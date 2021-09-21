В парламенте дали «добро» на продление соглашения о помощи с США

В парламентской комиссии по внешней политике дали положительный отзыв на начало переговоров по подписанию новой редакции соглашения о помощи по целям развития, заключенного в 2016 году между правительствами Молдовы и США.