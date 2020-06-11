Экономика

ИнтерфаксИнтерфаксБюджет РФ по итогам января-мая оказался в дефиците на 409 млрд рублей

Федеральный бюджет РФ в январе-мае был исполнен с дефицитом 409,117 млрд рублей. Об этом говорится в сообщении Минфина о предварительной оценке исполнения бюджета.
Читать в источнике
Комментировать1

Подробнее о событии

Минфин впервые за 15 лет не раскрыл долю дефицита бюджета в ВВП

РБК17:00

Бюджет РФ по итогам января-мая оказался в дефиците на 409 млрд рублей

Интерфакс14:52

Казначейство России назвало сумму расходов бюджета в начале года

Народные новости06:07

Дефицит федеральной казны в России на 1 июня превысил 406 млрд руб

Аргументы и Факты07:32

Федеральное казначейство отчиталось об исполнении бюджета

Rambler News Service06:54

Минфин предварительно оценил дефицит бюджета России за январь - май в 409 млрд рублей

ТАСС12:03

Пандемия организовала дефицит российского бюджета в 400 млрд рублей. В прошлом году профицит составлял более триллиона

Фонтанка.Ру05:41
Показать все источники
Автоматически обработано 7227 источников, обновлено в 17:31, Ашберн
Происшествия

Погибшего в ДТП с Ефремовым Захарова похоронили в селе под Рязанью

РИА Новости 07:52
304
Происшествия

Арестован бывший гендиректор «Трансфин-М»

Арестован бывший гендиректор «Трансфин-М» Хорошевский суд Москвы арестовал на два месяца бывшего генерального директора одной из крупнейших российских лизинговых компаний «Трансфин-М» Дмитрия Зотова.
Коммерсантъ 13:33
11
Общество

Завершение эпидемии COVID-19 в России спрогнозировали к концу июля

"Суперпозиция шести волн охватывает все очаги эпидемии в штатах и городах США: Вашингтоне, Нью-Йорке, Нью-Джерси, Калифорнии, Массачусетсе, Пенсильвании и т.д. Таким образом, если не будет еще волн, то эпидемия в США может закончиться к середине – концу июля с численностью инфицированных около 2,32 млн жителей", – говорится в исследовании.
ТАСС Наука 05:32
60
Политика

В России учредили медаль за помощь в период пандемии коронавируса

Президент Владимир Путин учредил памятную медаль за вклад в организацию общероссийской акции взаимопомощи «Мы вместе», запущенную в период борьбы с коронавирусом.
РБК 16:47
Общество

Школы Петербурга возобновят работу в очном режиме с 1 сентября

Школы Петербурга возобновят работу в очном режиме с 1 сентября.
Радио Зенит 10:57
80
Игры

Sony показала первые игры для PlayStation 5

Компания Sony провела презентацию, посвященную "будущему гейминга на PlayStation 5". В ходе прямой онлайн-трансляции на YouTube было показано несколько эксклюзивов, включая улучшенную Grand Theft Auto V и Project Athia, в которые сначала можно будет поиграть только на консоли следующего поколения.
Вести.Ru 16:59
62
Происшествия

Ефремова вернули под домашний арест после допроса

Актер Михаил Ефремов вернулся под домашний арест после допроса по делу о ДТП и сбыте наркотиков. Об этом сообщает «РИА Новости».
РБК 14:00
824
Происшествия

Михаил Ефремов появился в Telegram вопреки запрету на связь

Газета.Ru 07:26
212
Здоровье

Московские медики отправились на Камчатку для борьбы с коронавирусом

Камчатский край в борьбе с коронавирусом усилила бригада из 20 московских медиков, сообщила 11 июня пресс-служба Департамента здравоохранения города Москвы.
ИА Красная Весна 17:22
Спорт

Capcom анонсировала Resident Evil 8

В рамках презентации PlayStation 5 компания Capcom анонсировала Resident Evil 8. Игра получила подзаголовок Village.
CyberSport.ru 17:05
Фигурное катание

Медведева поддержала Риппона в конфликте с Ягудиным

Российская фигуристка Евгения Медведева поддержала американца Адама Риппона, которого оскорбил олимпийский чемпион Алексей Ягудин.
Нева Спорт вчера в 09:06
13
Общество

Мэрия Москвы пообещала «миллион призов» для участников голосования

Правительство Москвы с 25 июня запускает программу субсидирования потребительского спроса «Миллион призов», которая предполагает раздачу жителям столицы подарочных сертификатов для оплаты товаров и услуг, рассказал руководитель департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк в ходе пресс-конференции в ТАСС.
РБК 06:08
1,8K
Шоу-бизнес

