отправились на Камчатку для борьбы с коронавирусом
Камчатский край в борьбе с коронавирусом усилила бригада из 20 московских медиков, сообщила 11 июня пресс-служба Департамента здравоохранения города Москвы.
ИА Красная Весна 17:22
Спорт
Capcom анонсировала Resident Evil 8
В рамках презентации PlayStation 5 компания Capcom анонсировала Resident Evil 8. Игра получила подзаголовок Village.
CyberSport.ru 17:05
Фигурное катание
Медведева поддержала Риппона в конфликте с Ягудиным
Российская фигуристка Евгения Медведева поддержала американца Адама Риппона, которого оскорбил олимпийский чемпион Алексей Ягудин.
Нева Спорт вчера в 09:06
Общество
Мэрия Москвы пообещала «миллион призов» для участников голосования
Правительство Москвы с 25 июня запускает программу субсидирования потребительского спроса «Миллион призов», которая предполагает раздачу жителям столицы подарочных сертификатов для оплаты товаров и услуг, рассказал руководитель департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк в ходе пресс-конференции в ТАСС.
РБК 06:08
Шоу-бизнес
Звезда «Дома-2» Ольга Рапунцель родила второго ребенка
Звездная участница популярного телевизионного проекта «Дом-2» Ольга Рапунцель родила второго ребенка.
Актуальные Новости 00:48
Культура
Вышел трейлер сериала Семена Слепакова «Окаянные дни» про самоизоляцию
В среду, 10 июня, стало известно о том, что в сети вышел трейлер сериала Семена Слепакова "Окаянные дни" про самоизоляцию.
Piter.tv вчера в 11:55
Гаджеты
Представлены системные требования PC-версии Death Stranding
Студия Kojima Productions анонсировала системные требования для Death Stranding на ПК.
Чемпионат 10:53
Политика
Байден пригрозил Трампу военным переворотом
Возможный кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден предупредил, что военные устроят вооруженный переворот, если глава Белого дома Дональд Трамп откажется признать поражение на ноябрьских выборах.
Газета.Ru 15:40
Общество
Российские школьники получат аттестаты без экзаменов
Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление об особенностях сдачи ЕГЭ в 2020 году, согласно которому все школьники получат аттестаты без сдачи экзаменов.
РИА Новости 02:50
Футбол
Маурисио получит российское гражданство и перейдет в клуб РПЛ
Бывший полузащитник "Терека" и "Зенита" бразилец Маурисио может перейти в ЦСКА или "Ростов".
Российская газета 12:21
Шоу-бизнес
Николай Басков и Тимати придут в «Вечерний Ургант»
ИА InterMedia 13:23
Общество
В Калининградской области продлили запрет на массовые мероприятия
"На территории региона продляется запрет на проведение на территории Калининградской области деловых, спортивных, культурных, развлекательных, публичных и иных массовых мероприятий до особого распоряжения", - говорится в сообщении.
РИА Новости 16:47
Игры
Инсайдер раскрыл цены Xbox Series X и Xbox Series S
Ранее один инсайдер заявил, что дизайн консоли, цена и дата выпуска не будут объявлены во время онлайн-конференции PlayStation 5. Но теперь тот же человек поделился точными деталями запуска и ценами на Xbox Series X. При этом он заявил, что бюджетная консоль Xbox, о котором мы постоянно слышим, может появиться в продаже позднее.
МИТ 09:33
Происшествия
В Москве полицейский на мотоцикле попал в аварию с такси
Российская газета 09:09
Общество
Кого коснется индексация пенсии с 1 июля
Кого коснется индексация пенсии в России с 1 июля.
Evo-rus.com 06:33
Политика
«Газпром» ответит на новые санкции США против «Северного потока-2»
«Газпром» ответит на новые американские санкции против «Северного потока-2».
Evo-rus.com 09:42
Здоровье
Минздрав назвал опасные для профилактики коронавируса препараты
Министр здравоохранения России Михаил Мурашко назвал антималярийные препараты опасными для приема при профилактике коронавируса.
Lenta.ru 14:28
Здоровье
Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 12 июня
Ситуация в России Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом превысило 502 тыс. (8779 за сутки).
РБК 17:02
Общество
С 12 июня гостиницы и отели Кубани смогут принимать туристов
С 12 июня на территории Краснодарского края снимается запрет на работу гостиниц и отелей, номерной фонд которых не превышает 50 номеров.
Эксперт ЮГ 07:45
Происшествия
Росгвардия уволила участника скандала с видео про «подброс наркотиков»
Росгвардия уволила сотрудника после резонансного видео с угрозой подбросить москвичу наркотики, сообщил РИА Новости официальный представитель ведомства Валерий Грибакин.
РИА Новости 05:55
Происшествия
Начальник полиции Сызрани задержан за взятку
Самара, 11 июня 2020, 23:34 — REGNUM Начальник полиции города Сызрань в Самарской области Андрей Гусаров задержан сотрудниками правоохранительных органов по подозрению в получении взятки в размере 350 тысяч рублей.
REGNUM 16:34
Экономика
ФАС выдала предупреждение Tele2 о повышении тарифов
Москва, 10 июня 2020, 17:16 — REGNUM Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России выдала предупреждение оператору сотовой связи Tele2 в связи с повышением стоимости услуг связи.
REGNUM вчера в 10:16