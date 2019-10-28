Энергетика
Мой БрянскБюджет РФ получит 2 трлн от налогового маневра в нефтяной отрасли
Около 2 трлн рублей за четыре года получит российский бюджет от реализации налогового маневра в нефтяной сфере. Даная цифра — дополнительные доходы. Условие — нефть должна стоить от 40 долларов за баррель.
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Общество
Медведев поручил создать в Ялте игорную зону «Золотой берег»
В Ялте появится игорная зона "Золотой берег", следует из распоряжения премьер-министра Дмитрия Медведева, опубликованного на официальном портале правовой информации.
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Apple рассчитывает на высокие продажи iPhone 11
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Политика
Дешевый российский уголь нанесет удар по экономике Украины
Экс-депутат Верховной рады Евгений Мураев предрек крах энергетического сектора Украины из-за дешевого российского угля.
Политика
Трехсторонняя встреча России, ЕС и Украины пройдет в Брюсселе
Очередной раунд трехсторонних консультаций России, ЕС и Украины о транзите газа в Европу пройдет в понедельник в Брюсселе.
Общество
Минкомсвязи пообещало не допустить сбои в телевещании из-за долгов
Минкомсвязи работает над ситуацией с долгами «Первого канала» и стремится не допустить перебоев в телевещании.
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У Максима Фадеева случился сердечный приступ
Российский музыкальный продюсер и музыкант Максим Фадеев перенес сердечный приступ.
Общество
Бутина рассказала об извинениях ФБР и судьи перед ней
Освобожденная из американской тюрьмы Мария Бутина заявила, что судья и прокурор извинились перед ней после судебного заседания.
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Происшествия
Военный суд арестовал солдата, застрелившего сослуживцев в Забайкалье
Читинский гарнизонный военный суд на два месяца заключил под стражу солдата-срочника Рамиля Шамсутдинова, по данным следствия, застрелившего восьмерых сослуживцев, сообщила РИА Новости помощник судьи Анна Бегишева.
Общество
Роструд напомнил, что россиян ожидает короткая рабочая неделя
Длинные выходные в конце недели и короткая рабочая неделя ожидают россиян на следующей неделе.
Политика
США отказали России в передаче летчика Ярошенко
Уточняется, что Москва направила запрос о передаче Ярошенко в страну гражданства для отбывания наказания, однако американская сторона отказала, сославшись на серьезность обвинений.
Общество
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Церемония открытия прошла в день рождения артиста, 27 октября, на его могиле на Троекуровском кладбище.
Происшествия
Адвокат Голунова пожаловался в суд на бездействие следователя СК
Адвокат Ивана Голунова пожаловался в суд на следователя СК РФ за нарушения прав и бездействие по сообщению о совершении преступления в отношении журналиста сотрудниками полиции.
Кино
В Риме состоялась премьера нового фильма Андрея Кончаловского
Политика
МВД Украины подтвердило вывоз добровольцами оружия из Золотого
Авто
Тайные «приветы» в автомобилях, о которых не знают владельцы
Здорово, что дизайнеры современных автомобилей по-прежнему позволяют себе эти маленькие, но приятные для будущих владельцев «шалости».
Политика
Свыше 30 тысяч жителей ЛНР получили российские паспорта
Глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник заявил, что свыше 30 тысяч жителей ЛНР получили российские паспорта по упрощенной схеме.
Общество
Правительство позволит строить жилье ближе к аэропортам
Уровень шума используется для определения границ приаэродромной территории, на которой ограничено строительство жилья.
Шоу-бизнес
Наталья Рудова раскритиковала Малахова за передачу об эскорте
Актриса Наталья Рудова написала большой пост о серии передач Андрея Малахова, посвященных эскорту.
Экономика
Минэкономразвития отказалось от «налога Чубайса»
Минэкономразвития отказалось от углеродного налога, предложенного главой «Роснано» Анатолием Чубайсом, после замечаний Минэнерго, Минпромторга и Российского союза промышленников и предпринимателей.
Гаджеты
Xiaomi подтвердил разработку смартфона Mi CC9 Pro
Теннис
Карен Хачанов поднялся на восьмое место в рейтинге ATP
Даниил Медведев в обновлённом рейтинге сохранил четвёртое место. Андрей Рублёв находится на 22 строчке.
Политика
Источник подтвердил готовность ЕС отложить Brexit на три месяца
Страны Евросоюза 28 октября согласуют отсрочку выхода Великобритании еще на три месяца, до 31 января, утверждает один из высокопоставленных французских чиновников.
Наука
Компьютер научился находить повреждения в ДНК
Происшествия
12-летний российский школьник жестоко убил свою мать
Политика
Американская конгрессмен ушла в отставку после сексуального скандала
Конгрессмен США Кети Хилл подала в отставку из-за обвинений в сексуальных отношениях с сотрудниками.