Звезда «Дома-2» Ольга Рапунцель родила второго ребенка

Звездная участница популярного телевизионного проекта «Дом-2» Ольга Рапунцель родила второго ребенка.
Актуальные Новости 00:48
15
Культура

Вышел трейлер сериала Семена Слепакова «Окаянные дни» про самоизоляцию

В среду, 10 июня, стало известно о том, что в сети вышел трейлер сериала Семена Слепакова "Окаянные дни" про самоизоляцию.
Piter.tv вчера в 11:55
5
Гаджеты

Представлены системные требования PC-версии Death Stranding

Студия Kojima Productions анонсировала системные требования для Death Stranding на ПК.
Чемпионат 10:53
3
Политика

Байден пригрозил Трампу военным переворотом

Возможный кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден предупредил, что военные устроят вооруженный переворот, если глава Белого дома Дональд Трамп откажется признать поражение на ноябрьских выборах.
Газета.Ru 15:40
77
Общество

Российские школьники получат аттестаты без экзаменов

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление об особенностях сдачи ЕГЭ в 2020 году, согласно которому все школьники получат аттестаты без сдачи экзаменов.
РИА Новости 02:50
1,5K
Футбол

Маурисио получит российское гражданство и перейдет в клуб РПЛ

Бывший полузащитник "Терека" и "Зенита" бразилец Маурисио может перейти в ЦСКА или "Ростов".
Российская газета 12:21
Шоу-бизнес

Николай Басков и Тимати придут в «Вечерний Ургант»

ИА InterMedia 13:23
3
Общество

В Калининградской области продлили запрет на массовые мероприятия

"На территории региона продляется запрет на проведение на территории Калининградской области деловых, спортивных, культурных, развлекательных, публичных и иных массовых мероприятий до особого распоряжения", - говорится в сообщении.
РИА Новости 16:47
7
Игры

Инсайдер раскрыл цены Xbox Series X и Xbox Series S

Ранее один инсайдер заявил, что дизайн консоли, цена и дата выпуска не будут объявлены во время онлайн-конференции PlayStation 5. Но теперь тот же человек поделился точными деталями запуска и ценами на Xbox Series X. При этом он заявил, что бюджетная консоль Xbox, о котором мы постоянно слышим, может появиться в продаже позднее.
МИТ 09:33
4
Происшествия

В Москве полицейский на мотоцикле попал в аварию с такси

Российская газета 09:09
86
Общество

Кого коснется индексация пенсии с 1 июля

Кого коснется индексация пенсии в России с 1 июля.
Evo-rus.com 06:33
51
Политика

«Газпром» ответит на новые санкции США против «Северного потока-2»

«Газпром» ответит на новые американские санкции против «Северного потока-2».
Evo-rus.com 09:42
62
Здоровье

Минздрав назвал опасные для профилактики коронавируса препараты

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко назвал антималярийные препараты опасными для приема при профилактике коронавируса.
Lenta.ru 14:28
5
Здоровье

Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 12 июня

Ситуация в России Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом превысило 502 тыс. (8779 за сутки).
РБК 17:02
2
Общество

С 12 июня гостиницы и отели Кубани смогут принимать туристов

С 12 июня на территории Краснодарского края снимается запрет на работу гостиниц и отелей, номерной фонд которых не превышает 50 номеров.
Эксперт ЮГ 07:45
15
Происшествия

Росгвардия уволила участника скандала с видео про «подброс наркотиков»

Росгвардия уволила сотрудника после резонансного видео с угрозой подбросить москвичу наркотики, сообщил РИА Новости официальный представитель ведомства Валерий Грибакин.
РИА Новости 05:55
1,6K
Происшествия

Начальник полиции Сызрани задержан за взятку

Самара, 11 июня 2020, 23:34 — REGNUM Начальник полиции города Сызрань в Самарской области Андрей Гусаров задержан сотрудниками правоохранительных органов по подозрению в получении взятки в размере 350 тысяч рублей.
REGNUM 16:34
47
Экономика

ФАС выдала предупреждение Tele2 о повышении тарифов

Москва, 10 июня 2020, 17:16 — REGNUM Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России выдала предупреждение оператору сотовой связи Tele2 в связи с повышением стоимости услуг связи.
REGNUM вчера в 10:16
161
Как работают Яндекс.Новости?
Экономический кризисБольше новостей по теме
Главное