Экономика

ИзвестияИзвестияБюджет РФ профинансируют за счет «народных» облигаций

В правительстве РФ обсуждают существенное расширение продаж «народных» облигаций Минфина (ОФЗ-н) и их региональных аналогов. Эта мера вошла в план по восстановлению деловой активности, рассказали «Известиям» источники в финансово-экономическом блоке правительства.
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Правительство РФ планирует залатать бреши в бюджете займами у народа

ИА Красная Весна02:17

Залатать бюджетные дыры из кармана граждан? Кабмин обсуждает антикризисную инициативу

Царьград01:34

Бюджет РФ профинансируют за счет «народных» облигаций

Известиявчера в 19:07

Власти РФ хотят закрыть «дыры» в бюджете за счет займов у россиян

URA.Ruвчера в 21:45

Госбюджет могут профинансировать с помощью «народных» облигаций

РЕН ТВвчера в 19:31

С помощью «народных» облигаций могут профинансировать российский госбюджет

Русская Планетавчера в 23:55
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Политика

Маск ответил на шутку Рогозина шестилетней давности

REGNUM вчера в 01:11
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Общество

В проект нового КоАП внесли штрафы за отказ от обязательной вакцинации

Проект нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП РФ) устанавливает для граждан из группы риска штраф до 7 тыс. руб. за отказ от предписанных законом медосмотров и прививок.
Интерфакс 29 мая в 18:54
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Энергетика

Азербайджан опередил Россию по поставкам газа в Турецкую Республику

Азербайджан опередил Российскую Федерацию по объемам поставок газа в Турецкую Республику в марте текущего года.
Вести.Ru вчера в 19:08
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Происшествия

Автомобили, в которых чаще всего умирают люди при ДТП

Эксперты страхового института безопасности дорожного движения (IIHS) смогли узнать, что по статистике, небольшие авто по-прежнему чаще других не способны сохранять жизнь автомобилистов в ДТП, даже несмотря на большое количество систем безопасности.
SpeedMe вчера в 05:56
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Общество

Премьер Армении Пашинян заразился коронавирусом

Премьер Армении Никол Пашинян сообщил в Facebook, что заразился коронавирусом.
РБК 02:11
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Общество

Врач назвал средство для защиты от коронавируса эффективнее масок

Врач-вирусолог Виктор Ларичев назвал средство для защиты от коронавируса эффективнее медицинских масок в эфире радиостанции «Говорит Москва».
Lenta.ru 01:48
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Экономика

Подсчитаны потери России от ограничений из-за коронавируса

Российский ВВП за два месяца жестких ограничений, веденных из-за распространения коронавируса, потерял 7–8 трлн рублей, подсчитали для «Известий» аналитики.
Известия вчера в 19:49
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Происшествия

В Крыму пропала шестилетняя девочка

Российская газета 01:26
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Шоу-бизнес

Елена Воробей заразилась коронавирусом

Накануне стало известно, что Воробей выставила на продажу свою квартиру в Черногории, расположенную у морского побережья, поскольку последние три месяца у нее практически нет работы из-за пандемии коронавируса.
Известия вчера в 22:17
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Общество

В Москве открылись непродовольственные магазины

Впервые с 28 марта в Москве снова заработали непродовольственные магазины.
Российская газета 01:58
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Армия и оружие

Северный флот России получит новое вооружение

В войска Северного флота России до конца текущего года поступит новое вооружение и военная техника.
Газета.Ru вчера в 23:59
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Общество

В Саратовской области за сутки коронавирусом заболели 96 человек

За минувшие сутки в Саратовской области лабораторно подтверждены 96 фактов заражения людей коронавирусом.
АиФ Саратов 30 мая в 04:10
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Общество

Из-за беспорядков в Вашингтоне ввели комендантский час

В американском Вашингтоне решено ввести комендантский час из-за продолжающихся массовых беспорядков.
Свободная Пресса вчера в 22:37
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Происшествия

