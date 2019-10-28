Энергетика
Мой БрянскБюджет РФ получит 2 трлн от налогового маневра в нефтяной отрасли
Около 2 трлн рублей за четыре года получит российский бюджет от реализации налогового маневра в нефтяной сфере. Даная цифра — дополнительные доходы. Условие — нефть должна стоить от 40 долларов за баррель.
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Экономика
Минэкономразвития отказалось от «налога Чубайса»
Минэкономразвития отказалось от углеродного налога, предложенного главой «Роснано» Анатолием Чубайсом, после замечаний Минэнерго, Минпромторга и Российского союза промышленников и предпринимателей.
BFM.ru 04:42
Общество
Треть российских семей с детьми не знают о положенных им льготах
Более 35% российских семей с детьми не получают льготы из-за того, что не знают о существовании положенной им помощи, сообщают «Известия» со ссылкой на результаты опроса, проведенного Общественной палатой России.
Коммерсантъ 03:24
Культура
Режиссер Дэвид Линч получил почетный «Оскар»
Режиссер Дэвид Линч получил почетный «Оскар» за вклад в кинематограф, говорится в сообщении в Twitter-аккаунте американской киноакадемии.
Rambler News Service 02:11
Единоборства
Тактаров посоветовал Нурмагомедову подраться с Макгрегором в Ирландии
RT на русском 01:50
Политика
Американская конгрессмен ушла в отставку после сексуального скандала
Конгрессмен США Кети Хилл подала в отставку из-за обвинений в сексуальных отношениях с сотрудниками.
РИА Новости вчера в 19:50
Политика
МВД Украины подтвердило вывоз добровольцами оружия из Золотого
RT на русском 02:02
Космос
Космонавты призвали россиян восхищаться своей страной
News.ru вчера в 07:00
Армия и оружие
В США предложили укреплять НАТО на юге из-за «российской угрозы»
Американский дипломат, экс-посол США в России и бывший заместитель генерального секретаря НАТО Александр Вершбоу предложил укреплять Североатлантический альянс на южных рубежах из-за растущих угроз, в том числе якобы со стороны РФ.
RT на русском 00:04
Космос
Американский космоплан X-37B вернулся с секретной миссии
Секретная миссия X-37B завершилась через 780 дней пребывания на околоземной орбите. Предыдущий рекорд космоплана - 718 дней.
ТАСС вчера в 18:07
Армия и оружие
Лукашенко: Белоруссия вынуждена ответить на размещение американских войск в Литве
Белоруссия будет вынуждена ответить на размещение войск у границ страны.
ТАСС 04:50
Происшествия
Военный суд арестовал срочника, застрелившего сослуживцев в Забайкалье
Солдат-срочник Рамиль Шамсутдинов, расстрелявший восьмерых сослуживцев в войсковой части в Забайкальском крае, арестован по решению Читинского гарнизонного военного суда.
Газета.Ru 04:28
Общество
Минкомсвязи пообещало не допустить сбои в телевещании из-за долгов
Минкомсвязи работает над ситуацией с долгами «Первого канала» и стремится не допустить перебоев в телевещании.
РБК 04:36
Политика
Кадыров прокомментировал гибель лидера ИГ цитатой из Гоголя
Руководитель Чеченской Республики Рамзан Кадыров, комментируя информацию о гибели в Сирии главы запрещенной в РФ террористической организации «Исламское государство» (ИГ) Абу Бакра аль-Багдади, процитировал русского классика Николая Гоголя.
Журналистская правда вчера в 03:48
Армия и оружие
Трамп подтвердил уничтожение лидера ИГ аль-Багдади
Профиль вчера в 09:47
Происшествия
Пилот пропавшего частного самолета в Пермском крае погиб
Полиция и спасатели обнаружили место падения частного легкомоторного самолета, который пропал в субботу в Пермском крае.
ТАСС 03:52
Политика
В Израиле намерены ускоренно рассматривать просьбы россиян об убежище
Управление по делам регистрации населения и иммиграции Израиля заявило, что просьбы россиян о предоставлении убежища будут рассматриваться по ускоренной процедуре.
RT на русском вчера в 18:59
Экономика
РБК: Орешкин поддержал проект ВСМ из Петербурга в Нижний Новгород
Министр экономического развития РФ Максим Орешкин поддержал проект высокоскоростной магистрали (ВСМ) из Санкт-Петербурга в Нижний Новгород через Москву.
ТАСС 04:08
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Экс-мэр Пензы Виктор Кувайцев назначен первым зампредом правительства
Наш город сегодня (Пенза и Заречный) 03:02
Футбол
Аленичев может возглавить «Ротор»
Матч ТВ 04:35
Политика
Трамп намерен выйти из договора по открытому небу
Президент США Дональд Трамп подписал документ о намерении США выйти из Договора по открытому небу.
Газета.Ru вчера в 09:24
Политика
МИД России ответил на угрозу «Азова» ввести тысячи бойцов в Донбасс
RT на русском вчера в 23:15
Шоу-бизнес
У Максима Фадеева случился сердечный приступ
Lenta.ru 04:41
Фигурное катание
Трусова прокомментировала свою победу на Skate Canada
Российская фигуристка Александра Трусова, одержавшая победу на этапе Гран-при Skate Canada c двумя мировыми рекордами, высказалась после выступления в произвольной программе.
Газета.Ru 26 октября в 18:37
Гаджеты
Телевизоры LG обзаведутся загнутым на края дисплеем
Речь идёт о том, чтобы оснащать телевизоры плоским экраном, у которого будут загибаться лишь края.
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Общество
Медведев поручил создать в Ялте игорную зону «Золотой берег»
В Ялте появится игорная зона "Золотой берег", следует из распоряжения премьер-министра Дмитрия Медведева, опубликованного на официальном портале правовой информации.
РИА Новости 04:51
Шоу-бизнес
Наталья Рудова раскритиковала Малахова за передачу об эскорте
Актриса Наталья Рудова написала большой пост о серии передач Андрея Малахова, посвященных эскорту.
Наша версия вчера в 08:47
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Туристы побили постсоветский рекорд в Крыму
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