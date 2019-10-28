Энергетика

Мой БрянскМой БрянскБюджет РФ получит 2 трлн от налогового маневра в нефтяной отрасли

Около 2 трлн рублей за четыре года получит российский бюджет от реализации налогового маневра в нефтяной сфере. Даная цифра — дополнительные доходы. Условие — нефть должна стоить от 40 долларов за баррель.
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