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ТАСС
ТАСС

На финансирование СМИ в 2021-2023 годах направят более 300 млрд рублей

Более 300 млрд рублей будет направлено в 2021-2023 годах на финансирование СМИ. Об этом говорится в пояснительной записке к проекту бюджета на 2021-2023 годы, которая есть в распоряжении ТАСС.В источнике
С чего всё началось
ТАСС

Россия потратит на оборону более 9,5 трлн рублей в 2021-2023 годах

Россия планирует выделить на национальную оборону в 2021 году 3,1 трлн рублей, в 2022 году - 3,2 трлн рублей, в 2023 году - 3,1 трлн рублей. Об этом говорится в пояснительной записке к проекту бюджета на этот период.
ТАССвчера в 08:57
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Ведомости

Россия потратит на оборону более 9,5 трлн рублей в 2021‒2023 годах

Ведомостивчера в 09:25
РИА Новости

Бюджет нацпроекта по жилью на 2021-2023 годы сократят на 20%

РИА Новостивчера в 11:21
Lenta.ru

Финансирование нацпроекта «Экология» составит более 380 миллиардов рублей

Lenta.ruвчера в 12:35
Российская газета

МЧС увеличит расходы на закупки новой техники

Российская газетавчера в 09:44
ТАСС

Увеличение финансирования ЦИК в 2021 году связано с ростом оплаты труда членов избиркомов

ТАСС03:24
Известия

Россия запланировала потратить на космос 577 млрд рублей за три года

Известиявчера в 09:14
Говорит Москва

В 2021 году финансирование нацпроектов составит 2 трлн 200 млрд рублей

Говорит Москвавчера в 07:47

Российские дипломаты потребовали от США разъяснений по репортажу NBC

Российское посольство в Вашингтоне потребовало от властей США объяснений в связи с вышедшим репортажем телеканала NBC, в котором говорилось о поддержке "украинских подразделений" в Крыму американской стороной, указано в опубликованном в Facebook заявлении дипмиссии.
Российские дипломаты потребовали от США разъяснений по репортажу NBC
Газета.Ru02:37
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Киев отвел на реинтеграцию Донбасса 25 лет

На безопасную реинтеграцию отдельных районов Донбасса Украине понадобится как минимум 25 лет, заявил во время выступления в Верховной раде вице-премьер по реинтеграции и замглавы киевской делегации на трехсторонних переговорах в Минске Алексей Резников.
Киев отвел на реинтеграцию Донбасса 25 лет
РБК04:31
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Россия и Китай заявили о нарушениях в дебатах СПЧ ООН по Белоруссии

Как отметили представители Белоруссии, России, Китая и Венесуэлы, СПЧ ООН при обсуждении ситуации в Белоруссии нарушил формат проведения срочных дебатов, который не предусматривает участие в обсуждении кого-либо из представителей Управления Верховного комиссара ООН по правам человека, либо странового спецдокладчика.
РИА Новости05:15
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В Дагестане заявили, что помывшие обувь в храме военные признали вину

Уроженцы Дагестана, помывшие ботинки в часовне в Калининграде, признали свою вину и готовы публично принести извинения, сообщил РИА Новости представитель республиканского Министерства по национальной политике и делам религий.
РИА Новостивчера в 10:45
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Политологи начали публично отказываться от встречи с Памфиловой по поводу работы сайта ЦИК

Эксперты, которых ЦИК пригласил на встречу 23 сентября для «обсуждения актуальных вопросов» и «работы интернет-сайта» начали массово от нее отказываться, обратил внимание Znak.com.
Daily Moscow05:39

В Сибайском драмтеатре прошла премьера спектакля «Шаймуратов-генерал»

В Сибайском башкирском театре драмы представили постановку «Шаймуратов-генерал», посвященную 75-летию Победы в Великой Отечественной войне и памяти 112-й Башкирской кавалерийской дивизии.
Газета Республика Башкортостанвчера в 05:58

Сан-Себастьян покажет фильмы отмененного Каннского фестиваля

В преддверии церемонии открытия организаторы подчеркнули, что в разных секциях смотра будут показаны 17 картин, включенных в программу Каннского фестиваля, отмененного в этом году из-за пандемии.
ProfiСinema.ruвчера в 08:31
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Необычное интервью с Бакаевым – про культуру Ингушетии, рыбалку и московских таксистов

Бакаев поехал и поборолся: попал в спартаковскую академию, у тренера Алексея Лунина настроил удары и передачи, а ещё выучил таблицу умножения (когда отвечал неправильно – дежурил).
Чемпионат04:00