Ураган оставил без электричества 31 населенный пункт Башкортостана

Электроснабжение нарушено в 31 населенном пункте региона: 9 – Шаранском и 22 – в Бакалинском районах.
Вести.Ru 02:22
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Здоровье

67 человек заболели коронавирусом в Алтайском крае за сутки

На 1 июня в Алтайском края выявлено 1 915 случаев заражения коронавирусной инфекцией, в числе инфицированных 189 детей.
Kursk.com 01:57
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Футбол

«Тоттенхэм» отказался от трансфера Коутиньо

Лондонский «Тоттенхэм Хотспур» отказался от трансфера бразильского полузащитника «Барселоны» Филиппе Коутиньо, утверждает Marca.
Чемпионат вчера в 12:53
Политика

Экс-советник Обамы заподозрила Россию в причастности к беспорядкам

Экс-советник по национальной безопасности бывшего президента США Барака Обамы Сьюзан Райс заподозрила Россию в "причастности к беспорядкам" в Соединенных Штатах, не приведя никаких доводов в пользу своих слов, кроме личной убежденности.
РИА Новости вчера в 22:56
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Политика

Дату голосования по Конституции могут объявить в начале этой недели

В начале этой недели – в понедельник или во вторник – президент Владимир Путин может объявить дату общероссийского голосования по поправкам в Конституцию.
Ведомости вчера в 17:39
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Общество

В Белоруссии прошли пикеты против Лукашенко

В Белоруссии прошли пикеты против Лукашенко Участники акций собирали подписи за выдвижение на пост президента других кандидатов.
Экспресс газета вчера в 17:33
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Шоу-бизнес

Шнуров посвятил стихотворение голодающим звездам

МР7.ру вчера в 11:56
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Общество

В Гидрометцентре россиянам предсказали неоднородную погоду в июне

Руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, какой будет погода в России в июне.
Газета.Ru 01:14
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Единоборства

Минеев в первом раунде нокаутировал Пронина

Время МСК вчера в 10:15
Общество

Новосибирцы начали получать выплаты на детей до 16 лет

Новосибирск, 1 июня 2020, 06:58 — REGNUM На счета новосибирцев с сегодняшнего дня, 1 июня, начала поступать единовременная выплата для семей с детьми от 3 до 16 лет в размере 10 тысяч рублей, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
REGNUM вчера в 23:58
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Общество

В Ростов прибыл вывозной рейс из Нью-Йорка

Блокнот Ростов-на-Дону 01:31
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Гаджеты

Компания Huawei начинает продажи смартфона Honor 30S в РФ

Китайская компания Huawei, владеющая брендом Honor, начинает продажи в РФ модели 30S.
Актуальные Новости вчера в 14:26
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Общество

В Госдуму внесен проект закона о пособиях для домохозяек

Законопроект о пособиях в размере МРОТ для домохозяек был внесен в Госдуму, передает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу одного из авторов инициативы, главу комитета нижней палаты по труду и соцполитике Ярослава Нилова.
Газета.Ru вчера в 21:56
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Политика

Поклонская обратилась в ООН из-за пресной воды Днепра для Крыма

Депутат в обращении обвинила власти Украины в «уничтожении прав человека» в связи с перекрытием поставок пресной воды в Крым из Днепра по Северо-Крымскому каналу, передает «РИА Новости» со ссылкой на письмо Поклонской, направленное Бачелет.
Ведомости вчера в 20:53
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Общество

Возобновлен транзит газа по газопроводу «Ямал-Европа»

Транзит газа по газопроводу Ямал–Европа возобновлен после четырех дней остановки.
Известия 01:45
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Политика

Экс-премьер Украины напомнил о ее территории до СССР

Азаров уточнил, что все эти земли Украина получила, находясь в составе Советского Союза, причем полностью бесплатно.
Российская газета вчера в 07:34
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Авто

Внедорожник Chevrolet Niva получил прибавку к цене

32CARS.ru 30 мая в 04:19
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