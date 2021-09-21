Бюджет России должен начать дополнительно получать около 160 миллиардов рублей в год за счет повышения налоговой нагрузки на производителей металлов, угля и удобрений, сообщил министр финансов Антон Силуанов.
Идея введения акциза возникла при обсуждении роста НДПИ: не у всех металлургов есть добычные проекты, поэтому НДПИ не решает задачу изъятия сверхприбыли, пояснил один из собеседников "Интерфакса" в металлургической отрасли.
Ученые относительно недавно научились создавать и манипулировать ультрахолодными молекулами, однако они уже успели стать полезным инструментом для точных измерений, квантовых симуляций и обработки квантовой информации.
В парламентской комиссии по внешней политике дали положительный отзыв на начало переговоров по подписанию новой редакции соглашения о помощи по целям развития, заключенного в 2016 году между правительствами Молдовы и США.